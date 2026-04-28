Sawe pokořil mýtickou hranici maratonu. Od čtvrtka můžete mít stejné boty jako on

Ivana Vaňkátová
  15:20
Keňan Sabastian Sawe v neděli 26. dubna 2026 v Londýně jako první člověk v historii zaběhl maraton v regulérním závodě pod magickou hranicí dvou hodin. Na nohách měl přitom nejnovější technologický výstřelek od Adidasu – boty Adidas Adizero Adios Pro EVO 3. Pokud chcete běhat se stejným obutím jako čerstvý světový rekordman, připravte si aplikaci a pořádně naditou peněženku. Prodej startuje už tento čtvrtek v 10:00.
Keňan Sabastian Sawe vítězí na maratonu v Londýně. | foto: Reuters

Když Sabastian Sawe proletěl cílem londýnského maratonu v čase 1:59:30, nešlo jen o triumf lidské vůle, ale i sportovního inženýrství. Sawe měl na nohou model Adidas Adizero Adios Pro EVO 3. Jsou to ty samé boty, které mu pomohly srazit světový rekord o více než minutu a nechat zapomenout na legendární pokus Eliuda Kipchogeho z Vídně.

Historický maraton v Londýně. Dva běžci pod dvě hodiny, rekordmanem Sawe

Exkluzivita pro vyvolené

Zatímco běžné závodní boty stojí kolem pěti až šesti tisíc, tento raketoplán na nohy hraje úplně jinou ligu. Česká cena je stanovena na 12 599 Kč. Za tuto částku dostanete boty, která jsou v podstatě spotřebním materiálem pro jeden či dva elitní závody, ale nabité tím nejlepším, co současná věda nabízí.

  • Dostupnost: Čtvrtek 30. dubna 2026 přesně v 10:00.
  • Kde: Exkluzivně pouze v mobilní aplikaci Adidas.
  • Omezení: Na produkt se nevztahují žádné slevové akce ani věrnostní výhody.

Sabastian Sawe v cíli Londýnského maratonu.

99 gramů čisté rychlosti

Co dělá z modelu EVO 3 tak drahou a vzácnou záležitost? Odpovědí je extrémní lehkost. Jedna bota váží pouhých 99 gramů. Pro srovnání: je to méně než tabulka čokolády.

Srdcem boty je mezipodešev z materiálu Lightstrike Pro, který funguje jako trampolína – při každém kroku vrátí běžci maximum vydané energie zpět. Svršek je tak tenký a prodyšný, že připomíná spíše pavučinu než obuv, a celá silueta je navržena tak, aby v pohybu letěla jako šíp.

Technické parametry rekordních bot

  • Hmotnost: 99 gramů
  • Drop (sklon): 4 milimetry (37 mm pata / 33 mm špička)
  • Materiál: Lightstrike Pro odpružení, gumová podrážka s vysokou trakcí
  • Určení: Výhradně silniční závody na dlouhé vzdálenosti (maraton)

Pokud tedy máte v kapse přebytečných dvanáct a půl tisíce a ambici posunout svůj osobní rekord, ve čtvrtek v deset ráno buďte s telefonem v ruce připraveni. Dá se totiž očekávat, že tato limitovaná edice zmizí z virtuálních pultů během několika minut.

