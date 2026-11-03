Způsob, jakým lidé pracují s penězi a vyřizují každodenní platby se dlouhodobě posunuje k maximální svobodě a pohodlí. Různé moderní technologie pracují s mobilními telefony, prsteny, klíčenkami nebo chytrými hodinkami. Ale co když nic z toho nemáte nebo nechcete mít u sebe? To právě vyřešila Slovenská spořitelna, která zavádí systém placení pomocí čipu, který je na nehtu ve vrstvě laku.
Celý princip funguje na bázi miniaturního pasivního čipu, který nemá žádnou vlastní baterii ani anténu. Veškerou potřebnou energii čerpá výhradně z elektromagnetického pole platebního terminálu v okamžiku, kdy se k němu ruka přiblíží na vzdálenost několika centimetrů. Čip je navíc 100% voděodolný, takže bez problémů odolá potu, sprchování i plavání.
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Samotné spuštění čipu a následná správa probíhá prostřednictvím speciální mobilní aplikace, kde si uživatel platební kartu s čipem jednoduše spáruje. Počítá se s tím, že čip bude překrytý běžnou manikúrou či gel lakem. A uživatelé nemusejí brát ohled na design, barvu nebo vzor laku na nehty. Čipu „nezáleží“ na tom, čím je překrytý. Překvapivou přidanou hodnotou je navíc fakt, že miniaturní čip může vedle placení sloužit také k uložení digitální vizitky nebo odkazů na profily na sociálních sítích, které lze sdílet pouhým přiložením k jinému smartphonu.
„Dnes už nestačí, aby byly digitální služby jen rychlé a intuitivní. Musí přirozeně zapadat do každodenního života lidí. Zejména při sportu často nechceme mít vůbec nic. Novinka v podobě placení nehtem posouvá zážitek z placení na úplně novou úroveň. Digitální peněženku máte doslova na prstu. Funguje bez kabelů, bez nabíjení a s nejvyšším standardem zabezpečení, na jaký jsou naši klienti zvyklí,“ konstatuje Marta Cesnaková, mluvčí Slovenské spořitelny.
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Banka už technologii testuje v pilotním provozu. „Naši klienti budou moci čip na nehet využívat, až novinku přinesou dodavatelé do nehtových studií či začnou s prodejem nehtových kitů,“ dodává mluvčí banky. Upozorňuje, že čip na nehet půjde koupit pouze u dodavatelů, nikoliv přímo v bance.
Velkou pozornost tvůrci novinky věnovali také bezpečnosti, na samotném čipu ani v mobilní aplikaci se neukládají žádné citlivé bankovní údaje ani reálné číslo karty. Systém namísto toho využívá šifrovanou tokenizaci a generuje zabezpečený digitální token přiřazený výhradně k danému čipu. Riziko náhodné platby při běžném pohybu v davu je díky extrémně krátkému dosahu čipu zcela vyloučené.
Vzhledem k tomu, že nehet postupně přirozeně odrůstá, počítá se s jeho obměnou v horizontu několika týdnů a z bezpečnostních důvodů se čip po třech měsících automaticky trvale deaktivuje.
A jak se na to dívá sestra slovenského bankovního domu? „Česká spořitelna placení čipem na nehtu v plánu nemá. Zavádíme řadu inovací, ale tímto směrem se vydávat nebudeme,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí banky František Bouc.