náhledy
Za levnými nákupy v zahraničí nemusíte jezdit daleko. Spousta polských řetězců leží kousek od českých hranic, do některých to máme z Česka dokonce jen dva kilometry cesty. Vedle potravin nabízejí také nábytek, dekorace, oblečení či stavebniny. Které stojí za návštěvu, kde je najdete a jak to mají s otevírací dobou?
Autor: Dino
Biedronka patří k nejrozšířenějším polským diskontům. Nabízí potraviny, nápoje, drogerii a pravidelně obměňované akční zboží, od kuchyňských potřeb po oblečení. V polském Cieszyně najdou čeští zákazníci hned několik poboček. Pobočka na ulici Kolejowa otevírá už v 5 hodin ráno a od středy do soboty má otevřeno až do 23:30.
Autor: Biedronka
Prodejny Biedronka na první pohled připomínají diskonty v Česku. První Biedronka otevřela v Polsku 4. dubna 1995 v Poznani. O dva roky později síť převzala portugalská skupina Jerónimo Martins a z původního řetězce se postupně stal jeden z největších obchodníků v zemi. Kromě známých značek nabízí také vlastní produkty a sezonní akce, které lákají zákazníky z příhraničí.
Autor: Biedronka
První prodejny Dino vznikly v roce 1999 ve Velkopolsku. Řetězec postupně vyrostl v jednu z nejrychleji expandujících polských supermarketových sítí. Na konci roku 2025 měl 3 033 prodejen. Od konkurence se odlišuje důrazem na čerstvé potraviny a obsluhované řeznické pulty s masem a uzeninami.
Autor: Dino
Dino je polský supermarket zaměřený na každodenní nákupy. Vedle potravin a nápojů prodává také drogerii a základní potřeby pro domácnost. Výhodou je síť prodejen v menších městech a obcích. Do vzdálenosti 3 kilometrů od hranic jsou dostupné hned tři prodejny. Nejblíže Česku je prodejna na ulici Raciborska 17 ve městě Chałupki s otevírací dobou od 6 do 22:30 hodin (v soboty do 23 hodin).
Autor: Dino
První polský hypermarket Auchan otevřel 14. května 1996 v Piaseczně u Varšavy. Měl prodejní plochu přes osm tisíc metrů čtverečních a patřil k prvním velkým hypermarketům v zemi. Koncept „vše pod jednou střechou“ se v Polsku rychle rozšířil a Auchan se stal nejen místem pro doplňování běžných zásob, ale i místem pro velké rodinné nákupy.
Autor: Auchan
Auchan je francouzský řetězec hypermarketů, ve kterých zákazníci nakoupí potraviny, drogerii, elektroniku, oblečení i vybavení domácnosti. Z Česka máme nejblíže prodejnu na ulici Stawowa 54 v polském Cieszyně, která stojí jen 4 kilometry od českých hranic. Prodejna má otevřeno od pondělí do soboty od 7 do 21 hodin.
Autor: Auchan
Historie Empiku sahá až do roku 1948, kdy ve Varšavě otevřel první Klub mezinárodního tisku a knihy, známý jako KMPiK. Nebyla to jen prodejna. Lidé tam četli noviny, pili kávu a setkávali se u kulturních akcí. Název Empik se rozšířil po roce až po roce 1991. Dnes značka vedle kamenných salonů provozuje také rozsáhlý internetový obchod.
Autor: Empik
Empik je polský obchodní řetězec, který si zamilují všichni milovníci knih, hudby, her a tvoření. Prodává knihy, časopisy, deskové hry, hračky, papírenské zboží, dárky i kreativní potřeby. Nabídku doplňuje také elektronika a produkty pro volný čas. Nejbližší prodejnu mají Češi jen 3 kilometry od českých hranic, a to na ulici Wojciecha Korfantego 23 v polském Cieszyně. Prodejna má otevřeno od pondělí do soboty od 9 do 20 hodin.
Autor: Empik
Pod názvem Empik byste našli pár míst i u nás v Česku. Nejedná se ale o prodejny s totožným sortimentem. Zatímco polský Empik je síť více než 380 kamenných obchodů s knihami, hračkami, deskovými hrami, papírenským zbožím a dalšími produkty pro volný čas, Empik Foto se zaměřuje na personalizované fotoprodukty. Přes český web empikfoto.cz si lze objednat například fotoknihy, kalendáře, obrazy, plakáty nebo dárky s vlastními fotografiemi.
Autor: Empik
Polský Media Expert je něco mezi českými prodejci Datart a Alza. Nabízí televizory, mobily, počítače, fotoaparáty i domácí spotřebiče, podobně jako obě tuzemské značky. Jeho sortiment sahá také k elektrokolům, elektrokoloběžkám, nářadí, vybavení zahrady, potřebám pro domácí mazlíčky nebo hračkám, a to včetně stavebnic LEGO.
Autor: Media Expert
Media Expert působí na polském trhu od roku 2002 a postupně si vybudovalo síť téměř 650 kamenných obchodů ve zhruba 450 městech. Vedle prodejen sází také na vlastní e-shop a logistiku, která umožňuje doručování objednávek po celé zemi. Zboží si mohou zákazníci vyzvednout přímo na prodejně zdarma již do jedné hodiny od nákupu.
