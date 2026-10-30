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Body i slevy z Clubcard zatím platí dál. Tesco skončí, jeho obchody převezme Albert

Autor:
  14:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Po oznámení, že nizozemská společnost Ahold, která v Česku provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v ČR a na Slovensku, začaly panovat obavy, co se stane se zákaznickými kartami Clubcard. Zatím zůstává vše při starém, slevy i nasbírané body na kartičkách Tesca platí dál.

Tesco skončí na českém trhu po 30 letech. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza hodnotí prodej pozitivně, i vzhledem k tomu, že kupující už český trh zná. „Dnes je tady šest silných řetězců, bude jich tady pět. Zároveň akvizici bude posuzovat pečlivě Evropská komise a ÚOHS,“ řekl ČTK. Síť Tesco se tak akvizicí podle něho zmodernizuje.

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

Tesco v Česku

  • 87 hypermarketů
  • 58 supermarketů
  • 39 prodejen expres
  • 2 distribuční centra
  • 126 franšízových prodejen Žabka

Ceny v dotčených obchodech by se kvůli akvizici měnit neměly. „Ceny potravin už od konce roku mírně porostou, ale to je dáno tím, že rostou náklady na výrobu potravin a zemědělskou výrobu a rostou ostatně náklady i maloobchodním sítím, mimo jiné na pracovní sílu,“ řekl ČTK v pátek agrární analytik Petr Havel.

Český trh je navíc pro maloobchodní řetězce vysoce konkurenční a na tom se nic nezmění ani po koupi prodejen Tesco.

Co bude s Clubcard?

Velká otázka v tuto chvíli visí nad věrnostním programem Tesco Clubcard. V tuto chvíli funguje Clubcard stejně jako jindy. Stále platí veškeré slevy a nasbírané body. Je potřeba si uvědomit, že případný prodej proběhne až po odsouhlasení antimonopolního úřadu, převod z Tesca na Albert by tak měl proběhnout až později během příštího roku. A prozatím nejsou oznámeny jakékoliv plány právě s Clubcard, ale třeba ani s Tesco Mobile nebo jejich vlastními čerpacími stanicemi. U Tesco mobile jde navíc o společnost, kterou z 50 % vlastní O2.

Albert má přitom v těchto týdnech plné ruce práce se svou aplikací, kterou postihl masivní výpadek. A ten se zatím nedaří vyřešit, takže zákazníci sice o nasbírané kredity a body nepřijdou, ale podle dřívějšího vyjádření Albertu bude plné obnovení aplikace trvat ještě pár týdnů.

Aplikace Můj Albert nebude fungovat ještě několik týdnů. Řetězec rozšířil slevy
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