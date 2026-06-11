Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bazén pro lenochy: Vyplatí se robotický vysavač, nebo je to jen drahý špás?

Autor:
  15:20
Letní pohoda u bazénu často končí únavným bojem s listím, řasami a měřením pH. Pokud údržbu podceníte, riskujete zakalenou vodu i drahou výměnu celého objemu. Bazénová automatika slibuje čistou hladinu bez námahy, ale stojí desítky tisíc. Vyplatí se investice do robotického bazénového vysavače, nebo jde o zbytečný luxus?

Robot může pracovat v noci, kdy se bazén nepoužívá, a vy ráno přijdete k dokonale čisté hladině i dnu. | foto: Mountfield

Obsah

Robotický bazénový vysavač: Víc než jen pohodlí

Většina majitelů bazénů začíná s klasickou sadou: teleskopická tyč, hadice a vysávací hlava napojená přes skimmer na pískovou filtraci. Je to funkční řešení, které ale má tři zásadní nevýhody. Zaprvé, vyžaduje váš čas. Průměrné čištění středně velkého rodinného bazénu zabere třicet až padesát minut čistého času. Zadruhé, veškeré nečistoty jdou přímo do pískové filtrace, kterou musíte následně propláchnout, čímž vypouštíte ohřátou a chemicky ošetřenou vodu do kanálu. Zatřetí, ruční vysávání nikdy není stoprocentně efektivní v rozích a na stěnách.

Bazénový robot pracuje na zcela jiném principu. Je to autonomní zařízení s vlastním motorem, čerpadlem a filtračním košem. Nepotřebuje být napojen na filtraci bazénu, běží na bezpečné napětí a díky pokročilým algoritmům nebo senzorům zmapuje dno i stěny bazénu.

Šokující úspora: Jak robot srazí výdaje za chemii o třicet procent

Tip Spotřebitele

Chcete se rozhodnout rychle?

  • Pro koho robot je: Máte bazén nad 5 m³? Kupte robota. Hned.
  • Úspora: Návratnost investice je zhruba 3 roky.
  • Varování: Levné modely na hladké dno nefungují, pečlivě vybírejte podle povrchu.

Málokdo si uvědomuje, že bazénový robot není jen vysavač, ale i sekundární filtrace. Zatímco se pohybuje po dně, neustále filtruje vodu přes svůj vlastní koš, který bývá mnohem jemnější než písek ve filtraci (často zachytí částice od 5 do 20 mikronů).

Tím, že robot mechanicky odstraní i velmi jemný kal, zárodky řas a organický spad dříve, než se začnou v teplé vodě rozkládat, dramaticky klesá spotřeba dezinfekce.

V praxi to znamená, že spotřeba chlorových tablet nebo tekutého chloru může klesnout o dvacet až třicet procent. Navíc nedochází k tak častému zanášení pískové filtrace, což snižuje frekvenci proplachů a tím i potřebu dopouštění čerstvé vody, kterou byste museli znovu ohřívat a chemicky stabilizovat.

Jak vybrat robota podle povrchu a typu bazénu

Není robot jako robot. Nejčastější chybou při nákupu je výběr podle nejnižší ceny, aniž by kupující zohlednil materiál svého bazénu.

  1. Fóliové a plastové bazény: Jsou standardem českých zahrad. Zde stačí robot se standardními PVC kartáči. Povrch je hladký, ale ne kluzký, takže se robot snadno vyšplhá i na stěny.
  2. Keramické a mozaikové bazény: Zde bývá povrch velmi hladký. Levnější modely s tvrdými kartáči mohou mít problém s trakcí a prokluzovat při pokusu o výjezd na stěnu. Pro tyto případy hledejte modely s Wonderbrush kartáči (speciální pěnový materiál), které mají extrémní přilnavost.
  3. Nadzemní bazény s ostrou hranou: Pokud máte bazén s kolmou stěnou, ale bez pevného lemu, stačí vám často levnější robot určený pouze na dno. Čištění stěn u nadzemních bazénů s tenkou fólií bývá problematické.

Na co si dát pozor: Tohle v obchodě neuvidíte

Při výběru se nenechte zlákat pouze výkonem čerpadla v m3/h. Důležitější je uživatelský komfort a reálná schopnost údržby.

