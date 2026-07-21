Samoobslužné pokladny jsou v britských obchodech běžnější než u nás. V řadě prodejen tvoří většinu kas a klasická pokladna s obsluhou bývá jen jedna nebo dvě, často jen pro větší nákupy.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Limonáda vyjde v Británii a v Česku prakticky stejně. Dvoulitrová lahev koly stojí mimo akci kolem 1,50 až 2 liber, tedy 42 až 56 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Britové kupují sladkosti hlavně v baleních po více kusech. Čtyřkusová, devítikusová i šestnáctikusová balení tvoří většinu regálu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Balení devíti čokoládových tyčinek stojí v Británii 2 až tři libry, v přepočteném průměru tedy kolem 75 korun. U nás vyjde jedna tyčinka asi na 20 korun, takže za britské balení dáte necelé čtyři české tyčinky.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Britská sušenka je vlastní kategorie. Křupavé celozrnné kolečko, jemná čajová sušenka nebo máslové skotské pečivo se namáčejí do čaje a prodávají se v jednoduchých válcových baleních, ne v krabicích jako u nás. Britské balení stojí 1,60 až 4 libry, tedy 45 až 115 korun
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Britský regál s bonbony stojí na velkých sáčcích do ruky. Malá balení, jaká vídáme v českých obchodech, zde příliš nenajdete. Většina nabídky je určená na sdílení.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Sdílecí sáček želé bonbonů vyjde v Británii na 1,50 libry, tedy zhruba 40 korun za 150 gramů
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Mletá káva je v Británii levnější než u nás. Balení o hmotnosti 200 až 500 gramů stojí 3,60 až 11,65 libry, tedy zhruba 100 až 330 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U cen rozpustné kávy se rozdíly srovnávají. Ceny se pohybují od dvou liber za privátní značky po více než 8 liber za prémiové kávy. V přepočtu vás tak 200 gramů rozpustné kávy vyjde na 80 až 250 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Za srovnatelné ceny pořídíte i kapsle do kávovarů. Ceny v Británii vychází na 4,5 až 5,5 libry, tedy přibližně 125 až 150 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Bujónové kostky jsou v Británii levné. Balení dvanácti kostek stojí kolem 2 liber, tedy 60 korun, osm značkových kostek 1,50 libry čili asi 45 korun a desetikusové balení vlastní značky obchodu jen 1,10 libry, tedy 35 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Kuřecí nugety a podobné kousky mají v mrazáku vlastní sekci. Kilové balení stojí 3,30 libry, tedy 95 korun, menší 450gramové 1,50 libry čili 45 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Mražené hranolky patří k nejlevnějším položkám britského regálu. Balení o hmotnosti 1,5 kilogramu vyjde v průměru na 2 libry, tedy zhruba 60 korun, u značkových 1,6kilových se cena pohybuje kolem 3,50 libry čili 100 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Mražená sekce je v britských obchodech výrazně větší než u nás. Hotová jídla k ohřátí, obalované maso, ryby i přílohy tu zabírají několik uliček, zatímco české mrazáky se soustředí hlavně na zeleninu a zmrzlinu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Rybí prsty jsou v Británii domácí klasika. Balení deseti kusů z tresčího filé patří k nejprodávanějším věcem v celém mrazáku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Velká vanička zmrzliny je v Británii pozoruhodně levná. Dvoulitrové balení privátní značky obchodu stojí v průměru kolem 1,85 libry, tedy zhruba 55 korun. U nás dáte za litrové rodinné balení kolem 185 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Menší balení se cenově srovnávají. Britská 900mililitrová vanička vyjde v průměru na 2,65 libry, tedy asi 75 korun, česká stojí kolem 100 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Britský mrazák stojí na velkých rodinných baleních. Vaničky o objemu jednoho až dvou litrů tvoří většinu nabídky, jednotlivé nanuky jsou vedlejší kategorie.