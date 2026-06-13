Brambůrky, chipsy, krekry. Spousta z nás si večer u televize, rodinnou oslavu nebo fandění fotbalu bez nich nedokáže představit. Za balíček nám tak často nedělá problém zaplatit klidně i čtyřicet korun.
Pokud bychom si ale spočítali, kolik zaplatíme v přepočtu na kilogram, zjistili bychom, že některé vyjdou dokonce dráž než kvalitní maso nebo luxusní sýry. Domácí alternativa by nás přitom vyšla stokrát levněji.
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Stovky až tisíce korun za kilo
Málokdo při rychlém nákupu sleduje cenu za kilogram. Právě tento údaj nám ale ukáže, jak jsou některé pochoutky extrémně drahé. Sáček za čtyřicet korun totiž často obsahuje jen pár desítek gramů. Abychom vám ukázali realitu, srovnali jsme aktuální ceny některých produktů.
|Produkt
|Cena za kg
|Bohemia chips solené
|448,33 Kč
|Jihočeské Brambůrky slané
|499,00 Kč
|Lay’s Solené
|581,67 Kč
|Bohemia Chipsy čočkové
|598,46 Kč
|Sunar BIO dětské křupky mrkvová kolečka
|1 220,00 Kč
|Gerber Organic křupavá srdíčka s mrkví
|3 032,14 Kč
Ceny vystřelují až do výšin právě u zdravějších alternativ, které se mnohdy skládají z levné zeleniny nebo luštěnin, které si můžete vypěstovat a zpracovat za prakticky nulové náklady.
SROVNÁNÍ Pět korun vs. pět stovek
Rozdíl mezi kupovanou a domácí variantou je opravdu obrovský. Kilo obyčejných brambor pořídíte v akci klidně za pět korun a i při započítání oleje, soli a energie vás vyjdou domácí chipsy nesrovnatelně levněji než ty kupované. Domácí verze navíc nemusí obsahovat nadbytečné množství soli, zvýrazňovače chuti ani konzervanty.
Pro lepší představu, cena za kilo brambůrků se běžně pohybuje okolo 450 až 600 korun, kdežto domácí brambůrky vás vyjdou v přepočtu na pouhých 25 až 40 korun.
Mnohem extrémnější rozdíl však najdeme u zdravějších alternativ z čočky a zeleniny. Tady se bavíme klidně o více než 3 000 korun za kilo, versus 80 korun za kilo. Rozdíl v ceně se tak může za jediné kilo vyšplhat k více než 2 900 korunám.
|Produkt
|Kupovaná cena za kg
|Domácí cena za kg
|Bohemia chips solené
|448 Kč
|25–40 Kč
|Jihočeské Brambůrky slané
|499 Kč
|25–40 Kč
|Lay’s Solené
|582 Kč
|25–40 Kč
|Bohemia Chipsy čočkové
|598 Kč
|70–120 Kč
|Sunar BIO mrkvová kolečka
|1 220 Kč
|40–80 Kč
|Gerber Organic srdíčka s mrkví
|3 032 Kč
|40–80 Kč
Jak si udělat domácí brambůrky?
Příprava brambůrků je překvapivě jednoduchá. Stačí, když brambory nakrájíte na velmi tenké plátky, opláchnete, osušíte, lehce potřete olejem, osolíte a necháte péct v troubě přibližně dvacet až třicet minut na 180 stupňů.
Ještě levněji můžete brambůrky připravit v horkovzdušné fritéze. Chipsy v ní potřebují minimum oleje, mnohdy navíc bývají hotové rychleji než v troubě. Podle chuti je pak můžete dochutit paprikou, česnekem, sušenými bylinkami, parmazánem nebo chilli.
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Co místo čočkových chipsů?
Podobně si můžete doma připravit i zeleninové křupky, které obchodní řetězce prodávají za stovky až tisíce korun za kilogram. Výborně chutnají například pochoutky z:
- mrkve
- červené řepy
- cukety
- kapusty
- batátů
- pastináku
Kteroukoliv zeleninu stačí natrhat na zahrádce, nakrájet na tenké plátky a usušit v troubě nebo sušičce. Levně si můžete připravit i oblíbené luštěninové snacky, například:
- pečenou cizrnu
- pečenou čočku
- fazolové křupky
- domácí hummus s pečenými plackami
Kilo čočky stojí běžně kolem čtyřiceti až šedesáti korun. Po přidání koření, oleje a energie se tak domácí varianta pohybuje přibližně do 120 korun za kilo. Pečenou čočku nebo cizrnu stačí promíchat s olejem a kořením a upéct dozlatova. Za pár korun tak získáte poměrně sytou pochoutku s vyšším obsahem bílkovin, která vám jistě zachutná.