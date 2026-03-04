Premium

Boneless nebo klasika? Jak vybrat pohovku, která se neprosedí ani neomrzí

Tereza Hrabinová
  8:30
Pohovka je srdcem obývacího pokoje. Každý den na ní odpočíváme, pracujeme i vítáme návštěvy. Jak vybrat takovou, která bude skutečně odpovídat vašemu životnímu stylu, prostoru i očekáváním? A vyplatí se vsadit na bezrámovou variantu?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Rafael Soldi Photography

Jak si vybrat sedačku?

Výběr pohovky by neměl začínat jen barvou a výší slevy. Jde o kus nábytku, který používáte denně a který ovlivňuje komfort i atmosféru celého interiéru. Než se rozhodnete pro konkrétní model, položte si několik základních otázek.

1. Jak pohovku skutečně používáte?

Sedíte vzpřímeně s knihou nebo notebookem? Ležíte večer u seriálu? Slouží vám jako příležitostné lůžko?

  • Pro aktivní sezení je důležitější vyšší sed a pevnější opora zad.
  • Pro relaxaci oceníte hlubší sed a měkčí výplň.

2. Kolik máte prostoru?

Změřte nejen místo, kam má pohovka přijít, ale také dveře, chodbu a výtah. U větších modulárních sestav může být doprava komplikovanější. V menších bytech se lépe uplatní lehčí nebo rozložitelné modely.

3. Jak dlouho má vydržet?

Pokud hledáte dlouhodobou investici, zaměřte se na:

  • kvalitu konstrukce nebo hustotu pěny,
  • typ výplně sedáků,
  • kvalitu potahu a jeho odolnost proti oděru,
  • délku a podmínky záruky.

Levnější model může vyhovět krátkodobě, ale při každodenním používání se rozdíly v kvalitě rychle projeví.

4. Kdo bude sedačku používat?

Rodina s malými dětmi, domácí mazlíčci nebo časté návštěvy kladou jiné nároky než domácnost jednotlivce či páru. Praktický může být snímatelný a pratelný potah nebo odolnější tkanina.

5. Jaký styl odpovídá vašemu interiéru?

Nízké a měkké modely působí uvolněně a současně. Pohovky s pevnou konstrukcí a vyšším sedem vypadají formálněji. Sedačka je dominantní prvek obývacího pokoje, proto by měla odpovídat charakteru prostoru, nikoli jen aktuálním trendům.

6. Vyzkoušejte ji osobně

Pokud je to možné, posaďte se na vybraný model alespoň na několik minut. Krátké „zkoušení“ často neodhalí, zda je výška sedu či opěrky skutečně pohodlná. U online nákupu si ověřte možnost vrácení zboží.

Vyzkoušejte bezrámovou pohovku

„Boneless couch“ by se česky dala popsat jako bezrámová pohovka bez klasické dřevěné či kovové konstrukce a bez tradičních nohou. Místo pevného skeletu využívá vrstvy pružné pěny, případně kombinaci pěny a samostatně uložených pružin obalených pěnou.

Výsledkem je velmi měkké, hluboké sezení, které působí spíše jako velké polštářové hnízdo než klasický gauč. Jednotlivé díly lze často přeskládat podle aktuálních potřeb domácnosti. Výhodou je také snadnější manipulace. Pohovky tohoto typu se často dodávají komprimované v krabici a po rozbalení během několika hodin získají svůj tvar. Není potřeba montáž ani nářadí.

U českých prodejců tento typ nenajdete obvykle pod názvem „boneless“, ale spíše jako:

  • modulární pěnová pohovka,
  • nízká lounge sedačka,
  • sedací souprava bez područek,
  • případně větší sedací vak (ten je však konstrukčně odlišný).

Boneless pohovka je volbou pro ty, kteří dávají přednost pohodlí. Zásadní je ale kvalita materiálu. U pěnových modelů je vhodné sledovat hustotu výplně, nižší hustota může vést k rychlejšímu prosezení. U variant s pružinami je důležité, aby šlo o samostatně uložené kapsové pružiny, které poskytují rovnoměrnější oporu.

Proč si ji zvolit

  • Pokud hledáte co nejvyšší komfort na odpočinek, sledování televize nebo čtení.
  • Pokud bydlíte v menším bytě a oceníte lehčí manipulaci.
  • Pokud preferujete neformální, současný interiérový styl.

Proč může zklamat

  • Pokud potřebujete pevnou oporu zad a vzpřímené sezení.
  • Pokud chcete dlouhodobou investici s vysokou tvarovou stálostí, kvalita pěny zde hraje zásadní roli.

Co je modulární sedačka?

Modulární pohovka se skládá z jednotlivých dílů, které lze přestavovat podle potřeby. Umožňuje vytvořit tvar do L nebo U, případně oddělit části do samostatných kusů. Na rozdíl od bezrámových modelů má klasickou konstrukci, takže působí stabilněji a formálněji.

Proč si ji zvolit?

  • Pokud chcete variabilní řešení, které přizpůsobíte aktuálním možnostem a potřebám.
  • Pokud počítáte s tím, že se dispozice bytu může měnit.

Proč může být méně vhodná?

  • Vyšší pořizovací cena oproti jednodušším modelům.
  • Větší sestavy vyžadují dostatek místa.
Vstoupit do diskuse
Témata: pěna, pružina, Styl, trend

