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Blíží se svátek Jana Husa. Zjistěte, jak fungují obchody 6. července

Matouš Waller
  5:00

Socha Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. | foto: Královská stezka

Den upálení mistra Jana Husa, který si připomínáme 6. července připadá v roce 2026 na pondělí, postará se tedy o prodloužený víkend pro pracující. Jak to však bude s otevírací dobou obchodů? Mohou v tento svátek zůstat otevřené?

Už od října 2016 stanovuje zákon číslo 223/2016 o prodejní době v maloobchodě vybrané státní svátky a dny pracovního klidu, během kterých musí většina obchodů zůstat zavřená.

Státní svátek upálení mistra Jana Husa však mezi tyto dny nepatří. Všechny obchody tak mohou v pondělí 6. července 2026 fungovat dle běžné otevírací doby.

Dny zasvěcené mistru Janu Husovi v dalších letech
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Co svátek 6. července připomíná?

Státní svátek upomíná na výročí upálení kněze Jana Husa během koncilu v německé Kostnici v roce 1415. Tamní sněm jej na hranici poslal kvůli údajnému kacířství. Hus se jako reformátor během kázání (dokonce v češtině) neštítil kritizovat chamtivost i mravní úpadek katolické církve.

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Pranýřování rozmařilých kněží však vyvolalo rychlou odezvu – církev jej exkomunikovala, následně přišel i o podporu šlechty a vše skončilo měsíčním procesem v Kostnici. Tehdejší král Zikmund Lucemburský jej ještě takřka na hranici vyzval o odvolání svých přesvědčení, které by mohlo Husovi zachránit život.

Ten však odmítl a pro své myšlenky a činy uhořel. Svátek proto nyní připomíná nejvyšší oběť, již může jedinec za své přesvědčení přinést.

Otevírací doba o svátcích

Obchody nad 200 metrů čtverečních musí svůj provoz omezit jen během vybraných dnů. Zavřeno musí mít o sedmi ze třinácti státních svátků.

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
3. dubna – Velký pátekotevřeno
6. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

O těchto svátcích mohou otevřené zůstat jen menší prodejny, nebo ty „v místech zvýšené koncentrace cestujících.“ Zavřít tedy nemusí obchody na letištích, železničních stanicích či autobusových nádražích.

Otevírací doba v obchodech v době svátků

Nařízení se také nevztahuje například na čerpací stanice nebo lékárny. Mohou mít otevřeno bez omezení, stejně jako výdejny zboží z e-shopů.

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