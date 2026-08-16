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Březový cukr jako velký marketingový mýtus. Zjistěte, za co ve skutečnosti platíte

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  15:20

Březový cukr | foto: Canva.com

Láká vás představa panenské severské přírody? Drtivá většina takzvaného březového cukru pochází ze zpracovaných kukuřičných klasů z Asie. Odhalujeme, jak funguje marketingová past na sladidlo E967 a na co si dát pozor.

Obsah

Přírodní zázrak z lesa, nebo chemický koktejl?

Slovo březový evokuje čistou severskou přírodu, průzračnou mízu kápající ze kmenů stromů a tradiční řemeslnou výrobu. Specialisté marketingu odvedli skvělou práci: vytvořili představu, že nákupem tohoto sladidla děláte to nejlepší pro své zdraví i životní prostředí. Zklamání však přichází v momentě, kdy nahlédnete pod pokličku moderního potravinářského průmyslu.

Xylitol je chemicky definován jako cukerný alkohol. V malé míře se přirozeně vyskytuje v některých druzích ovoce, zeleniny a skutečně i v kůře břízy. Tím však veškerá romance končí. Představa, že by se xylitol navrtáváním březových kmenů získával ve velkém, je ekonomicky i ekologicky neudržitelná. K výrobě jednoho kilogramu čistého xylitolu z březového dřeva by byly potřeba desítky kilogramů dřevní hmoty a obrovské množství energie.

Drtivá většina březového cukru na současném trhu nemá s břízami nic společného. Vyrábí se průmyslovým zpracováním kukuřičných klasů, přesněji hydrolyzovaného kukuřičného odpadu. Výrobní proces probíhá za vysokých teplot, tlaků a za použití chemických katalyzátorů. Výsledná chemická sloučenina je naprosto identická bez ohledu na to, zda byl výchozí surovinou březový kmen, nebo čínské kukuřičné pole.

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Místo severského lesa čínské kukuřičné pole

Proč tedy prodejci neustále používají název březový cukr místo spornějšího označení xylitol? Odpověď je jednoduchá: cena. Sladidlo z kukuřice zákazník koupí jen levně. Když z něj ale obalem a zeleným lístkem uděláte přírodní březový cukr z Finska, naúčtujete si klidně pětinásobek.

  • Běžný xylitol (z kukuřice): Bývá dostupný za velmi přijatelnou cenu, výroba je efektivní a probíhá masově.
  • Tzv. březový cukr: Prodává se za prémiové ceny přesahující i několik stovek korun za kilogram, přestože drtivá většina těchto produktů obsahuje úplně stejnou látku z kukuřice.
  • Skutečný xylitol z břízy: Existují výrobci, kteří k výrobě stále používají dřevní odpad z bříz. Výrobní proces je však náročný a drahý. I v tomto případě je ale výsledná molekula E967 na atomární úrovni totožná s tou z kukuřice.

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Z hlediska lidského těla neexistuje jediný biologický ani zdravotní rozdíl mezi xylitolem získaným z břízy a xylitolem z kukuřice. Váš žaludek, enzymy ani buňky nepoznají, z jaké rostliny látka pochází. Jediný rozdíl pocítí vaše peněženka.

Srovnání Běžný xylitol vs. březový cukr

ParametrBěžný Xylitol (Kukuřičný)„Březový cukr“ (Marketingový)Pravý Březový Xylitol (Finsko)
Vstupní surovinaKukuřičné zbytkyKukuřice (často z Asie)Březové dřevo / odpad z papíren
Výrobní procesPrůmyslová chemická hydrogenacePrůmyslová chemická hydrogenacePrůmyslová chemická hydrogenace
Finální chemická látkaXylitol (E967)Xylitol (E967)Xylitol (E967)
Vliv na hladinu krevního cukruNízký glykemický index (GI ~7–13)Nízký glykemický index (GI ~7–13)Nízký glykemický index (GI ~7–13)
Relativní cenaDostupná / ZákladníPředraženáVelmi vysoká
Zdravotní přínosPřispívá k ochraně zubů a mineralizaci sklovinyIdentický s běžným xylitolemIdentický s běžným xylitolem

Kde xylitol skutečně pomáhá?

