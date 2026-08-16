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Přírodní zázrak z lesa, nebo chemický koktejl?
Slovo březový evokuje čistou severskou přírodu, průzračnou mízu kápající ze kmenů stromů a tradiční řemeslnou výrobu. Specialisté marketingu odvedli skvělou práci: vytvořili představu, že nákupem tohoto sladidla děláte to nejlepší pro své zdraví i životní prostředí. Zklamání však přichází v momentě, kdy nahlédnete pod pokličku moderního potravinářského průmyslu.
Xylitol je chemicky definován jako cukerný alkohol. V malé míře se přirozeně vyskytuje v některých druzích ovoce, zeleniny a skutečně i v kůře břízy. Tím však veškerá romance končí. Představa, že by se xylitol navrtáváním březových kmenů získával ve velkém, je ekonomicky i ekologicky neudržitelná. K výrobě jednoho kilogramu čistého xylitolu z březového dřeva by byly potřeba desítky kilogramů dřevní hmoty a obrovské množství energie.
Drtivá většina březového cukru na současném trhu nemá s břízami nic společného. Vyrábí se průmyslovým zpracováním kukuřičných klasů, přesněji hydrolyzovaného kukuřičného odpadu. Výrobní proces probíhá za vysokých teplot, tlaků a za použití chemických katalyzátorů. Výsledná chemická sloučenina je naprosto identická bez ohledu na to, zda byl výchozí surovinou březový kmen, nebo čínské kukuřičné pole.
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Místo severského lesa čínské kukuřičné pole
Proč tedy prodejci neustále používají název březový cukr místo spornějšího označení xylitol? Odpověď je jednoduchá: cena. Sladidlo z kukuřice zákazník koupí jen levně. Když z něj ale obalem a zeleným lístkem uděláte přírodní březový cukr z Finska, naúčtujete si klidně pětinásobek.
- Běžný xylitol (z kukuřice): Bývá dostupný za velmi přijatelnou cenu, výroba je efektivní a probíhá masově.
- Tzv. březový cukr: Prodává se za prémiové ceny přesahující i několik stovek korun za kilogram, přestože drtivá většina těchto produktů obsahuje úplně stejnou látku z kukuřice.
- Skutečný xylitol z břízy: Existují výrobci, kteří k výrobě stále používají dřevní odpad z bříz. Výrobní proces je však náročný a drahý. I v tomto případě je ale výsledná molekula E967 na atomární úrovni totožná s tou z kukuřice.
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Z hlediska lidského těla neexistuje jediný biologický ani zdravotní rozdíl mezi xylitolem získaným z břízy a xylitolem z kukuřice. Váš žaludek, enzymy ani buňky nepoznají, z jaké rostliny látka pochází. Jediný rozdíl pocítí vaše peněženka.
Srovnání Běžný xylitol vs. březový cukr
|Parametr
|Běžný Xylitol (Kukuřičný)
|„Březový cukr“ (Marketingový)
|Pravý Březový Xylitol (Finsko)
|Vstupní surovina
|Kukuřičné zbytky
|Kukuřice (často z Asie)
|Březové dřevo / odpad z papíren
|Výrobní proces
|Průmyslová chemická hydrogenace
|Průmyslová chemická hydrogenace
|Průmyslová chemická hydrogenace
|Finální chemická látka
|Xylitol (E967)
|Xylitol (E967)
|Xylitol (E967)
|Vliv na hladinu krevního cukru
|Nízký glykemický index (GI ~7–13)
|Nízký glykemický index (GI ~7–13)
|Nízký glykemický index (GI ~7–13)
|Relativní cena
|Dostupná / Základní
|Předražená
|Velmi vysoká
|Zdravotní přínos
|Přispívá k ochraně zubů a mineralizaci skloviny
|Identický s běžným xylitolem
|Identický s běžným xylitolem
Kde xylitol skutečně pomáhá?
Abychom byli k xylitolu spravedliví, nejedná se o nebezpečnou látku nebo podvod na zdraví samotném. Xylitol jako náhrada běžné sacharózy nabízí reálné a legislativně uznávané výhody:
- Nižší výkyvy glykemie: Konzumace potravin obsahujících xylitol místo cukru vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi, což z něj při běžném dávkování dělá vhodnější alternativu k běžnému cukru i pro diabetiky.
- Ochrana zubní skloviny: Přispívá k udržení mineralizace zubů. Bakterie v ústní dutině (Streptococcus mutans) nedokážou xylitol efektivně kvasit, čímž se omezuje tvorba kyselin poškozujících sklovinu. Proto bývá častou složkou pečujících žvýkaček a zubních past.
- Nižší kalorická hodnota: Obsahuje přibližně o 40 procent méně kalorií než běžný cukr při zachování srovnatelné sladivosti.
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Pozor na laxativní účinky a smrtelné nebezpečí pro psy
Stejně jako ostatní polyoly má i xylitol své stinné stránky, o kterých marketingové materiály rády mlčí.
- Trávicí potíže a laxativní účinky: Lidské tělo nedokáže xylitol v tenkém střevě plně vstřebat. Pokud to s jeho konzumací přeháníte, dojde v tlustém střevě k fermentaci a zadržování vody. Výsledkem bývá nadýmání, křeče a výrazné průjmy. Tělo si na něj musí zvykat postupně.
- Smrtelné nebezpečí pro psy a kočky: Zatímco pro člověka je xylitol v rozumné míře bezpečný, pro psy představuje prudký jed. Psi metabolizují xylitol odlišně. Po jeho požití dojde k masivnímu uvolnění inzulínu, což vede k nebezpečnému poklesu hladiny cukru v krvi a selhání jater. I malé množství xylitolu z bábovky nebo žvýkačky může u psa vyvolat akutní hypoglykemický šok a těžkou otravu.
Ekologická stopa: Mýtus o šetrnosti k přírodě
Mnoho spotřebitelů kupuje březový cukr s pocitem, že dělá dobro pro planetu. Skutečnost je však složitější. Pokud kupujete levnější varianty označené jako březový cukr, které pocházejí z Asie, produkt za sebou tvoří obrovskou uhlíkovou stopu z důvodu mezinárodní přepravy.
Navíc přeměna kukuřičného nebo dřevního odpadu na čistý krystalický xylitol vyžaduje intenzivní chemické procesy, spotřebu elektrické energie a vody. Tvrdit, že jde o ekologický a čistě přírodní produkt, je zavádějící.
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Čím se řídit u regálu Praktická pravidla
Pokud se nechcete stát obětí marketingových triků, stačí se při nákupu řídit několika jednoduchými pravidly:
- Sledujte složení na obalu: Nenechte se zlákat velkými nápisy na přední straně obalu. Otočte balení a podívejte se do složení. Pokud je tam uvedeno „Xylitol“ nebo „E967“, držíte v ruce běžné sladidlo.
- Pátrejte po původu: Pokud trváte na tom, že chcete xylitol vyrobený z březového dřeva, hledejte výslovnou certifikaci nebo informaci, že produkt pochází z Finska a byl vyroben z březové kůry. Připravte se však na to, že zaplatíte mnohem více.
- Zvažte, zda potřebujete připlácet: Pokud vám jde primárně o snížení kalorií nebo ochranu zubů, obyčejný xylitol vyhoví úplně stejně jako ten s přívlastkem „březový“. Chemicky jde o tentýž produkt.
- Zkontrolujte alternativy: Na trhu existují i jiná sladidla. Například erythritol má nulový glykemický index i kalorickou hodnotu a způsobuje méně trávicích potíží, zatímco stévie představuje plně přírodní nenutriční sladidlo.