Robotický bazénový vysavač: Víc než jen pohodlí
Většina majitelů bazénů začíná s klasickou sadou: teleskopická tyč, hadice a vysávací hlava napojená přes skimmer na pískovou filtraci. Je to funkční řešení, které ale má tři zásadní nevýhody. Zaprvé, vyžaduje váš čas. Průměrné čištění středně velkého rodinného bazénu zabere třicet až padesát minut čistého času. Zadruhé, veškeré nečistoty jdou přímo do pískové filtrace, kterou musíte následně propláchnout, čímž vypouštíte ohřátou a chemicky ošetřenou vodu do kanálu. Zatřetí, ruční vysávání nikdy není stoprocentně efektivní v rozích a na stěnách.
Bazénový robot pracuje na zcela jiném principu. Je to autonomní zařízení s vlastním motorem, čerpadlem a filtračním košem. Nepotřebuje být napojen na filtraci bazénu, běží na bezpečné napětí a díky pokročilým algoritmům nebo senzorům zmapuje dno i stěny bazénu.
Šokující úspora: Jak robot srazí výdaje za chemii o třicet procent
Tip Spotřebitele
Chcete se rozhodnout rychle?
Málokdo si uvědomuje, že bazénový robot není jen vysavač, ale i sekundární filtrace. Zatímco se pohybuje po dně, neustále filtruje vodu přes svůj vlastní koš, který bývá mnohem jemnější než písek ve filtraci (často zachytí částice od 5 do 20 mikronů).
Tím, že robot mechanicky odstraní i velmi jemný kal, zárodky řas a organický spad dříve, než se začnou v teplé vodě rozkládat, dramaticky klesá spotřeba dezinfekce.
V praxi to znamená, že spotřeba chlorových tablet nebo tekutého chloru může klesnout o dvacet až třicet procent. Navíc nedochází k tak častému zanášení pískové filtrace, což snižuje frekvenci proplachů a tím i potřebu dopouštění čerstvé vody, kterou byste museli znovu ohřívat a chemicky stabilizovat.
Jak vybrat robota podle povrchu a typu bazénu
Není robot jako robot. Nejčastější chybou při nákupu je výběr podle nejnižší ceny, aniž by kupující zohlednil materiál svého bazénu.
- Fóliové a plastové bazény: Jsou standardem českých zahrad. Zde stačí robot se standardními PVC kartáči. Povrch je hladký, ale ne kluzký, takže se robot snadno vyšplhá i na stěny.
- Keramické a mozaikové bazény: Zde bývá povrch velmi hladký. Levnější modely s tvrdými kartáči mohou mít problém s trakcí a prokluzovat při pokusu o výjezd na stěnu. Pro tyto případy hledejte modely s Wonderbrush kartáči (speciální pěnový materiál), které mají extrémní přilnavost.
- Nadzemní bazény s ostrou hranou: Pokud máte bazén s kolmou stěnou, ale bez pevného lemu, stačí vám často levnější robot určený pouze na dno. Čištění stěn u nadzemních bazénů s tenkou fólií bývá problematické.
Na co si dát pozor: Tohle v obchodě neuvidíte
Při výběru se nenechte zlákat pouze výkonem čerpadla v m3/h. Důležitější je uživatelský komfort a reálná schopnost údržby.
- Čištění stěn a vodní linky: Levnější modely čistí pouze dno. Dražší modely vyjedou až nad hladinu a vyčistí i vodní linku, tedy místo, kde se nejvíce usazuje mastnota z opalovacích krémů a prach. Právě zde vzniká nevzhledný tmavý pruh, který se ručně čistí velmi špatně.
- Typ filtračního koše: Starší modely používaly textilní vaky, které se špatně čistily. Moderní stroje mají plastové kazety s přístupem shora. Stačí je vyjmout, propláchnout zahradní hadicí a vrátit zpět. Je to otázka dvou minut.
- Swivel (otočný kloub): Pokud kupujete kabelového robota, trvejte na zařízení se swivelem. Je to mechanický prvek na kabelu, který brání jeho zamotání. Bez něj se robot po pár cyklech zauzlí a přestane fungovat efektivně.
Přehled: Co se vyplatí a co jsou vyhozené peníze?
|Metoda údržby
|Časová náročnost
|Počáteční náklady
|Kvalita filtrace
|Vliv na chemii
|Ruční vysavač
|Vysoká (45 min/cyklus)
|Nízká (1-3 tis. Kč)
|Závisí na písku
|Neutrální
|Poloautomat (Kontiki)
|Střední (nastavení)
|Střední (3-6 tis. Kč)
|Závisí na písku
|Mírně pozitivní
|Bazénový robot
|Minimální (5 min)
|Vysoká (15-40 tis. Kč)
|Vynikající (mikrony)
|Výrazně snižuje spotřebu
Spotřebitel počítá Kdy se bazénový vysavač zaplatí?
Pokud započítáme cenu vašeho času zhruba tři sta korun za hodinu a fakt, že bazén čistíte dvacetkrát za sezónu, jen na ušetřeném čase získáte ročně přibližně čtyři tisíce pět set korun. K tomu připočtěte úsporu chemie a vody v hodnotě zhruba patnácti set až dvou tisíc korun u průměrného bazénu. Investice do robota v hodnotě dvaceti tisíc korun se vám tedy v čistě ekonomické rovině vrátí za tři až čtyři roky.
Největším benefitem však není peněžní úspora, ale stav vody. Robot může pracovat v noci, kdy se bazén nepoužívá, a vy ráno přijdete k dokonale čisté hladině i dnu.