Autor: Media Expert
Media Expert je jeden z největších polských prodejců elektroniky a domácích spotřebičů. Nabízí televizory, mobilní telefony, počítače, herní konzole, pračky, lednice i kuchyňské vybavení. Sortiment doplňuje příslušenství a drobná elektronika. Výhodou je, že si můžete na internetu porovnat ceny s českými e-shopy a nákup si vyzvednout v některé z příhraničních prodejen. Dobře dostupná je například prodejna na ulici Podhalańska 26 v Jastrzębie-Zdrój. Prodejna má otevřeno od pondělí do soboty od 9 do 21 hodin. Nakupovat zde můžete i v neděli a to od 10 do 20 hodin.
Autor: Media Expert
TK Maxx patří do americké skupiny TJX Companies, která se specializuje na prodej zlevněného značkového zboží. Obchod funguje jinak než klasické módní řetězce. Místo stálé kolekce se zaměřuje na proměnlivou nabídku a nové úlovky, které zákazníci nemusí při další návštěvě najít. Proto se vyplatí prohlížet regály důkladně a nepočítat s tím, že stejný výrobek bude dostupný i příště.
Autor: TK Maxx
TK Maxx je diskontní obchod se značkovým oblečením, obuví, kabelkami, doplňky, kosmetikou a vybavením do domácnosti. V obchodě najdete zboží různých značek za zvýhodněné ceny Sortiment se často mění a jednotlivé prodejny nemusejí mít stejné produkty skladem. Nejbližší prodejna se nachází ve městě Wałbrzych, zhruba 20 kilometrů od hranic. Prodejna má otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 21 hodin, v soboty otevírá o hodinu dříve.
Autor: TK Maxx
Polský TK Maxx není jen místem se zlevněným značkovým oblečením, botami nebo kabelkami. Má také oddělení pro domácnost, kde můžete narazit na nábytek, lampy, ložní prádlo, polštáře, koberce, nádobí, kuchyňské potřeby, nebo dokonce dekorace a doplňky na zahradu. Sortimentem tak částečně připomíná IKEA nebo JYSK, jen s trochu odlišným konceptem.
Autor: TK Maxx
Mrówka znamená v polštině mravenec, z čehož vychází také maskot řetězce. Síť patří do skupiny Polskie Składy Budowlane (PSB), která sdružuje nezávislé obchodníky se stavebninami. Koncept tak kombinuje známou značku s lokálními prodejnami. Pro české zákazníky může být zajímavý hlavně při nákupech materiálu na rekonstrukce, zahradního vybavení a sezonních potřeb.
Autor: PSB Mrówka
PSB Mrówka je síť polských obchodů určených pro kutily, zahrádkáře a domácí renovace. V nabídce najdete vše od nářadí, stavebních a malířských potřeb, až po dekorace do domácnosti a sezonní zboží. Na rozdíl od velkých hobbymarketů se její prodejny často nacházejí také v menších městech. Nejblíže to mají Češi do prodejny v Głuchołazech a Paczkówě. Obě prodejny jsou od hranic vzdáleny zhruba 3 kilometry a obě mají v neděli zavřeno.
Autor: PSB Mrówka
Komfort pomáhá Polákům zařizovat bydlení už od roku 1992. Dnes provozuje více než 150 prodejen a nabízí přes 30 tisíc produktů. Zákazníci si mohou vybírat nejen hotové vybavení, ale využít také službu plánování kuchyně, zaměření nebo montáž. Před nákupem si lze navíc sortiment prohlédnout na internetu a objednat zboží s doručením či vyzvednutím na prodejně.
Autor: Komfort
Polský Komfort se specializuje na vybavení interiérů. V nabídce narazíte na podlahy, koberce, dveře, dlažbu, kuchyně, nábytek i vybavení koupelen. Na rozdíl od Castoramy nejde o klasický stavební market, ale o prodejnu zaměřenou na dokončení a zařizování bydlení. Pobočka v Jastrzębie-Zdróji na ulici Jagiełły 5 je od českých hranic vzdálena jen 5 kilometrů a má otevřeno ve všední dny od 9 do 18 hodin, v sobotu do 14 hodin.
Autor: Komfort
Castorama vznikla ve Francii v roce 1969 a na polský trh vstoupila až o čtvrt století později. První tamní prodejnu otevřela v roce 1997 ve Varšavě. Dnes patří do britské skupiny Kingfisher. Zajímavostí je, že stejná skupina provozuje také řetězce B&Q a Screwfix, které v Česku rovněž nemají běžnou síť kamenných prodejen.
Autor: Castorama
Castorama je polská obdoba hobbymarketů jako je Hornbach či OBI. Prodává stavební materiál, nářadí, barvy, podlahy, vybavení koupelen, kuchyní i zahradní techniku. Pro obyvatele Moravskoslezského kraje je dobře dostupná prodejna v polském Cieszyně na ulici Graniczna 80, která se nachází jen necelé 2 kilometry od českých hranic. Ve všední dny má otevřeno od 7 do 21 hodin, v sobotu zavírá o hodinu dříve.
Autor: Castorama