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zmrzlinová sekce je v Británii jednou z největších v celém obchodě. Kromě klasických příchutí tu narazíte na dezerty v podobě zmrzlinových roládek nebo vaniček s karamelovými a sušenkovými kousky.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Jednotlivé nanuky jsou v britských supermarketech spíš doplňkem. Většina nabídky míří na multipacky, které vyjdou v průměru na 2,50 libry, tedy zhruba 70 korun za balení, zatímco u nás stojí české multipacky 90 až 115 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Multipacky nanuků vyjdou v obou zemích podobně. Britské balení stojí v průměru kolem 2,50 libry, tedy asi 70 korun, české se pohybuje mezi 90 a 115 korunami.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ležák v plechovce vyjde v Británii podobně jako u nás. Čtyřbalení 440mililitrových plechovek stojí v průměru kolem 4 až 5 liber, tedy zhruba 115 až 145 korun, což je asi 30 korun za plechovku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Vyplatí se sáhnout po velkém balení. Osmnáctibalení vyjde v průměru na 13 liber, tedy asi 370 korun, čili zhruba 20 korun za plechovku, což už odpovídá českým cenám.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Víno je v Británii výrazně dražší než u nás. Nejlevnější lahve o objemu 0,75 litru začínají kolem 5 liber, tedy zhruba na 145 korunách, běžné značkové vyjdou v průměru na 6,50 až 9 liber čili 185 až 255 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Za cenou stojí spotřební daň. Británie víno nepěstuje ve větším měřítku a téměř všechno dováží, takže i běžná láhev v regálu nese daňovou přirážku, kterou u nás neplatíte.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Balená voda vyjde v Británii dráž než na kontinentu. Šestibalení 1,5litrových lahví stojí v průměru kolem 4,25 libry, tedy zhruba 125 korun, u prémiových značek okolo 5 liber čili 145 korun. Privátní značky obchodů jsou přitom výrazně levnější. Dvoulitrová lahev pramenité vody pod značkou řetězce stojí kolem 75 pencí, tedy asi 25 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Stoprocentní džus vyjde v Británii levněji než u nás. Litrová krabice z koncentrátu stojí v průměru kolem 1,50 libry, tedy zhruba 45 korun, nefiltrovaný okolo 2 liber čili 55 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Vejce v Británii najdete mimo lednici. Místo balení po deseti vejcích navíc najdete spíš kartony po dvanácti. Tucet středních vajec vyjde na 2,60 libry, tedy zhruba 75 korun, tucet velkých na 2,80 libry čili asi 80 korun. U nás přitom začíná deset vajec z halového chovu na šedesátikoruně a výběhová bývají dražší.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Britové kupují mléko v mnohem větších baleních. Čtyřpintové a šestipintové lahve tvoří základ nabídky, zatímco litrové balení, typické pro české supermarkety, je tu spíš doplňkem.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Právě u velkých lahví se vyplatí počítat. Balení o objemu 2,27 litru, tedy čtyři pinty, stojí v průměru kolem 1,65 libry, což vychází zhruba na 20 korun za litr. Za srovnatelnou cenu koupíte čerstvé mléko i u nás, litrové britské balení ale vyjde skoro dvakrát dráž.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Solené máslo tvoří v Británii polovinu regálu a je stejně samozřejmé jako to nesolené, zatímco u nás jde spíš o specialitu. Kostka o hmotnosti 250 gramů vyjde solená i nesolená shodně na zhruba 2 libry, tedy asi 60 korun, u nás přitom stojí kolem 35 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Plátkovým sýrům v Británii vévodí čedar, a to hned v několika stupních zrání od mírného po extra vyzrálý. Prodává se v 250gramových baleních po deseti plátcích za zhruba 2,45 až 2,85 libry, tedy 70 až 80 korun. České stogramové balení eidamu nebo goudy stojí 19 až 29 korun, takže v přepočtu na stejné množství jsou obě země prakticky na stejné úrovni.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Chlazená hotová jídla mají v Británii vlastní rozsáhlou sekci. Indické kari, lasagne, čínské nudle i tradiční kotlíkové pokrmy tu stojí vedle sebe v porcích pro jednoho i pro dva, běžně včetně přílohy.