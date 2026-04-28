Když Sabastian Sawe proletěl cílem londýnského maratonu v čase 1:59:30, nešlo jen o triumf lidské vůle, ale i sportovního inženýrství. Sawe měl na nohou model Adidas Adizero Adios Pro EVO 3. Jsou to ty samé boty, které mu pomohly srazit světový rekord o více než minutu a nechat zapomenout na legendární pokus Eliuda Kipchogeho z Vídně.
Exkluzivita pro vyvolené
Zatímco běžné závodní boty stojí kolem pěti až šesti tisíc, tento raketoplán na nohy hraje úplně jinou ligu. Česká cena je stanovena na 12 599 Kč. Za tuto částku dostanete boty, která jsou v podstatě spotřebním materiálem pro jeden či dva elitní závody, ale nabité tím nejlepším, co současná věda nabízí.
99 gramů čisté rychlosti
Co dělá z modelu EVO 3 tak drahou a vzácnou záležitost? Odpovědí je extrémní lehkost. Jedna bota váží pouhých 99 gramů. Pro srovnání: je to méně než tabulka čokolády.
Srdcem boty je mezipodešev z materiálu Lightstrike Pro, který funguje jako trampolína – při každém kroku vrátí běžci maximum vydané energie zpět. Svršek je tak tenký a prodyšný, že připomíná spíše pavučinu než obuv, a celá silueta je navržena tak, aby v pohybu letěla jako šíp.
Technické parametry rekordních bot
Pokud tedy máte v kapse přebytečných dvanáct a půl tisíce a ambici posunout svůj osobní rekord, ve čtvrtek v deset ráno buďte s telefonem v ruce připraveni. Dá se totiž očekávat, že tato limitovaná edice zmizí z virtuálních pultů během několika minut.