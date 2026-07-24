Znáte ten nepříjemný pocit, když se chcete v letadle vyspat, ale neustále vám padá hlava? Až doposud jste si museli s sebou nosit cestovní polštářky. Ty už ale nově nebudete u vybraných aerolinek potřebovat.
Aerolinky Emirates totiž představily novou nastavitelnou opěrku hlavy, která má tento problém vyřešit. Do konce příštího roku jí vybaví všechna svá letadla Airbus A350.
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Opěrka hlavy U-Dream nabízí nastavení výšky a sklonu a její flexibilní boční části podepírají hlavu i krk tak, aby cestující mohli pohodlně usnout i během několikahodinového letu.
Podle Tima Clarka, prezidenta společnosti Emirates, jde o průlomové řešení, které dokáže zcela nahradit klasické cestovní polštářky.
Opěrka obejme hlavu i krk
Novinka vznikla ve spolupráci se společností Safran Seats a je součástí sedadel Z400 Economy instalovaných v letadlech Airbus A350. Emirates ji označují za první opěrku svého druhu určenou pro ekonomickou třídu.
Její konstrukce kombinuje vertikální nastavení, možnost naklápění i flexibilní boční opěrky, které pomáhají udržet hlavu ve stabilní poloze během spánku.
Nová opěrka již prošla nezávislým testováním a splňuje bezpečnostní požadavky Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Palubní personál aerolinek navíc absolvoval školení, aby mohl cestujícím pomoci s jejím správným nastavením.
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Pro zatím Emirates novinku nainstalovaly do tří letadel Airbus A350. Do konce roku 2026 jí chtějí vybavit celou flotilu těchto strojů.
Tím však plány aerolinek nekončí. Od roku 2027 začne modernizace také u letadel Airbus A380 a Boeing 777. Všech 270 objednaných letadel Boeing 777X pak bude dodáno již s integrovanou opěrkou U-Dream.
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Nová opěrka je součástí rozsáhlého programu modernizace interiérů letadel společnosti Emirates. Ten odstartoval v listopadu 2022 a původně počítal s úpravami 105 letadel. Postupně se však rozrostl na 219 strojů.
Dopravce již dokončil modernizaci 100 širokotrupých letadel, konkrétně 47 Airbusů A380 a 53 Boeingů 777. Kromě nového designu kabin přibylo také více než 3 800 sedadel Premium Economy. První modernizovaný Boeing 777 zahájil komerční provoz v srpnu loňského roku.