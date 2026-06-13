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Brambůrky za cenu svíčkové? Neplaťte za vzduch a vyrobte si domácí

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  8:30
Sáček chipsů značkových Lay’s nebo Bohemia se může zdát jako drobnost. V přepočtu na váhu však stojí víc než prémiové sýry nebo výběrové steaky. U „zdravých“ křupek z čočky a zeleniny šplhají ceny dokonce až k několika tisícům korun za kilo. Domácí brambůrky přitom vyjdou jen na pár desítek korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Kužník, Technet.cz

Brambůrky, chipsy, krekry. Spousta z nás si večer u televize, rodinnou oslavu nebo fandění fotbalu bez nich nedokáže představit. Za balíček nám tak často nedělá problém zaplatit klidně i čtyřicet korun.

Pokud bychom si ale spočítali, kolik zaplatíme v přepočtu na kilogram, zjistili bychom, že některé vyjdou dokonce dráž než kvalitní maso nebo luxusní sýry. Domácí alternativa by nás přitom vyšla stokrát levněji.

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Stovky až tisíce korun za kilo

Málokdo při rychlém nákupu sleduje cenu za kilogram. Právě tento údaj nám ale ukáže, jak jsou některé pochoutky extrémně drahé. Sáček za čtyřicet korun totiž často obsahuje jen pár desítek gramů. Abychom vám ukázali realitu, srovnali jsme aktuální ceny některých produktů.

ProduktCena za kg
Bohemia chips solené448,33 Kč
Jihočeské Brambůrky slané499,00 Kč
Lay’s Solené581,67 Kč
Bohemia Chipsy čočkové598,46 Kč
Sunar BIO dětské křupky mrkvová kolečka1 220,00 Kč
Gerber Organic křupavá srdíčka s mrkví3 032,14 Kč

Ceny vystřelují až do výšin právě u zdravějších alternativ, které se mnohdy skládají z levné zeleniny nebo luštěnin, které si můžete vypěstovat a zpracovat za prakticky nulové náklady.

SROVNÁNÍ Pět korun vs. pět stovek

Rozdíl mezi kupovanou a domácí variantou je opravdu obrovský. Kilo obyčejných brambor pořídíte v akci klidně za pět korun a i při započítání oleje, soli a energie vás vyjdou domácí chipsy nesrovnatelně levněji než ty kupované. Domácí verze navíc nemusí obsahovat nadbytečné množství soli, zvýrazňovače chuti ani konzervanty.

Bramborové chipsy

Bramborové chipsy

Recept

Lehké

30 min

Pro lepší představu, cena za kilo brambůrků se běžně pohybuje okolo 450 až 600 korun, kdežto domácí brambůrky vás vyjdou v přepočtu na pouhých 25 až 40 korun.

Mnohem extrémnější rozdíl však najdeme u zdravějších alternativ z čočky a zeleniny. Tady se bavíme klidně o více než 3 000 korun za kilo, versus 80 korun za kilo. Rozdíl v ceně se tak může za jediné kilo vyšplhat k více než 2 900 korunám.

ProduktKupovaná cena za kgDomácí cena za kg
Bohemia chips solené448 Kč25–40 Kč
Jihočeské Brambůrky slané499 Kč25–40 Kč
Lay’s Solené582 Kč25–40 Kč
Bohemia Chipsy čočkové598 Kč70–120 Kč
Sunar BIO mrkvová kolečka1 220 Kč40–80 Kč
Gerber Organic srdíčka s mrkví3 032 Kč40–80 Kč

Jak si udělat domácí brambůrky?

Příprava brambůrků je překvapivě jednoduchá. Stačí, když brambory nakrájíte na velmi tenké plátky, opláchnete, osušíte, lehce potřete olejem, osolíte a necháte péct v troubě přibližně dvacet až třicet minut na 180 stupňů.

Ještě levněji můžete brambůrky připravit v horkovzdušné fritéze. Chipsy v ní potřebují minimum oleje, mnohdy navíc bývají hotové rychleji než v troubě. Podle chuti je pak můžete dochutit paprikou, česnekem, sušenými bylinkami, parmazánem nebo chilli.

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Co místo čočkových chipsů?

Podobně si můžete doma připravit i zeleninové křupky, které obchodní řetězce prodávají za stovky až tisíce korun za kilogram. Výborně chutnají například pochoutky z:

  • mrkve
  • červené řepy
  • cukety
  • kapusty
  • batátů
  • pastináku

Kteroukoliv zeleninu stačí natrhat na zahrádce, nakrájet na tenké plátky a usušit v troubě nebo sušičce. Levně si můžete připravit i oblíbené luštěninové snacky, například:

  • pečenou cizrnu
  • pečenou čočku
  • fazolové křupky
  • domácí hummus s pečenými plackami

Kilo čočky stojí běžně kolem čtyřiceti až šedesáti korun. Po přidání koření, oleje a energie se tak domácí varianta pohybuje přibližně do 120 korun za kilo. Pečenou čočku nebo cizrnu stačí promíchat s olejem a kořením a upéct dozlatova. Za pár korun tak získáte poměrně sytou pochoutku s vyšším obsahem bílkovin, která vám jistě zachutná.

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