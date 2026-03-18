Největší zahradní veletrh v Česku startuje v březnu
Veletrh For Garden 2026
Vstupné:
Ve dnech 26.-29. března 2026 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční 19. ročník mezinárodního veletrhu For Garden. Akce patří mezi nejvýznamnější události v oblasti zahradní architektury, nábytku, techniky a venkovního vybavení v České republice.
For Garden pokrývá celý proces budování venkovních prostor – od projektování přes realizaci až po údržbu. Vedle odborníků míří na veletrh i běžní majitelé domů, kteří hledají inspiraci a chtějí si udělat jasno v aktuální nabídce trhu.
Součástí je i doprovodný program a praktické ukázky technologií.
Proč jsou trendy zahradního nábytku v roce 2026 důležité?
Zahrada už dávno není jen doplněk domu. Stala se plnohodnotnou obytnou zónou.
Češi investují do teras, pergol i venkovních kuchyní stále více. S tím ale roste i riziko špatného nákupu.
Zahradní nábytek musí zvládnout:
- mrazy pod nulou
- prudké letní slunce
- déšť i vysokou vlhkost
- časté střídání teplot
Materiály, které vypadají dobře v showroomu, nemusí obstát po třech sezónách. Právě proto je osobní porovnání kvality na veletrhu výhodou.
Trendy zahradního nábytku pro rok 2026
1. Minimalismus, ale pohodlnější než dříve
Čisté linie a jednoduché tvary zůstávají. Oproti minulým letům ale výrobci přidávají:
- silnější polstry
- hlubší sedáky
- ergonomičtější konstrukce
Minimalistický design se kombinuje s vyšším komfortem. Nábytek má působit reprezentativně, ale zároveň být praktický pro každodenní používání.
2. Hliník jako standard vyšší třídy
Hliníkové konstrukce se definitivně stávají běžným standardem. Jejich hlavní výhody:
- nízká hmotnost
- odolnost proti korozi
- minimální údržba
- dlouhá životnost
Často se kombinují s dřevěnými prvky nebo moderním výpletem. Cenově se pohybují ve vyšších kategoriích, ale dlouhodobě dávají ekonomický smysl.
3. Modulární řešení pro větší flexibilitu
Roste zájem o variabilní sestavy. Místo pevné rohové sedačky si zákazníci vybírají modulární prvky, které lze přesouvat podle potřeby.
To se hodí zejména:
- při rodinných oslavách
- na větších terasách
- v rekreačních objektech
Modulární systém umožňuje rozšíření sestavy i v dalších letech.
4. Důraz na udržitelnost
Ekologie není jen marketingové heslo. Výrobci více pracují s:
- certifikovaným dřevem
- recyklovanými materiály
- ekologickými povrchovými úpravami
Zákazníci se více ptají na původ surovin i možnost recyklace.
5. Celoroční využití zahrady
Zahrada se využívá delší část roku. To ovlivňuje i nábytek:
- voděodolné textilie
- rychleschnoucí výplně
- ochranné obaly v základní výbavě
- kombinace s ohništi a topnými prvky
Trend směřuje k tomu, aby terasa fungovala od jara do pozdního podzimu.
|Trend
|Hlavní výhoda
|Životnost
|Orientační cena
|Hliníkové sestavy
|Nízká údržba
|10+ let
|25 000–90 000 Kč
|Modulární systémy
|Variabilita
|8–15 let
|35 000–120 000 Kč
|Masivní dřevo
|Přírodní vzhled
|7–15 let
|30 000–110 000 Kč
|Recyklované materiály
|Ekologický přístup
|8–12 let
|20 000–70 000 Kč
Součástí programu i FOR INTERIOR
Veletrh probíhá souběžně s akcí FOR INTERIOR, která se zaměřuje na bydlení a interiérový design. To umožňuje sladit styl domu i zahrady v jednom termínu.
Pro koho má návštěva smysl?
- Majitelé rodinných domů plánující rekonstrukci terasy
- Lidé stavějící nový dům
- Investoři do rekreačních objektů
- Architekti a projektanti
I laik získá přehled o cenách a kvalitě, což může výrazně ovlivnit rozhodování. Výhodou je i možnost přímé konzultace s odborníky. Mnoho návštěvníků si na veletrh nosí fotografie své zahrady nebo projekt a řeší konkrétní rozměry a materiály.