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Bio revoluce v BILLE: Z Rakouska veze novinky, do prosince budou v slevě

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  11:45

BILLA od začátku září rozšířila svou bio privátní značku o první vlnu produktů známých z rakouských prodejen. | foto: Billa.cz

BILLA rozšiřuje české prodejny o novou vlnu biopotravin z Rakouska. Tříměsíční dvacetiprocentní sleva má prověřit, zda Češi slyší na dostupné bio jídlo a zda si novinky udrží zákazníky i po skončení akce.

Obsah

Z Rakouska přicházejí těstoviny, oleje, sýry i rostlinné nápoje

BILLA rozšířila český sortiment privátní značky BILLA Bio od středy 2. září. První vlna bio výrobků převzatých z rakouského portfolia zahrnuje například rostlinné nápoje, těstoviny, za studena lisované oleje, sýry, müsli a další snídaňové produkty. Řetězec zatím neoznámil konečný počet položek, které chce v rámci nové etapy značky na český trh přivést.

Na českém webu BILLY jsou již dohledatelné například bio fusilli, penne a špagety v balení 500 gramů, litrový rýžový nápoj, lněný olej o objemu 250 ml nebo extra panenský olivový olej v balení 750 ml. Nabídka zahrnuje také ovocná pyré, džem, sezamový či řepkový olej a další položky.

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Komunikace BILLY může na první pohled vyvolávat dojem, že značka BILLA Bio přichází do České republiky úplně poprvé. Historie vlastní bio nabídky řetězce je však výrazně delší. BILLA začala v tuzemsku nabízet bioprodukty pod vlastní značkou již v roce 2009, tehdy pod názvem BILLA Naše bio. Později byla značka přejmenována na BILLA Bio. Aktuální novinkou proto není samotná existence bio privátní značky, ale především její rozšíření o další produkty převzaté z rakouského portfolia.

Rakousko ukazuje, kam až může kampaň narůst

V Rakousku je BILLA Bio etablovanou rozsáhlou privátní značkou. Rakouská BILLA uvádí, že pod ní nabízí více než 200 bioproduktů, od základních surovin až po chlazené potraviny, hotová jídla nebo občerstvení. Česká BILLA nyní hovoří o „první vlně“, což naznačuje, že současná nabídka nemusí být konečná. Konkrétní harmonogram dalšího rozšiřování ale společnost nezveřejnila.

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Výraznější součástí celé strategie je cenová akce. Členové věrnostního programu BILLA klub mohou při využití aplikace od 2. září až do 1. prosince 2026 získat slevu 20 % na celý sortiment privátní značky BILLA Bio. Akce tedy výrazně přesahuje zářijový Měsíc biopotravin, se kterým řetězec uvedení rakouských produktů marketingově spojil.

Právě délka akce je z obchodního hlediska zajímavější než samotná dvacetiprocentní sleva. Promoční období trvající prakticky tři měsíce může BILLE pomoci dostat nové položky do pravidelných nákupních košíků a zjistit, jak silně zákazníci u biopotravin reagují na nižší cenu. Lze jej proto vnímat také jako určitou formu zaváděcího cenového režimu. BILLA nicméně veřejně neuvádí, že by šlo o cenový experiment nebo test, a taková interpretace vychází pouze z délky a konstrukce kampaně.

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Konec mýtu o drahém bio? Obchodníci sice slibují dostupné ceny, srovnání ale chybí

„Naším cílem je odbourat mýtus, že bio znamená drahé. Chceme, aby si kvalitní ekologické potraviny mohl v BILLE dát do nákupního košíku každý bez strachu z vysoké ceny,“ uvedla při představení rozšířené řady Daniela Korotvičková, vedoucí nákupního oddělení společnosti BILLA ČR. Cenová dostupnost je tak jedním z hlavních argumentů, na kterých řetězec celou kampaň staví.

Takové tvrzení je ovšem obtížné obecně ověřit. Samotná dvacetiprocentní sleva ještě neříká, zda je konkrétní biopotravina levná ve srovnání s obdobným konvenčním produktem, bio výrobkem konkurenční značky nebo cenou stejného produktu před zahájením kampaně. BILLA sice u jednotlivých výrobků zveřejňuje aktuální ceny, pro širší závěr o cenové dostupnosti celé bio kategorie by však bylo nutné systematické cenové srovnání s odpovídajícími výrobky na trhu.

