S naprosto nekompromisní cenovkou vyrukovala Billa, která v letáku pro tento týden otiskla kostku másla za pouhých 19,90 korun.
Aby vám ale pokladna tuto částku uznala, musíte se prokázat věrnostní kartičkou BILLA Klub. V případě, že byste si kartičku zapomněli doma nebo šli do Billy poprvé, museli byste zaplatit standardních 45 korun. Věrnostní program vám tak ušetří hned 25 korun za každou kostku.
Nevěříte, že jde o opravdu nejvýhodnější nabídku? Abychom vám ušetřili čas strávený listováním letáků, podívali jsme se, za kolik korun seženete máslo v akci v ostatních řetězcích.
Hned po Bille pořídíte nejlevněji v Kauflandu, který nabízí máslo za 24,90 korun pro všechny zákazníky. S kartičkou Můj Albert vás kostka másla vyjde jen o dvě koruny dráž, tedy 26,90 korun - bez ní se však cena vyšplhá na 36,90 korun. Poslední příčku tentokrát obsadilo Tesco, které si za máslo účtuje 39,90 korun, tedy o sto procent více než Billa.
