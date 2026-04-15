Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biohacking pro zdravé oči: Vyzkoušejte oční gymnastiku a nezapomeňte na mrkev

Veronika Reicheltová
  8:30
Přestože žijeme v digitální době, náš zrak není nastavený na dlouhodobé zírání do obrazovek. Modré světlo a fixní pohled na displeje oči přetěžují více, než si připouštíme. Naštěstí existují pomůcky a přirozené metody, které ochrání zrak před digitálním smogem a udrží ho v kondici.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Obsah

Superpotraviny pro oči

Pro zdraví očí je důležité dodržovat několik zásad, ke kterým patří například správně uspořádané pracoviště, pravidelné přestávky a kvalitní strava. „Do našeho jídelníčku bychom měli zařadit listovou zeleninu, ryby, vejce, ořechy a také se zdravým zrakem spojovanou mrkev. Jsou to potraviny bohaté na vitamíny A, C, E, lutein, antioxidanty jako je zinek a selen a také omega-3 mastné kyseliny,“ vyjmenovává Zdeněk Vaníček, lékař oční kliniky Lexum. „Neměli bychom zapomenout ani na pravidelný pitný režim, aby naše oči netrpěly suchostí. A při pobytu na slunci bychom měli používat kvalitní brýle s filtrem UV 6 index,“ upozorňuje lékař.

Co je to syndrom počítačového vidění?

Tento syndrom zahrnuje kombinaci únavy očí, bolestí hlavy a rozmazaného vidění. Často je umocněn špatnou ergonomií. „Digitální únava zraku je v současnosti poměrně častým jevem a spousta z nás se jí bohužel nevyhne. Dá se s ní ale efektivně bojovat,“ vysvětluje Vaníček.

S digitální únavou zraku se dá efektivně bojovat.

MUDr. Zdeněk Vaníček, lékař oční kliniky Lexum

Pokud u PC sedíte v křeči, trpí nejen vaše páteř, ale i zrak kvůli nevhodnému úhlu pohledu. „Oči jsou při dlouhodobém sledování monitoru velmi zatěžované. Právě proto je klíčové vnášet při práci krátké, ale ideálně pravidelné momenty uvolnění,“ doporučuje Martina Bajerová, pohybová specialistka, lektorka obličejové a oční jógy.

„Velmi jednoduchým a účinným krokem je pravidelně odvracet pohled od obrazovky, kdykoli si vzpomeneme. Můžeme se podívat třeba z okna nebo do prostoru místnosti. Oči tak dostanou možnost změnit vzdálenost zaostření. Také je dobré vést v této krátké pauze oči do různých směrů, abychom rozpohybovali okohybné svaly,“ radí Bajerová.

Ilustrační snímek

Co blokuje modré světlo?

Displeje vyzařují vysokoenergetické modré světlo, které mate náš mozek a unavuje oční sítnici.

Kromě přestávek je proto klíčová také filtrace škodlivého spektra světla.

  • Brýle proti modrému světlu: Tyto brýle mají speciální filtr, který blokuje modré záření z digitálních zařízení. Snižují digitální únavu, zlepšují kontrast a pomáhají k lepšímu usínání po večerní práci.
  • Noční režim: Aktivace softwarového filtru, který po západu slunce utlumí modré světlo, uleví vašim očím a napomáhá přirozené produkci spánkového hormonu melatoninu.
ilustrační snímek

Jak si vylepšit zrak přirozenou cestou?

Zdraví očí lze podpořit také speciálními cviky. „Někomu pomůže i oční gymnastika, například kroužení a koulení očima a podobné cviky,“ přibližuje Vaníček. Pokud se z práce vracíte s unaveným zrakem, můžete cestu využít k cílenému uvolnění.

„Po práci je ideální dopřát očím skutečnou změnu prostředí,“ říká Bajerová. „Namísto dalšího sledování mobilu nebo televize je pro oči mnohem přirozenější pobyt venku, dívat se do dálky, vnímat prostor, barvy a přirozené světlo,“ pokračuje lektorka oční jógy. Podle ní je důležité dopřát svému zraku střídání přirozeného světla a tmy, denního rytmu a odpočinku. „I krátké chvíle, kdy se zastavíme a jen se díváme do dálky, mohou přinášet očím úlevu. Rovnováha mezi světlem a tmou, pohledem do blízka a do dálky, aktivitou a uvolněním je z pohledu oční jógy jedním z klíčových principů, jak podpořit přirozenou kondici očí v dnešním světě,“ popisuje Bajerová.

Čím podpořit zdraví očí?

  • Oční gymnastika: Pravidelné kroužení očima nebo střídání pohledu do dálky a na blízko.
  • Pravidlo 20-20-20: Každých 20 minut se na 20 sekund podívejte do vzdálenosti 20 stop, tedy cca 6 metrů.
  • Přestávky: Nezapomínejte na pravidelný pobyt na denním světle, které je pro oči nejpřirozenější.
  • Děrované brýle: Jsou založeny na principu dírkové clony. Nutí oční svaly aktivně zaostřovat a mohou pomoci s relaxací při mírných refrakčních vadách.
Vstoupit do diskuse

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.