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Miliardový byznys Češi za biopotraviny utrácejí rekordní sumy

Rozšíření sortimentu přichází v období, kdy český trh s biopotravinami výrazně roste. Podle posledních dostupných údajů Ministerstva zemědělství dosáhla domácí spotřeba biopotravin v roce 2024 přibližně 8,51 miliardy korun, zatímco o rok dříve činila 7,42 miliardy. Meziročně tak trh vzrostl o 14,8 procent. Biopotraviny představovaly 1,87 procent celkové spotřeby potravin a nápojů a průměrná roční útrata dosáhla 780 korun na obyvatele.

Růst už dříve zaznamenala i samotná BILLA. Podle údajů, které řetězec zveřejnil v roce 2025, tehdy meziročně zvýšil prodej biopotravin zhruba o 30 %. U bio ovoce a zeleniny měla poptávka růst dokonce téměř o 70 %. Část tohoto růstu BILLA připisovala právě rozšiřování sortimentu a cenovým či věrnostním akcím. Jde ovšem o údaje poskytnuté samotným obchodníkem, nikoliv o nezávislé měření celého trhu.

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Boj o bio zákazníka: Albert i další řetězce přitvrzují v cenové válce

BILLA přitom nevstupuje do prázdného prostoru. Bio sortiment se v posledních letech stále více přesouvá z úzce zaměřených specializovaných obchodů do standardní nabídky supermarketů. Významnou roli v tomto procesu hrají právě privátní značky, jejichž prostřednictvím mohou řetězce nabízet certifikované výrobky pod vlastní obchodní značkou a aktivněji pracovat s cenou i promocemi.

Výrazným konkurentem je například Albert, který pod vlastní značkou Nature’s Promise podle svých údajů nabízí téměř 300 bio produktů, od ovoce a zeleniny přes mléčné a masné výrobky až po trvanlivé potraviny či dětskou výživu. I Albert se snaží cenovou bariéru bio segmentu snižovat prostřednictvím akcí typu „BIO za cenu neBIO“. Expanze BILLA Bio tak zapadá do širšího souboje supermarketů o zákazníka, který má o ekologické potraviny zájem, ale současně velmi citlivě sleduje cenu.

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Zelený list není kouzlo Co ve skutečnosti zaručuje bio certifikace?

Všechny výrobky nové řady BILLA Bio mají nést evropské logo ekologické produkce, známé jako zelený „eurolist“. Nejde pouze o marketingové označení. Logo mohou používat výrobky certifikované oprávněným kontrolním subjektem a u zpracovaných potravin musí nejméně 95 % zemědělských složek pocházet z ekologické produkce. Vedle loga se uvádí také kód kontrolního subjektu a informace o původu zemědělských surovin.

Bio certifikace zároveň neznamená, že při produkci nelze použít vůbec žádné prostředky na ochranu rostlin. Evropská pravidla jejich použití zásadně omezují a povolují pouze předem schválené látky a postupy. Ekologické zemědělství upřednostňuje biologické, fyzikální a pěstitelské metody, ale zjednodušené tvrzení, že bio automaticky znamená absolutně „bez pesticidů“, není přesné.

Pravdivý test přijde v prosinci Udrží se rakouské novinky i bez slevy?

Načasování není náhodné. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství každoročně již od roku 2005. BILLA tak získává pro rozšíření značky přirozený komunikační rámec. Rozhodující z obchodního pohledu ovšem nemusí být samotné září, ale až období po skončení dvacetiprocentní slevy.

Právě tehdy se ukáže, zda si nové výrobky dokážou udržet zákazníky také bez plošného cenového zvýhodnění. Pokud ano, může se rakouské portfolio stát základem pro výraznější rozšíření BILLA Bio v tuzemsku. Pokud bude poptávka silně závislá na slevě, potvrdí to naopak jednu z dlouhodobých bariér bio segmentu: zájem spotřebitelů existuje, jejich ochota zaplatit vyšší cenu ale nemusí být neomezená.

Kupujete biopotraviny pravidelně, nebo vás odrazuje vyšší cena?

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