Už od října 2016 stanovuje zákon číslo 223/2016 o prodejní době v maloobchodě vybrané státní svátky a dny pracovního klidu, během kterých musí většina obchodů zůstat zavřená.
Státní svátek upálení mistra Jana Husa však mezi tyto dny nepatří. Všechny obchody tak mohou v pondělí 6. července 2026 fungovat dle běžné otevírací doby.
|2027
|úterý
|2028
|čtvrtek
|2029
|pátek
|2030
|sobota
|2031
|neděle
|2032
|úterý
Co svátek 6. července připomíná?
Státní svátek upomíná na výročí upálení kněze Jana Husa během koncilu v německé Kostnici v roce 1415. Tamní sněm jej na hranici poslal kvůli údajnému kacířství. Hus se jako reformátor během kázání (dokonce v češtině) neštítil kritizovat chamtivost i mravní úpadek katolické církve.
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Jan Hus pro své názory skončil na hranici. Jeho odkaz ovlivnil střední Evropu
Pranýřování rozmařilých kněží však vyvolalo rychlou odezvu – církev jej exkomunikovala, následně přišel i o podporu šlechty a vše skončilo měsíčním procesem v Kostnici. Tehdejší král Zikmund Lucemburský jej ještě takřka na hranici vyzval o odvolání svých přesvědčení, které by mohlo Husovi zachránit život.
Ten však odmítl a pro své myšlenky a činy uhořel. Svátek proto nyní připomíná nejvyšší oběť, již může jedinec za své přesvědčení přinést.
Otevírací doba o svátcích
Obchody nad 200 metrů čtverečních musí svůj provoz omezit jen během vybraných dnů. Zavřeno musí mít o sedmi ze třinácti státních svátků.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|3. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|6. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
O těchto svátcích mohou otevřené zůstat jen menší prodejny, nebo ty „v místech zvýšené koncentrace cestujících.“ Zavřít tedy nemusí obchody na letištích, železničních stanicích či autobusových nádražích.
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Otevírací doba v obchodech v době svátků
Nařízení se také nevztahuje například na čerpací stanice nebo lékárny. Mohou mít otevřeno bez omezení, stejně jako výdejny zboží z e-shopů.