Abychom byli k xylitolu spravedliví, nejedná se o nebezpečnou látku nebo podvod na zdraví samotném. Xylitol jako náhrada běžné sacharózy nabízí reálné a legislativně uznávané výhody:

  • Nižší výkyvy glykemie: Konzumace potravin obsahujících xylitol místo cukru vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi, což z něj při běžném dávkování dělá vhodnější alternativu k běžnému cukru i pro diabetiky.
  • Ochrana zubní skloviny: Přispívá k udržení mineralizace zubů. Bakterie v ústní dutině (Streptococcus mutans) nedokážou xylitol efektivně kvasit, čímž se omezuje tvorba kyselin poškozujících sklovinu. Proto bývá častou složkou pečujících žvýkaček a zubních past.
  • Nižší kalorická hodnota: Obsahuje přibližně o 40 procent méně kalorií než běžný cukr při zachování srovnatelné sladivosti.

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Pozor na laxativní účinky a smrtelné nebezpečí pro psy

Stejně jako ostatní polyoly má i xylitol své stinné stránky, o kterých marketingové materiály rády mlčí.

  • Trávicí potíže a laxativní účinky: Lidské tělo nedokáže xylitol v tenkém střevě plně vstřebat. Pokud to s jeho konzumací přeháníte, dojde v tlustém střevě k fermentaci a zadržování vody. Výsledkem bývá nadýmání, křeče a výrazné průjmy. Tělo si na něj musí zvykat postupně.
  • Smrtelné nebezpečí pro psy a kočky: Zatímco pro člověka je xylitol v rozumné míře bezpečný, pro psy představuje prudký jed. Psi metabolizují xylitol odlišně. Po jeho požití dojde k masivnímu uvolnění inzulínu, což vede k nebezpečnému poklesu hladiny cukru v krvi a selhání jater. I malé množství xylitolu z bábovky nebo žvýkačky může u psa vyvolat akutní hypoglykemický šok a těžkou otravu.

Ekologická stopa: Mýtus o šetrnosti k přírodě

Mnoho spotřebitelů kupuje březový cukr s pocitem, že dělá dobro pro planetu. Skutečnost je však složitější. Pokud kupujete levnější varianty označené jako březový cukr, které pocházejí z Asie, produkt za sebou tvoří obrovskou uhlíkovou stopu z důvodu mezinárodní přepravy.

Navíc přeměna kukuřičného nebo dřevního odpadu na čistý krystalický xylitol vyžaduje intenzivní chemické procesy, spotřebu elektrické energie a vody. Tvrdit, že jde o ekologický a čistě přírodní produkt, je zavádějící.

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Čím se řídit u regálu Praktická pravidla

Pokud se nechcete stát obětí marketingových triků, stačí se při nákupu řídit několika jednoduchými pravidly:

  1. Sledujte složení na obalu: Nenechte se zlákat velkými nápisy na přední straně obalu. Otočte balení a podívejte se do složení. Pokud je tam uvedeno „Xylitol“ nebo „E967“, držíte v ruce běžné sladidlo.
  2. Pátrejte po původu: Pokud trváte na tom, že chcete xylitol vyrobený z březového dřeva, hledejte výslovnou certifikaci nebo informaci, že produkt pochází z Finska a byl vyroben z březové kůry. Připravte se však na to, že zaplatíte mnohem více.
  3. Zvažte, zda potřebujete připlácet: Pokud vám jde primárně o snížení kalorií nebo ochranu zubů, obyčejný xylitol vyhoví úplně stejně jako ten s přívlastkem „březový“. Chemicky jde o tentýž produkt.
  4. Zkontrolujte alternativy: Na trhu existují i jiná sladidla. Například erythritol má nulový glykemický index i kalorickou hodnotu a způsobuje méně trávicích potíží, zatímco stévie představuje plně přírodní nenutriční sladidlo.
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Témata: Cukr, Xylitol, Asie

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