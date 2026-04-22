Bílé v lednici, červené na lince? Češi skladují víno špatně, stačí malá změna

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně zlepšit jeho zrání. Jak ji ale vybrat, aby doma jen nezabírala místo a opravdu pomáhala?
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Proč nestačí lednice ani sklep

Víno se rozhodně nespokojí s běžnou lednicí nebo sklepem. Lednice je příliš chladná, suchá a plná pachů. Sklep se zdá být lepší variantou, ale často nemá stabilní teplotu ani dostatečnou ochranu před vlhkostí či plísněmi.

Víno je přitom živý nápoj, který reaguje na každou změnu prostředí. Kolísání teplot, světlo nebo vibrace ho postupně ničí. Výsledkem je plochá chuť, ztráta aromat a někdy i úplné znehodnocení lahve.

Pro každého, kdo chce pozdvihnout svou večerní skleničku na novou úroveň a vychutnat si ji v síle, je vinotéka nutnou součástí domácnosti. V žádném případě nejde jen o designový doplněk. Je to kontrolované prostředí, které simuluje ideální podmínky pro zrání vína.

Z vinotéky si víno více vychutnáte, teplotu piva si musíte ohlídat

Ticho, nebo výkon? Souboj technologií

Při výběru narazíte na dva hlavní typy chlazení. Rozdíl mezi nimi je zásadní.

Termoelektrické vinotéky

  • velmi tichý provoz
  • bez vibrací
  • nižší spotřeba
  • vhodné do obýváku nebo ložnice

Nevýhodou je slabší výkon. Nedokážou dobře chladit v teplém prostředí, což se v létě týká většiny českých domácností. Nejhůře by se mohou termoelektrické vinotéky chovat v přehřátém podkroví.

Kompresorové vinotéky

  • vysoký výkon
  • stabilní teplota i v teplejším bytě
  • vhodné pro větší sbírky

Kompresorové vinotéky jsou hlučnější a navzdory stále se zlepšujícím technologiím mohou vytvářet jemné vibrace, které dlouhodobě nejsou ideální pro archivní vína.

Přehled rozdílů
VlastnostTermoelektrickáKompresorová
HlučnostVelmi ticháHlučnější
VibraceMinimálníMírné
VýkonNižšíVysoký
SpotřebaNižšíVyšší
VhodnostMenší sbírky, bytVětší sbírky, náročné podmínky

Jedna nebo dvě zóny? Tady se láme chleba

Pokud kupujete vinotéku jen na první pohled, snadno přehlédnete jednu klíčovou věc: počet teplotních zón.

Jednozónová vinotéka

  • jedna teplota pro všechny lahve
  • vhodná pro nenáročné uživatele, nebo jako druhá vinotéka v domácnosti

Dvouzónová vinotéka

  • umožňuje skladovat bílé i červené víno současně
  • každá zóna má vlastní teplotu
  • výrazně praktičtější pro běžné domácnosti

Rozdíl je zásadní. Bílé víno potřebuje přibližně 7 až 12 stupňů Celsia, zatímco červené doporučují sommeliéři uchovávat v teplotě mezi 12 až 18 stupni Celsia. Pokud máte jen jednu zónu, vždy jedno z nich skladujete špatně.

Základem je nebát se experimentovat a ochutnávat, radí sommeliérka Kollárová

UV záření: Neviditelný zabiják vína

Víno nesnáší světlo, zejména UV záření. To rozkládá aromatické látky a způsobuje světělné vady. Při výběru vinotéky se tedy zaměřte, aby nechyběl:

  • UV filtr ve skle dveří
  • tónované nebo vrstvené sklo
  • omezené vnitřní osvětlení

Levnější modely často tuto ochranu podceňují. Výsledkem je víno, které chutná unaveně navzdory tomu, že je skladované při správné teplotě.

Cibule v lahvi? Pozor na pachy

Možná to zní překvapivě, ale víno dokáže absorbovat pachy z okolí: přes korek i mikroskopické netěsnosti lahve. Typické jsou pachy z kuchyně: silné aromat cibule a česneku přebije máloco. Víno může rychle natáhnout i nepříjemné aroma čisticích prostředků či pracích prášků. Stejně tak je důležité mít se napozoru i před vlhkostí a zatuchlým vzduchem.

Kvalitní vinotéky obsahují uhlíkové filtry a mají uzavřený cirkulační systém, včetně perfektně doléhajícího kvalitního těsnění dvěří. Tyto prvky chrání víno před nechtěnými aromaty, které by jinak změnily jeho chuť.

Vibrace Detail, který dramaticky kazí chuť

Víno by mělo skutečně odpočívat. Vibrace narušují proces zrání a mohou způsobit:

  • rychlejší oxidaci
  • ztrátu komplexity
  • horší chuťový profil

I drobné chvění, které sotva vnímáte, dokáže víno v lahvi unavit. Největším nepřítelem je blízkost pračky, myčky nebo staré lednice, jejichž vibrace se šíří podlahou. Stejně rizikové jsou i basové reproduktory nebo otřesy způsobené častým boucháním dveří v těsné blízkosti. Víno potřebuje pro správné zrání absolutní klid; v opačném případě hrozí jeho předčasná oxidace a ztráta komplexní chuti.

Kam vinotéku umístit v bytě

Perlička z praxe

Většina majitelů svou první vinotéku zaplní do tří měsíců. Sbírka vína se totiž rozrůstá nelineárně: stačí jedna návštěva u vinaře. Zlaté pravidlo sommelierů proto zní: Kupte model o 30 % větší, než si myslíte, že potřebujete. Rezerva není luxus, ale nezbytný prostor pro cirkulaci vzduchu a budoucí úlovky, které byste jinak nechali trpět v lednici.

