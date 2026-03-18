Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Březnový veletrh For Garden: Trendy v zahradním nábytku pro 2026

Autor:
  5:00
Zahradní nábytek dnes nestojí pár tisíc, ale často desítky tisíc korun. Špatná volba může znamenat zbytečně vyhozené peníze i rychlé opotřebení. Veletrh FOR GARDEN 2026 v Praze ukáže, jakým směrem se venkovní bydlení posouvá – a co by měli Češi vědět dřív, než letos vyrazí nakupovat.
ilustrační snímek | foto: Hartman

Největší zahradní veletrh v Česku startuje v březnu

Veletrh For Garden 2026

  • Termín: 26. – 29. března 2026
  • Místo: PVA EXPO PRAHA

Vstupné:

  • Zlevněné (studenti, senioři nad 60 let): 150 Kč
  • Základní (na místě): 200 Kč
  • Děti (do do 140 cm): zdarma
  • ZTP, ZTP/P, PRESS (Po předložení platného průkazu + doprovod): zdarma
  • Hromadné studentské (min. 10 osob) platí pouze s vyplněnou Hromadnou vstupenkou pro školy: 60 Kč
  • Předprodej (online): 150 Kč

Ve dnech 26.-29. března 2026 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční 19. ročník mezinárodního veletrhu For Garden. Akce patří mezi nejvýznamnější události v oblasti zahradní architektury, nábytku, techniky a venkovního vybavení v České republice.

For Garden pokrývá celý proces budování venkovních prostor – od projektování přes realizaci až po údržbu. Vedle odborníků míří na veletrh i běžní majitelé domů, kteří hledají inspiraci a chtějí si udělat jasno v aktuální nabídce trhu.

Součástí je i doprovodný program a praktické ukázky technologií.

Proč jsou trendy zahradního nábytku v roce 2026 důležité?

Zahrada už dávno není jen doplněk domu. Stala se plnohodnotnou obytnou zónou.

Češi investují do teras, pergol i venkovních kuchyní stále více. S tím ale roste i riziko špatného nákupu.

Zahradní nábytek musí zvládnout:

  • mrazy pod nulou
  • prudké letní slunce
  • déšť i vysokou vlhkost
  • časté střídání teplot

Materiály, které vypadají dobře v showroomu, nemusí obstát po třech sezónách. Právě proto je osobní porovnání kvality na veletrhu výhodou.

Trendy zahradního nábytku pro rok 2026

1. Minimalismus, ale pohodlnější než dříve

Čisté linie a jednoduché tvary zůstávají. Oproti minulým letům ale výrobci přidávají:

  • silnější polstry
  • hlubší sedáky
  • ergonomičtější konstrukce

Minimalistický design se kombinuje s vyšším komfortem. Nábytek má působit reprezentativně, ale zároveň být praktický pro každodenní používání.

2. Hliník jako standard vyšší třídy

Hliníkové konstrukce se definitivně stávají běžným standardem. Jejich hlavní výhody:

  • nízká hmotnost
  • odolnost proti korozi
  • minimální údržba
  • dlouhá životnost

Často se kombinují s dřevěnými prvky nebo moderním výpletem. Cenově se pohybují ve vyšších kategoriích, ale dlouhodobě dávají ekonomický smysl.

3. Modulární řešení pro větší flexibilitu

Roste zájem o variabilní sestavy. Místo pevné rohové sedačky si zákazníci vybírají modulární prvky, které lze přesouvat podle potřeby.

To se hodí zejména:

  • při rodinných oslavách
  • na větších terasách
  • v rekreačních objektech

Modulární systém umožňuje rozšíření sestavy i v dalších letech.

4. Důraz na udržitelnost

Ekologie není jen marketingové heslo. Výrobci více pracují s:

  • certifikovaným dřevem
  • recyklovanými materiály
  • ekologickými povrchovými úpravami

Zákazníci se více ptají na původ surovin i možnost recyklace.

5. Celoroční využití zahrady

Zahrada se využívá delší část roku. To ovlivňuje i nábytek:

  • voděodolné textilie
  • rychleschnoucí výplně
  • ochranné obaly v základní výbavě
  • kombinace s ohništi a topnými prvky

Trend směřuje k tomu, aby terasa fungovala od jara do pozdního podzimu.

Přehled hlavních trendů 2026
TrendHlavní výhodaŽivotnostOrientační cena
Hliníkové sestavyNízká údržba10+ let25 000–90 000 Kč
Modulární systémyVariabilita8–15 let35 000–120 000 Kč
Masivní dřevoPřírodní vzhled7–15 let30 000–110 000 Kč
Recyklované materiályEkologický přístup8–12 let20 000–70 000 Kč

Součástí programu i FOR INTERIOR

Veletrh probíhá souběžně s akcí FOR INTERIOR, která se zaměřuje na bydlení a interiérový design. To umožňuje sladit styl domu i zahrady v jednom termínu.

Pro koho má návštěva smysl?

  • Majitelé rodinných domů plánující rekonstrukci terasy
  • Lidé stavějící nový dům
  • Investoři do rekreačních objektů
  • Architekti a projektanti

I laik získá přehled o cenách a kvalitě, což může výrazně ovlivnit rozhodování. Výhodou je i možnost přímé konzultace s odborníky. Mnoho návštěvníků si na veletrh nosí fotografie své zahrady nebo projekt a řeší konkrétní rozměry a materiály.

Vstoupit do diskuse

18. března 2026

17. března 2026  12:19

17. března 2026  8:30

17. března 2026

16. března 2026  14:07

16. března 2026  8:48

16. března 2026  8:30

15. března 2026  8:30

15. března 2026

14. března 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

14. března 2026

14. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.