  • Čištění stěn a vodní linky: Levnější modely čistí pouze dno. Dražší modely vyjedou až nad hladinu a vyčistí i vodní linku, tedy místo, kde se nejvíce usazuje mastnota z opalovacích krémů a prach. Právě zde vzniká nevzhledný tmavý pruh, který se ručně čistí velmi špatně.
  • Typ filtračního koše: Starší modely používaly textilní vaky, které se špatně čistily. Moderní stroje mají plastové kazety s přístupem shora. Stačí je vyjmout, propláchnout zahradní hadicí a vrátit zpět. Je to otázka dvou minut.
  • Swivel (otočný kloub): Pokud kupujete kabelového robota, trvejte na zařízení se swivelem. Je to mechanický prvek na kabelu, který brání jeho zamotání. Bez něj se robot po pár cyklech zauzlí a přestane fungovat efektivně.

Přehled: Co se vyplatí a co jsou vyhozené peníze?

Metoda údržbyČasová náročnostPočáteční nákladyKvalita filtraceVliv na chemii
Ruční vysavačVysoká (45 min/cyklus)Nízká (1-3 tis. Kč)Závisí na pískuNeutrální
Poloautomat (Kontiki)Střední (nastavení)Střední (3-6 tis. Kč)Závisí na pískuMírně pozitivní
Bazénový robotMinimální (5 min)Vysoká (15-40 tis. Kč)Vynikající (mikrony)Výrazně snižuje spotřebu

Spotřebitel počítá Kdy se bazénový vysavač zaplatí?

Pokud započítáme cenu vašeho času zhruba tři sta korun za hodinu a fakt, že bazén čistíte dvacetkrát za sezónu, jen na ušetřeném čase získáte ročně přibližně čtyři tisíce pět set korun. K tomu připočtěte úsporu chemie a vody v hodnotě zhruba patnácti set až dvou tisíc korun u průměrného bazénu. Investice do robota v hodnotě dvaceti tisíc korun se vám tedy v čistě ekonomické rovině vrátí za tři až čtyři roky.

Největším benefitem však není peněžní úspora, ale stav vody. Robot může pracovat v noci, kdy se bazén nepoužívá, a vy ráno přijdete k dokonale čisté hladině i dnu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Největší banka v Česku dočasně vypne mobilní bankovnictví. Už tento víkend

ilustrační snímek

Česká spořitelna, největší banka v Česku ohlásila odstávku na tento víkend. Miliony klientů se v noci ze soboty na neděli nebudou moci přihlásit do internetového bankovnictví George, nezkontrolují si...

KVÍZ: Jste mistr rychlého nákupu, nebo rukojmí samoobslužné pokladny?

ilustrační snímek

Samoobslužné pokladny se staly běžnou součástí většiny obchodů. Přesto s nimi však řada zákazníků stále bojuje. Někdo u nich zvládne nakoupit rychle a bez problémů, jinému snadno rupnou nervy nad...

Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra

Celkem jsme srovnali šest kokosových tyčinek: Marcius od privátní značky Mister...

Margot patří mezi nejznámější kokosové tyčinky. Konkurence privátních značek sílí a dnes na alternativu narazíte prakticky v každém obchodě. Do srovnání jsme zařadili tyčinky Marcius, Karibik,...

Parkside v Lidlu stojí polovinu: Šroubovák za sedm set, úhlová bruska za pětistovku

Lidl zlevnil nářadí Parkside o polovinu.

Lidl spustil akci na vybrané aku nářadí Parkside. Zákazníci nakoupí vybrané kousky se slevou více než padesát procent. Nejvýrazněji zlevnil aku vrtací šroubovák. V těsném závěsu je aku úhlová bruska...

Bazén pro lenochy: Vyplatí se robotický vysavač, nebo je to jen drahý špás?

Automatický bazénový vysavač Azuro Warrior přináší širokou škálu usnadnění při...

Letní pohoda u bazénu často končí únavným bojem s listím, řasami a měřením pH. Pokud údržbu podceníte, riskujete zakalenou vodu i drahou výměnu celého objemu. Bazénová automatika slibuje čistou...

11. června 2026  15:20

Lízátko s příchutí legendárních masových kuliček? IKEA změnila vtip v realitu a rozdává ho zdarma

Masové lízátko vzniklo z aprílového vtipu. Zákazníci ho mohou v IKEA získat v...

Aprílový vtip se stal skutečností! IKEA spojila síly s Chupa Chups a rozdává lízátka s příchutí masových kuliček. Chcete tuto bizarní pochoutku získat zdarma? Stačí v akci v sobotu 13. června...

