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Beckham i Ronaldinho, nejžádanější je Yamal. McDonald’s představil kelímky k MS ve fotbale 2026

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  8:30
Sítě rychlého občerstvení se po celém světě přetahují, kdo nabídne fotbalovýcm fanoušků zajímavější limitku. Se speciální edicí FIFA World Cup menu přišel i McDonald’s, jehož největším lákadlem je série šesti sběratelských kelímků s podobiznami největších fotbalových ikon.

Legendární Big Mac omáčku si oblíbil i David Beckham, McDonald’s ji teď nabízí k menu. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Po nedávném úspěchu s Loupeží světového menu se McDonald’s pochlubil další limitovanou edicí. Tentokrát však nepřišel s novými pochoutkami, ale sběratelskými kousky pro ty největší fotbalové nadšence. Konkrétně řetězec spustil speciální FIFA World Cup menu, které vzniklo u příležitosti Mistrovství světa ve fotbale 2026.

Největší pozornost budí kolekce šesti sběratelských kelímků. Každý z nich nese podobiznu slavného fotbalisty. Fanoušci mohou získat kelímek s Davidem Beckhamem, Lamine Yamalem, Son Heung-minem, Ronaldinhem nebo Thierrym Henrym. Šestou postavou kolekce se pak stal Grimace, ikonický fialový maskot McDonald’s.

V rámci menu můžete získat 1 z 6 sběratelských kelímků s podobiznami slavných fotbalistů.

Big Mac omáčku si oblíbil i Beckham

Vedle kelímků přináší FIFA World Cup menu také speciální překvapení, které potěší všechny milovníky legendárního Big Macu. Každý, kdo si toto menu objedná, totiž dostane jednu Big Mac omáčku jako dárek.

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Big Mac omáčka patří mezi nejznámější fast food omáčky a dlouhodobě slaví úspěch napříč kontinenty. Podle společnosti si ji oblíbil i David Beckham, který se stal jednou z hlavních tváří kampaně. Omáčka byla po dlouhou dobu dostupná pouze jako součást burgeru, nyní ji však řetězec přidal jako samostatnou položku, kterou si fanoušci budou moci koupit.

U příležitosti MS ve fotbale 2026 uvedl McDonald’s speciální FIFA World Cup menu s Big Mac omáčkou a šesti sběratelskými kelímky.

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Burgery, stripsy, nuggetky i Happy Meal

Výhodou je, že si každý může FIFA World Cup menu sestavit podle sebe. Součástí každého menu je hlavní jídlo, velká porce hranolek, Big Mac omáčka, nápoj a jeden ze šesti sběratelských kelímků.

Objednejte a fanděte

Jídlo si nejlépe vychutnáte při sledování živého utkání. Letos hrajeme na MS i my!

11.6. ČESKO – JIŽNÍ KOREA

18.6. ČESKO – JAR

24.6. ČESKO – MEXIKO

Z hlavních jídel si lze vybrat konkrétně:

  • hovězí burger Big Mac
  • hovězí burger McRoyal
  • hovězí burger Double Cheeseburger
  • kuřecí burger McChicken
  • 9 kuřecích McNuggets
  • kuřecí stripsy

Všechny tyto varianty pořídíte za stejnou cenu od 259 korun.

To však zdaleka není vše. Fotbalem se totiž inspiroval i dětmi oblíbený Happy Meal. Ty v rámci dětského menu mohou získat některou ze speciálních plyšových postaviček Squishmallows.

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