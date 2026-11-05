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Bílkoviny, vápník, vitamin D. Proč je pro nás mléko téměř nenahraditelné?

Magdalena Nová
  11:30
Zhruba před 10 tisíci lety prošli obyvatelé dnešní Evropy mutací, díky níž můžou trávit celý život mléko. Měli bychom za to být evoluci vděční. I když si totiž z mléka mnohé výživové trendy udělaly v posledních letech fackovacího panáka, ve skutečnosti je to mimořádně prospěšný životabudič pro děti, dospívající, ženy každého věku i seniory.
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Víte, co se stane, když pirát navštíví mléčný bar? Objedná si půllitr mléka a zazdí ho panákem jogurtu... Vtip z prvního stupně základní školy není úplně k popukání, ale my si z něj alespoň můžeme vypůjčit žíznivého bukanýra, aby posloužil jako ilustrace následků popíjení mléka v různých kulturách.

Pokud by totiž měl korzár hluboké kořeny na Britských ostrovech nebo třeba na severu Evropy, nejspíš bude mléko tvořit přirozenou součást jeho jídelníčku, protože průměrný Skandinávec denně spotřebuje kolem litru mléka v různých podobách a formách, Brit ho zvládne hodně přes půl litru. Takže můžeme evropskému pirátovi jen popřát příjemné zažívání, mléko by mu rozhodně prospělo víc než obligátní rum.

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Jestliže však mořský loupežník pochází z Asie nebo oblastí poblíž rovníku, zřejmě by se mu po mléčném mejdanu udělalo opravdu zle. „Kocovinu“ by mu způsobila intolerance mléčného cukru čili laktózy. Ne, neplést s alergií na mléko, tu způsobuje přemrštěná reakce organismu na mléčné bílkoviny – kasein či syrovátkový protein. Za intolerancí je neschopnost tenkého střeva vytvářet enzym nazývaný laktáza, který pomáhá štěpit laktózu na jednoduché sacharidy. Zatímco kojenci po celém světě produkují enzym bez potíží, právě v Asii a rovníkových oblastech je u dospělých taková intolerance úplně běžná.



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