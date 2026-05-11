Billa spustila speciální akci zaměřenou na milovníky plzeňského ležáku. Stačí, když koupíte alespoň 10 kusů lahví 0,5 l Pilsner Urquell a automaticky získáte nárok na skleněný půllitr Pilsner Urquell jako dárek zdarma. Za jednu láhev přitom dáte jen 25,90 korun.
Akce startuje ve středu 13. května. Má však jeden podstatný háček. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. A vzhledem k tomu, že už v Česku pomalu ale jistě startuje hokejová horečka, dost možná se půllitry vyprodají už během středečního dopoledne. Pokud tedy chcete mít jistotu, že na vás nějaký zbude, vyrazte do prodejny hned ráno.