Bazarová sedačka je hazard. Testy ADAC ovládl luxusní Cybex

Veronika Reicheltová
  11:45
Pohled na cenovky nových dětských autosedaček spoustu rodičů nasměruje na bazarové portály. Použitá sedačka z druhé ruky sice vypadá lákavě a zachovale, podle odborníků však její koupí riskujete zdraví a život vlastního dítěte. Proč je to nebezpečný hazard?
Pro miminka používáme sedačky v protisměru jízdy.

Na co si dát pozor při výběru autosedačky?

Správný výběr autosedačky je klíčový pro ochranu dítěte při každé jízdě. Prvním a nejdůležitějším krokem je orientace podle aktuálních legislativních norem.

  • Staré předpisy (například ECE R44) již ustoupily modernější a výrazně přísnější normě i-Size (UN R129), která nerozděluje sedačky podle hmotnosti, ale podle výšky dítěte.
  • Dále je nezbytné zkontrolovat kompatibilitu s vaším vozem, ideálně pomocí systému ISOFIX, který minimalizuje riziko nesprávné instalace.
  • Klíčovým parametrem při výběru by měla být vždy prokazatelná míra ochrany při čelním i bočním nárazu a také přítomnost látek nebezpečných pro zdraví v potazích.
Starší děti mohou sedět po směru jízdy, důležité je správné usazení...

Proč se nákup z druhé ruky nevyplatí?

Na trhu s použitým zbožím sice můžete narazit na kousky, které na první pohled vypadají jako úplně nové, z hlediska bezpečnosti jde ale o ruskou ruletu. Klíčovým problémem jsou skryté vady. „Při nákupu autosedačky z druhé ruky bohužel nikdy nevíte, jak se k ní choval předchozí majitel,“ upozorňuje Lenka Zelinková, instruktorka z Autoškoly Dědina.

  • Pokud autosedačka prošla byť jen menším nárazem v rychlosti pouhých 15 km/h, v její plastové konstrukci mohly vzniknout mikroskopické trhliny. Ty jsou lidským okem neviditelné, ale při dalším nárazu mohou způsobit fatální selhání a destrukci sedačky.
  • Jako kupující z bazaru navíc nikdy nemáte stoprocentní jistotu, zda nebyla skladována v nevhodných podmínkách nebo zda k ní nechybí důležité vnitřní deformační prvky.

Jak stará může být autosedačka?

Mnoho rodičů netuší, že dětské autosedačky mají svou omezenou životnost, i když nebyly nikdy bourané. Materiály, ze kterých jsou vyrobeny, zejména plasty a polystyrenové výplně, podléhají kvůli extrémním změnám teplot v autě a slunečnímu UV záření rychlému stárnutí a degradaci.

  • Plast postupem času křehne a ztrácí svou pružnost i schopnost absorbovat energii nárazu.
  • Obecně platí doporučení expertů, že vajíčka pro nejmenší miminka by se neměla používat déle než 4 až 5 let a sedačky pro starší děti maximálně 7 až 10 let od data výroby.
  • U bazarových kousků tak často kupujete produkt na samé hranici technické životnosti.
Jak vybrat dětskou sedačku do auta

Při samotném nákupu se řiďte především třemi základními kroky: výškou dítěte, typem upevnění a tvarem sedadel ve vašem voze. Zapomeňte na univerzální modely „od narození do dvanácti let“. Ty jsou vždy plné kompromisů a nikdy neposkytnou takovou ochranu jako sedačky určené pro konkrétní věkové a váhové kategorie. „Zaměřila bych se na bezpečnost a pohodlí dítěte. Klíčová je nejnovější homologace, nepodceňujte ani výsledky nezávislých textů. Maximální pohodlí dítěte má zásadní vliv na pohodovou jízdu bez stresu,“ doporučuje Zelinková.

  • Autosedačky pro nejmenší děti (tzv. vajíčka) vozte co nejdéle proti směru jízdy, což výrazně snižuje riziko poranění krční páteře.
  • Před finálním nákupem doporučujeme sedačku vyzkoušet přímo ve vašem autě. Ověřte, zda délka bezpečnostních pásů stačí pro stabilní uchycení a zda sklon sedadel nedeformuje správnou polohu autosedačky.
Test dětských sedaček

Která dětská autosedačka je nejlepší?

Při hledání té nejbezpečnější varianty jsou nejlepším vodítkem nezávislé testy německého autoklubu ADAC a organizace Stiftung Warentest. Tyto testy probíhají za výrazně přísnějších podmínek a při vyšších rychlostech, než vyžadují základní zákonné normy, a hodnotí bezpečnost, ergonomii i přítomnost škodlivých chemických látek. V hodnocení ADAC platí pravidlo, že čím nižší číslo, tím je výsledek lepší.

  • Absolutní špičkou testů se staly modely Silver Cross Dream + Dream i-Size Base a Cybex Anoris T i-Size, které dosáhly na vynikající známku 1,5.
  • Hned v závěsu se skvělým hodnocením 1,6 drží pozici značky jako Maxi-Cosi, Nuna, Joie či Bugaboo.
  • Aktuálně nejlepší autosedačky na trhu se pohybují v cenovém rozmezí zhruba od 330 € do 700 € (v přepočtu přibližně od 8 000 Kč do 17 000 Kč).

Přehled nejlepších autosedaček podle testů ADAC

Srovnání nejlepších dětských autosedaček podle aktuálních stránek ADAC
Rok testuNázev sedačkyHodnocení ADACCena (přepočet na Kč)*
ADACSilver Cross Dream + Dream i-Size Base1,5 (Velmi dobré)500 € (cca 12 500 Kč)
ADACCybex Anoris T i-Size1,5 (Velmi dobré)700 € (cca 17 500 Kč)
ADACMaxi-Cosi Coral + FamilyFix31,6 (Dobré)520 € (cca 13 000 Kč)
ADACNuna Pipa Next + Pipa Next Base1,6 (Dobré)370 € (cca 9 250 Kč)
ADACJoie i-Spin Safe1,6 (Dobré)400 € (cca 10 000 Kč)
ADACBugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase1,6 (Dobré)400 € (cca 10 000 Kč)
ADACNuna Pipa Urbn1,6 (Dobré)330 € (cca 8 250 Kč)

Nejbezpečnější je sedačka s airbagem

Pokud pro své dítě hledáte absolutní technologický vrchol a nekompromisní ochranu, luxusní autosedačka Cybex Anoris T2 i-Size představuje současnou světovou špičku.

  • Tento model v sobě skrývá revoluční technologii celotělového airbagu integrovaného přímo v tlumícím pultíku, který se v případě nárazu nafoukne během milisekund.
  • Podle nezávislých testů tak poskytuje až o 50 procent vyšší úroveň bezpečnosti než běžné sedačky orientované po směru jízdy, přičemž prémiové materiály a precizní zpracování zajišťují dítěti maximální pohodlí i na dlouhých cestách.
