Na co si dát pozor při výběru autosedačky?
Správný výběr autosedačky je klíčový pro ochranu dítěte při každé jízdě. Prvním a nejdůležitějším krokem je orientace podle aktuálních legislativních norem.
- Staré předpisy (například ECE R44) již ustoupily modernější a výrazně přísnější normě i-Size (UN R129), která nerozděluje sedačky podle hmotnosti, ale podle výšky dítěte.
- Dále je nezbytné zkontrolovat kompatibilitu s vaším vozem, ideálně pomocí systému ISOFIX, který minimalizuje riziko nesprávné instalace.
- Klíčovým parametrem při výběru by měla být vždy prokazatelná míra ochrany při čelním i bočním nárazu a také přítomnost látek nebezpečných pro zdraví v potazích.
Proč se nákup z druhé ruky nevyplatí?
Na trhu s použitým zbožím sice můžete narazit na kousky, které na první pohled vypadají jako úplně nové, z hlediska bezpečnosti jde ale o ruskou ruletu. Klíčovým problémem jsou skryté vady. „Při nákupu autosedačky z druhé ruky bohužel nikdy nevíte, jak se k ní choval předchozí majitel,“ upozorňuje Lenka Zelinková, instruktorka z Autoškoly Dědina.
- Pokud autosedačka prošla byť jen menším nárazem v rychlosti pouhých 15 km/h, v její plastové konstrukci mohly vzniknout mikroskopické trhliny. Ty jsou lidským okem neviditelné, ale při dalším nárazu mohou způsobit fatální selhání a destrukci sedačky.
- Jako kupující z bazaru navíc nikdy nemáte stoprocentní jistotu, zda nebyla skladována v nevhodných podmínkách nebo zda k ní nechybí důležité vnitřní deformační prvky.
Jak stará může být autosedačka?
Mnoho rodičů netuší, že dětské autosedačky mají svou omezenou životnost, i když nebyly nikdy bourané. Materiály, ze kterých jsou vyrobeny, zejména plasty a polystyrenové výplně, podléhají kvůli extrémním změnám teplot v autě a slunečnímu UV záření rychlému stárnutí a degradaci.
- Plast postupem času křehne a ztrácí svou pružnost i schopnost absorbovat energii nárazu.
- Obecně platí doporučení expertů, že vajíčka pro nejmenší miminka by se neměla používat déle než 4 až 5 let a sedačky pro starší děti maximálně 7 až 10 let od data výroby.
- U bazarových kousků tak často kupujete produkt na samé hranici technické životnosti.
Jak vybrat dětskou sedačku do auta
Při samotném nákupu se řiďte především třemi základními kroky: výškou dítěte, typem upevnění a tvarem sedadel ve vašem voze. Zapomeňte na univerzální modely „od narození do dvanácti let“. Ty jsou vždy plné kompromisů a nikdy neposkytnou takovou ochranu jako sedačky určené pro konkrétní věkové a váhové kategorie. „Zaměřila bych se na bezpečnost a pohodlí dítěte. Klíčová je nejnovější homologace, nepodceňujte ani výsledky nezávislých textů. Maximální pohodlí dítěte má zásadní vliv na pohodovou jízdu bez stresu,“ doporučuje Zelinková.
- Autosedačky pro nejmenší děti (tzv. vajíčka) vozte co nejdéle proti směru jízdy, což výrazně snižuje riziko poranění krční páteře.
- Před finálním nákupem doporučujeme sedačku vyzkoušet přímo ve vašem autě. Ověřte, zda délka bezpečnostních pásů stačí pro stabilní uchycení a zda sklon sedadel nedeformuje správnou polohu autosedačky.
Která dětská autosedačka je nejlepší?
Při hledání té nejbezpečnější varianty jsou nejlepším vodítkem nezávislé testy německého autoklubu ADAC a organizace Stiftung Warentest. Tyto testy probíhají za výrazně přísnějších podmínek a při vyšších rychlostech, než vyžadují základní zákonné normy, a hodnotí bezpečnost, ergonomii i přítomnost škodlivých chemických látek. V hodnocení ADAC platí pravidlo, že čím nižší číslo, tím je výsledek lepší.
- Absolutní špičkou testů se staly modely Silver Cross Dream + Dream i-Size Base a Cybex Anoris T i-Size, které dosáhly na vynikající známku 1,5.
- Hned v závěsu se skvělým hodnocením 1,6 drží pozici značky jako Maxi-Cosi, Nuna, Joie či Bugaboo.
- Aktuálně nejlepší autosedačky na trhu se pohybují v cenovém rozmezí zhruba od 330 € do 700 € (v přepočtu přibližně od 8 000 Kč do 17 000 Kč).
Přehled nejlepších autosedaček podle testů ADAC
|Rok testu
|Název sedačky
|Hodnocení ADAC
|Cena (přepočet na Kč)*
|ADAC
|Silver Cross Dream + Dream i-Size Base
|1,5 (Velmi dobré)
|500 € (cca 12 500 Kč)
|ADAC
|Cybex Anoris T i-Size
|1,5 (Velmi dobré)
|700 € (cca 17 500 Kč)
|ADAC
|Maxi-Cosi Coral + FamilyFix3
|1,6 (Dobré)
|520 € (cca 13 000 Kč)
|ADAC
|Nuna Pipa Next + Pipa Next Base
|1,6 (Dobré)
|370 € (cca 9 250 Kč)
|ADAC
|Joie i-Spin Safe
|1,6 (Dobré)
|400 € (cca 10 000 Kč)
|ADAC
|Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase
|1,6 (Dobré)
|400 € (cca 10 000 Kč)
|ADAC
|Nuna Pipa Urbn
|1,6 (Dobré)
|330 € (cca 8 250 Kč)
Nejbezpečnější je sedačka s airbagem
Pokud pro své dítě hledáte absolutní technologický vrchol a nekompromisní ochranu, luxusní autosedačka Cybex Anoris T2 i-Size představuje současnou světovou špičku.
- Tento model v sobě skrývá revoluční technologii celotělového airbagu integrovaného přímo v tlumícím pultíku, který se v případě nárazu nafoukne během milisekund.
- Podle nezávislých testů tak poskytuje až o 50 procent vyšší úroveň bezpečnosti než běžné sedačky orientované po směru jízdy, přičemž prémiové materiály a precizní zpracování zajišťují dítěti maximální pohodlí i na dlouhých cestách.