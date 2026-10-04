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Když spotřebitel sáhne po biopotravinách, často počítá s tím, že za ně zaplatí více. U masa to ale neplatí vždy stejnou měrou. Zatímco u biohovězího může být cenový rozdíl oproti konvenčnímu relativně malý, u biokuřecího bývá výraznější.
Důvod je především v tom, že ekologické zemědělství mění způsob, jakým se zvířata chovají. A čím více se ekologický způsob produkce liší od intenzivního konvenčního chovu, tím výrazněji se jeho požadavky mohou promítnout do výsledné ceny.
Bio není jen nálepka na obalu
Ekologický chov má v Evropské unii přesně stanovená pravidla, která se týkají například podmínek ustájení, prostoru, přístupu ven, krmení nebo používání léčiv. Má vyšší nároky a obvykle nemůže stavět produkci na stejném tempu jako intenzivní konvenční chov.
Zvířata musí mít podmínky odpovídající jejich přirozeným potřebám. Ekologický chov je založen na nižší intenzitě. Chovatel například musí respektovat stanovenou maximální hustotu zvířat a zajistit jim dostatek prostoru. To všechno ale něco stojí.
U hovězího se rozdíl v ceně může téměř ztratit
U hovězího masa je dobře vidět, že označení BIO automaticky neznamená dramaticky vyšší cenu. Důvod souvisí mimo jiné se samotným způsobem chovu skotu: pastva a dostatek prostoru jsou přirozenou součástí řady chovů i mimo ekologické zemědělství. Pokud konvenční chovatel využívá pastviny a drží zvířata v podmínkách, které se těm ekologickým v mnohém blíží, nemusí být rozdíl v nákladech výrazný.
Určité rozdíly ale samozřejmě zůstávají. Patří k nim vyšší náklady na krmivo, pokud biofarma skot vykrmuje, často nižší intenzita chovu daná legislativou a také nižší úživnost pastvin, na které se v ekologickém režimu nepoužívají průmyslová hnojiva. Tyto náklady se navíc rozkládají do produkce, která vzniká v horizontu měsíců až let, a výsledná cena proto závisí především na konkrétních podmínkách chovu a způsobu hospodaření dané farmy.
U kuřecího masa je situace jiná
Konvenční produkce kuřat je založena na velmi intenzivním systému. Kuřata jsou šlechtěna pro rychlý růst a celý chov je nastaven tak, aby se maso vyprodukovalo v co nejkratším čase a s co nejnižšími náklady.
Ekologický chov má oproti tomu přísnější požadavky. Kuřata musí mít více prostoru a možnost přístupu do venkovního prostředí, pokud to podmínky umožňují. Používaná krmiva musí splňovat pravidla ekologické produkce a chov nesmí být založen na stejně vysoké intenzitě jako konvenční produkce.
Významnou roli hraje také rychlost růstu. Každý další den znamená krmivo, práci, energii, prostor a péči navíc. U kuřete, které je v ekologickém systému chováno většinou až třikrát déle a pomaleji než v intenzivním chovu, se tento rozdíl může do výsledné ceny promítnout mnohem výrazněji.
Podle čeho se rozhodnout?
Za BIO masem stojí jiný způsob produkce, který je v řadě ohledů méně intenzivní. Farmář musí počítat s většími prostorovými nároky, ekologickým krmivem, delším růstem zvířat a vyššími náklady na péči. Zároveň produkuje oproti konvenčním chovům menší objem masa.
U hovězího se tyto rozdíly mohou v ceně projevit jen mírně, protože některé principy ekologického chovu jsou běžné i u tradičních chovů skotu. U kuřat je rozdíl výraznější, protože ekologická produkce se od vysoce intenzivního systému liší podstatně více.
Když tedy kupujeme bio maso, nepřiplácíme pouze za slovo BIO. Připlácíme za způsob, jakým bylo zvíře chováno, jaké dostávalo krmivo a v jakých podmínkách žilo. A právě to je důvod, proč může být cenový rozdíl u jednotlivých druhů masa tak odlišný.