Výběr správného místa v bytě je klíčový. Ideální je stabilní kout bez přímého slunce a s dostatkem prostoru pro proudění vzduchu. V kuchyni se vyhněte blízkosti trouby, v obývacím pokoji radiátorům nebo místům s velkými výkyvy teplot, jako jsou balkony a nevytápěné chodby. Extrémní teplo i mráz totiž nutí chlazení běžet na maximum, což zvyšuje spotřebu a zkracuje životnost přístroje i samotného vína.

Při výběru vinotéky se nenechte zmást tabulkovými údaji. Výrobci kapacitu standardně počítají na štíhlé Bordeaux lahve (0,75 l). Pokud však holdujete šampaňskému, burgundskému nebo alsaským flétnám, realita vás zklame. Tyto lahve jsou širší či delší, a v praxi tak zaberou místo za dvě.

Nejčtenější

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Bílé v lednici, červené na lince? Češi skladují víno špatně, stačí malá změna

ilustrační snímek

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně...

22. dubna 2026  8:30

Největší slevy týdne: Špekáčky za sedm korun, káva za polovinu a brambory v akci

Grilovací sezona je v plném proudu.

Zatímco v minulých týdnech jsme o výrazných slevách trochu snili, tentokrát se s výbornými cenovkami roztrhl pytel. Vybrané položky pořídíme až o 68 procent levněji. V letákové hitparádě pro tento...

22. dubna 2026

Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí. Kvalitní substrát poznáte po stisku

Kompostování zahradního i kuchyňského odpadu má řadu výhod: šetří místo v...

Levný pytel hlíny vám může na první pohled ušetřit desítky korun. Ve skutečnosti však často rozhoduje o tom, jestli rostliny porostou, nebo začnou chřadnout. Rozdíly mezi substráty totiž nejsou vidět...

21. dubna 2026  15:20

Vyhazujete peníze z okna? Špatně zvolené stínění ničí soukromí i zdraví

Vedro vstupuje do interiéru zejména okny, jako ochrana před horkem je nejlepší...

Možná to vypadá jako detail, ale špatně zvolené stínění dokáže výrazně zhoršit kvalitu bydlení. Přehřívání místností, ztráta soukromí nebo nekvalitní spánek - to všechno jsou důsledky, které vás...

21. dubna 2026  11:45

Otevírací doba obchodů o svátcích 1. a 8. května. Kdy bude zavřeno?

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

21. dubna 2026  9:03

Přestaňte přeplácet za lívance a granolu. Těchto 5 snídaní vás vyjde na pár korun

Globus - kobliha s náplní vaječného likéru

Snídaně patří mezi nejčastější každodenní výdaje. Mnozí z nás si ani neuvědomují, na kolik se může taková kupovaná snídaně prodražit. Přitom existuje řada snídaní, které si dokážete připravit sami...

21. dubna 2026

Záda i kolena bolí kvůli špatným botám. Zero drop a barefoot mohou pomoci

Nohám prospívají přírodní povrchy jako je tráva nebo písek, s těmi umělými ve...

Bolest zad, kyčlí nebo kolen při chůzi není vždy otázkou věku. Často za ní stojí špatně zvolená obuv. Pokud tento problém budete ignorovat, může se z běžného diskomfortu stát chronická bolest, která...

20. dubna 2026  18:25

První máj 2026: Kam vyrazit za tradicemi, veterány nebo na skleničku růžového

Vztyčení májky vyžadovalo spolupráci několika studentů. Ostatní je povzbuzovali...

První máj se i letos ponese ve znamení jara, setkávání a rozmanité zábavy po celé republice. Na mnoha místech se bude stavět májka, jinde program doplní sraz historických vozidel, folklorní...

20. dubna 2026  15:20

Finanční rezerva pro mladou rodinu. Kolik odkládat, aby vás výdaje nepoložily

Příprava domácího rozpočtu na narození dítěte.

Příchod dětí a budování domova přináší radost, ale i finanční tlak. Zjistěte, jak efektivně vytvořit finanční rezervu, která vaši mladou rodinu ochrání před dluhy a zajistí vám klidný spánek i v...

20. dubna 2026  11:45

Pondělní účtenka: Maso, špekáčky i pivo pod drobnohledem. Tady ušetříte

ilustrační snímek

Sezona grilování startuje naplno a s ní i hon za nejlevnějším masem, špekáčky a pivem. Ačkoliv mohou tyto produkty vypadat výhodně, rozdíl v ceně za jeden nákup se může mezi obchody pohybovat i v...

20. dubna 2026  9:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Granit, nerez, nebo keramika? Vyberte si dřez, který skutečně přežije generace

Černá kuchyňská baterie vhodně doplnila černý dřez...

Výběr kuchyňského dřezu se může zdát jako banální položka v rozpočtu rekonstrukce, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejvytíženějších míst v domácnosti. Pokud zvolíte špatně, čeká vás každodenní boj s...

20. dubna 2026  8:30

Uspořádání lednice podle profíků. Maso a zelenina nikdy nepatří k sobě

Ilustrační snímek

Správné uspořádání lednice může mnohdy rozhodnout o tom, jak dlouho vám potraviny vydrží. Stačí si zapamatovat pár jednoduchých pravidel a uvidíte, že vám jídlo vydrží čerstvé o několik dní déle....

20. dubna 2026

