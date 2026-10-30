Tesco skončí na českém trhu po 30 letech. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza hodnotí prodej pozitivně, i vzhledem k tomu, že kupující už český trh zná. „Dnes je tady šest silných řetězců, bude jich tady pět. Zároveň akvizici bude posuzovat pečlivě Evropská komise a ÚOHS,“ řekl ČTK. Síť Tesco se tak akvizicí podle něho zmodernizuje.
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Ceny v dotčených obchodech by se kvůli akvizici měnit neměly. „Ceny potravin už od konce roku mírně porostou, ale to je dáno tím, že rostou náklady na výrobu potravin a zemědělskou výrobu a rostou ostatně náklady i maloobchodním sítím, mimo jiné na pracovní sílu,“ řekl ČTK v pátek agrární analytik Petr Havel.
Český trh je navíc pro maloobchodní řetězce vysoce konkurenční a na tom se nic nezmění ani po koupi prodejen Tesco.
Co bude s Clubcard?
Velká otázka v tuto chvíli visí nad věrnostním programem Tesco Clubcard. V tuto chvíli funguje Clubcard stejně jako jindy. Stále platí veškeré slevy a nasbírané body. Je potřeba si uvědomit, že případný prodej proběhne až po odsouhlasení antimonopolního úřadu, převod z Tesca na Albert by tak měl proběhnout až později během příštího roku. A prozatím nejsou oznámeny jakékoliv plány právě s Clubcard, ale třeba ani s Tesco Mobile nebo jejich vlastními čerpacími stanicemi. U Tesco mobile jde navíc o společnost, kterou z 50 % vlastní O2.
Albert má přitom v těchto týdnech plné ruce práce se svou aplikací, kterou postihl masivní výpadek. A ten se zatím nedaří vyřešit, takže zákazníci sice o nasbírané kredity a body nepřijdou, ale podle dřívějšího vyjádření Albertu bude plné obnovení aplikace trvat ještě pár týdnů.
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