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Cenově vychází Británie o něco lépe. Čtyřsetgramová porce hlavního jídla s přílohou stojí v průměru kolem 2 až 3,50 libry, tedy zhruba 60 až 100 korun, a levnější řady se dostanou i na padesátikorunu. České porce se pohybují mezi 90 a 130 korunami.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Uzeninám v Británii vévodí slanina, a to hned v několika řezech. Tři sta gramů vyjde v průměru kolem 2,30 libry, tedy zhruba 65 korun, což je asi 22 korun za sto gramů. České stogramové balení anglické slaniny stojí kolem 40 korun, tedy skoro dvojnásobek.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U šunky je to vyrovnanější. Britské 120gramové balení stojí v průměru 2,25 libry, tedy asi 65 korun, zatímco české balení stogramové vyjde na 37 až 45 korun. Klasické salámy a trvanlivé uzeniny, na jaké jsme zvyklí, tu v regálu prakticky nejsou.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Hotové kuřecí maso má v Británii vlastní regál, na který u nás nenarazíte. Vedle plátkovaných grilovaných prsou tu leží pečené paličky, stehna i celá kuřata, všechno vakuově balené a připravené k okamžité konzumaci.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Papriky se v Británii prodávají jak volně na váhu, tak v baleních po třech kusech v barevném mixu. Balení vyjde v průměru kolem 1,70 až 2,10 libry
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Rajčata se v Británii prodávají hlavně předbalená v plastových miskách a sáčcích. Vedle běžných salátových zabírají velkou část regálu koktejlová a keříková na větvičce.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Volná rajčata na váhu v britském obchodě seženete, ale tvoří menšinu nabídky. U nás je to obráceně, kilo volných rajčat u nás vyjde v sezóně na 50 až 80 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Citrusy se prodávají v síťkách po několika kusech, často pod označením easy peelers, tedy snadno loupatelné.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Bílé a červené zelí patří v Británii k základní zelenině, ale používá se jinak než u nás. Nakrouhané syrové jde do salátu coleslaw, který doprovází maso i sendviče, zatímco dušené zelí k pečeni tu nikoho nenapadne.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Avokádo je v Británii běžnou položkou, ne delikatesou. Jeden kus stojí v akci 65 až 95 pencí, tedy zhruba 20 až 30 korun, a prodává se i v baleních po dvou nebo po čtyřech.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Trhané saláty v sáčku tvoří podstatnou část britské zeleninové sekce.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ovoce se v Británii prodává převážně předbalené v pevných gramážích. Zvážit si přesně tolik hroznů, kolik chcete, tu většinou nejde, na výběr máte jen z hotových balení.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Celá zeleninová sekce působí uspořádaněji než u nás, ale nabízí méně volnosti. Drtivá většina zboží je předbalená, což zjednodušuje nákup, ale znemožňuje koupit jediné rajče nebo dvě mrkve.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Bobulovité ovoce má v Británii silné postavení po celý rok. Balení jahod o hmotnosti 400 gramů stojí kolem 2,60 libry, tedy zhruba 75 korun, borůvky ve 250gramovém balení 2,60 libry čili také 75 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Balený a předkrájený chléb tvoří v Británii jádro nabídky. Osmisetgramový bochník stojí u vlastních značek 74 pencí až 1 libru, tedy zhruba 20 až 30 korun, u značkových kolem 1,40 libry čili 40 korun. Za srovnatelný český bochník dáte kolem třicetikoruny.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Toustový chléb má v Británii vlastní podkategorii a několik tlouštěk krájení, od tenkého po takzvané doorstep, tedy hodně silné plátky. Osmisetgramové balení vyjde na 75 pencí až 1,10 libry, tedy zhruba 25 až 35 korun, což je proti české toustovce citelně méně.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pekárenský pult s chleby v celku, bagetami a malým pečivem je proti tomu jen doplňkem. Zabírá zlomek prostoru, který dostávají balené bochníky, a Britové sem chodí spíš pro čerstvou bagetu k obědu než pro chleba na celý týden.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz