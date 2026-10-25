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Test odhalil závadnou dětskou obuv z online tržišť. V holínkách bylo až 293krát více ftalátu

Veronika Bělohlávková
  4:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obuv zakoupená na online tržištích Shein a Temu nesplňovala evropské požadavky na bezpečnost a chemickou nezávadnost. Více než třetina testovaných párů obuvi nevyhověla požadavkům na chemickou bezpečnost, v české části testování propadly hlavně dětské holínky.

Ukázalo to mezinárodní testování, které koordinovala Evropská konfederace obuvnického průmyslu (CEC). V sedmi evropských zemích laboratorně posoudili 76 párů obuvi. U 27 z nich, tedy u 36 procent, zjistili nesplnění alespoň jednoho požadavku na chemickou bezpečnost podle nařízení REACH. Česká část testování zahrnovala deset párů bot zakoupených na tržištích Shein a Temu.

Nejzávažnější zjištění se týkalo dětských PVC holínek. Laboratoř Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně v nich naměřila 29,27 procenta ftalátu DEHP. Povolený limit přitom činí 0,1 procenta. Hodnota tak byla téměř 293krát vyšší.

Ftaláty se používají například ke změkčování plastů. Některé z nich, včetně DEHP a DBP zjištěných v testovaných holínkách, mohou negativně ovlivňovat hormonální systém, plodnost i vývoj nenarozeného dítěte.

Ve stejném páru holínek laboratoř našla také nadlimitní množství ftalátu DBP. Jeho koncentrace dosáhla 0,295 procenta, zatímco limit je 0,1 procenta.

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Nadlimitní látky odhalily testy také v dětských barefoot teniskách. V jejich černé gumové části bylo vyšší množství několika polycyklických aromatických uhlovodíků. Některé látky z této skupiny mají karcinogenní vlastnosti a evropské předpisy jejich obsah v gumových a plastových částech spotřebního zboží omezují.

U benzo(a)pyrenu laboratoř naměřila 4,02 miligramu na kilogram, limit je přitom jeden miligram. U benzo(e)pyrenu šlo o 4,63 miligramu na kilogram při stejném limitu. Nad stanovenou hranicí byly i další sledované látky z této skupiny.

Chybné označení i prezentace

Ne všechny chemické zkoušky ale dopadly negativně. U dalších vzorků se například neprokázalo překročení limitů pro formaldehyd nebo šestimocný chrom. Testování se navíc nezaměřovalo na všechny parametry u každého výrobku. Výsledky proto ukazují konkrétní případy nevyhovující obuvi, nejde o reprezentativní test veškerého zboží prodávaného na těchto platformách.

Nedostatky se objevily také u bezpečnostní obuvi. U dvou testovaných párů nevyhověly zkoušky protiskluznosti. Další problémy se týkaly označení a prezentace výrobků.

Testování bot

Probíhalo od února do května 2026 v České republice, Francii, Německu, Itálii, Portugalsku, Španělsku a Velké Británii.

Chemické zkoušky se zaměřily mimo jiné na ftaláty, formaldehyd, těžké kovy, šestimocný chrom, nikl, polycyklické aromatické uhlovodíky a chlorované parafíny s krátkým řetězcem.

Jeden z párů byl na internetu nabízen jako bezpečnostní obuv s ochrannými vlastnostmi, podle testování však nebyl certifikovaný podle žádné normy. Samotné označení výrobku jako bezpečnostního tak nezaručuje, že boty skutečně splňují požadavky na ochranu uživatele. Při nákupu je proto důležité ověřit si dostupnost prohlášení o shodě.

V celoevropském souboru neuspěla ani většina testované bezpečnostní obuvi. Z deseti modelů jich osm nesplnilo alespoň jeden požadavek příslušných evropských norem. Nedostatky se týkaly například odolnosti proti uklouznutí a perforaci, ochranné špičky proti nárazu a stlačení nebo pevnosti spojení svršku s podešví.

České testování ukázalo i problémy s informacemi pro zákazníky. Pouze tři z deseti párů měly označení v češtině. U pěti párů chyběla na výrobku viditelná značka nebo označení modelu. Informace o údržbě obsahoval jen jeden pár bot.

Dětskou obuv vybrat jinde

Rozdíly byly také mezi údaji na webu a skutečnými materiály, z nichž byla zakoupená obuv vyrobená. „Výsledky testování ukazují, proč by při nákupu obuvi na online tržištích neměla rozhodovat jen nízká cena a fotografie. Zákazník by měl vědět, kdo boty vyrobil, od koho je kupuje a zda má k dispozici srozumitelné informace o použitých materiálech. Pokud tyto údaje chybějí nebo je prodejce nedokáže doplnit, doporučuji vybírat jinde,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel e-shopu naBOSO.cz, který se na testování podílel.

Podle něj je opatrnost zvlášť důležitá u dětské obuvi. „Ani označení barefoot samo o sobě nezaručuje chemickou nezávadnost. Vedle vhodného tvaru a správné velikosti proto doporučuji vybírat také podle důvěryhodnosti výrobce a prodejce,“ dodává.

Českou část testování zajistila Česká obuvnická a kožedělná asociace, která je členem CEC. „Chceme, aby si lidé v České republice mohli být jistí, že obuv, kterou kupují, ať už v kamenné prodejně, nebo na online tržišti, splňuje požadavky na bezpečnost a chemickou nezávadnost. Zvlášť důležité je to u dětské obuvi,“ říká ředitelka asociace Kateřina Horáková.

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