11. června 2026  11:45

Beckham i Ronaldinho, nejžádanější je Yamal. McDonald’s představil kelímky k MS ve fotbale 2026

Legendární Big Mac omáčku si oblíbil i David Beckham, McDonald’s ji teď nabízí...

Sítě rychlého občerstvení se po celém světě přetahují, kdo nabídne fotbalovým fanoušků zajímavější limitku. Se speciální edicí FIFA World Cup menu přišel McDonald’s. Největším lákadlem je série šesti...

11. června 2026  8:30

Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra

Celkem jsme srovnali šest kokosových tyčinek: Marcius od privátní značky Mister...

Margot patří mezi nejznámější kokosové tyčinky. Konkurence privátních značek sílí a dnes na alternativu narazíte prakticky v každém obchodě. Do srovnání jsme zařadili tyčinky Marcius, Karibik,...

11. června 2026

Berou méně, přesto žijí déle. Stovky se dožívají lidé z nejchudších regionů

Na Okinawě se ženy běžně dožívají sta let.

Více peněz, dražší bydlení, lepší zdravotnictví a nekonečné možnosti. Je ale opak pravdou? Většina modrých zón s vysokým počtem stoletých obyvatel se řadí k chudým regionům. Jak je možné, že lidé na...

10. června 2026  15:20

Největší banka v Česku dočasně vypne mobilní bankovnictví. Už tento víkend

ilustrační snímek

Česká spořitelna, největší banka v Česku ohlásila odstávku na tento víkend. Miliony klientů se v noci ze soboty na neděli nebudou moci přihlásit do internetového bankovnictví George, nezkontrolují si...

10. června 2026  12:30

MS ve fotbale vyjde Čechy draho. Jen za cestu a ubytování dají přes 120 tisíc

ilustrační snímek

Letošní MS ve fotbale v Mexiku a USA se Čechům extrémně prodraží. Jen za cestu a ubytování na jediný zápas dá dvojice fanoušků v nejrychlejší variantě přes 120 tisíc korun. V případě rychlých...

10. června 2026  11:45

Líná zahrada bez starostí: Jak vybrat světla a plašiče, které skutečně fungují?

Sáhnout můžete po solárním LED osvětlení, i když je v tomto případě sortiment...

Slibují krásný trávník a zahradu bez škůdců, realita hobby marketů je ale často jen levný plast. Poradíme, jak rozeznat skutečnou chytrou techniku od nefunkčních hraček, abyste vyhodili peníze za...

10. června 2026  8:30

Kaufland láká na sběratelské kartičky Mistrovství světa ve fotbale 2026 i unikátní fotbalové dresy

ilustrační snímek

Fotbalová mánie v Kauflandu: kartičky Mistrovství světa 2026 ve fotbale jsou v prodeji, počet je ale omezený. Fanoušci v kolekci najdou i fotbalisty jako je Lionell Messi či Lamine Yamal. Řetězec...

10. června 2026

Vyhazujete peníze za drahý SPF 50? Rozdíl oproti „třicítce“ je minimální, prodejci nás tahají za nos

ilustrační snímek

Sezóna letních dovolených klepe na dveře a s ní přichází i kontrola nebo doplnění zásob opalovacích krémů. Jak vybrat správnou hodnotu SPF tak, aby vyhovovala pokožce, a zároveň jste v drogerii...

9. června 2026  15:20

Levné květiny pořídíte v OBI, Lidlu i Tescu. Které vzkřísíte a kterým je lepší se vyhnout?

Trvalky na zahradu dnes koupíte i v Lidlu.

S přelomem jara a léta se regály v Tescu, Baumaxu i OBI začínají plnit zlevněnými venkovními rostlinami. Zatímco některé druhy se po zasazení rychle ujmou a budou vám zahradu zdobit celé roky, jiné...

9. června 2026  11:45

Proč influenceři rozřezávají úplně nové boty napůl a šídlem propichují podešev

Voda, oheň, smirkový papír, ostrá čepel. Kolik vydrží legendární Adidas Samba?

Sociální sítě zaplavuje nový fenomén. Místo selfíček s umně servírovanými pokrmy se na nich čím dál častěji objevují influenceři, kteří řežou boty napůl, odlepují podrážky, propichují šídlem...

9. června 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.