Slunečních brýlí je na trhu celá řada a jejich ceny se pohybují v rozpětí od několika stovek až po vyšší tisíce korun. Víc než líbivý design by zákazníky měly zajímat parametry, které nejsou na první pohled patrné. Ať už sluneční brýle kupujete v kamenném obchodě nebo online, věnujte pozornost jejich označení. Ne každé jsou vhodné pro všechny uživatele.
Výběr slunečních brýlí: na co se zaměřit
Důležité parametry bývají uvedeny na vnitřní straně nožiček a na samolepce na skle. Měly by obsahovat tyto údaje:
- UV filtr: 100% ochranu proti UV záření typu A i B poskytují ty s filtrem UV 400.
- Zatmavení/kategorie slunečního filtru: Čísluje se od 0 do 4, kdy 0 znamená čirou čočku, 4 pak největší zatmavení vhodné do extrémních podmínek (k moři, na ledovce).
- Polarizační filtr: Jeho přítomnost je označena písmenem P nebo nápisem Polarized.
Podle čeho vybírat sluneční brýle?
Pro ochranu zraku před UV zářením vybírejte vždy ty, které mají UV 400. Zatmavení závisí zejména na světelných podmínkách, ve kterých budete brýle nosit.
Nejsvětlejší kategorie, označená číslem 0, vaše oči před slunečním světlem neschová. Je vhodná spíš jako ochrana proti větru nebo prachu. Číslo 1 mají velmi světlé brýle, v našich podmínkách vhodné maximálně při polojasném počasí. Nejvíce uživatelů sáhne po kategorii 2 či 3. Číslo 4 se hodí do extrémních podmínek. Představuje velmi silné zatemnění, ale pozor, není vhodné pro řidiče.
Dalším důležitým faktorem je polarizace. Polarizační brýle upravují paprsky, které přes ně prochází, tak, že se minimalizují odlesky - například od mokré silnice, odrazivých ploch na značkách či fasádách nebo od vodní hladiny. Doporučují se pro řidiče.
Barvy slunečních brýlí
Zdají se vám šedě zbarvená skla nudná? Na trhu jsou sluneční brýle s různě zbarvenými skly, každá z barev má ale své pro a proti.
|Barva
|Výhody
|Nevýhody
|Šedá
|Nejvýrazněji redukuje světlo, nezkresluje barvy.
|Ne každý chce vidět svět šedě.
|Zelená
|Chrání před oslněním, ideální pro řízení.
|Zelená může být pro někoho extravagantní.
|Hnědá, měděná
|Zvýrazňuje kontrast a lehce snižuje modrou část spektra.
|Mírně zkresluje barvy.
|Žlutá
|Zvyšuje kontrast, výrazně tlumí modrou složku světla.
|Zkresluje barvy i vzdálenosti, nelze použít u řidičů.
Velikost a tvar slunečních brýlí
Při výběru slunečních brýlí je důležité i to, jak vám padnou. Sebelepší filtr vám bude k ničemu, pokud vám brýle budou odstávat od obličeje a obroučky nedosáhnou k linii obočí. Do očí vám tak bude přicházet světlo včetně neviditelného UV záření shora nebo zboku. Zkontrolujte si proto, jak vám brýle sedí na nose, nad očima v oblasti obočí a ze stran. Lenonky jsou sice efektní, většině lidí ale zrak dostatečně nechrání.
Brýle by vám měly držet za ušima, i když prudčeji skloníte hlavu. Zároveň vás nesmí tlačit. Modely, které jsou k dostání v optikách, většinou umožňují tvarování nožiček optikem, což výrazně zvýší komfort při nošení.
V neposlední řadě vybírejte sluneční brýle podle tvaru svého obličeje a podle toho, v jakých se cítíte dobře. Sebelepší a sebedražší brýle vám budou k ničemu, když je budete nosit jen v pouzdře, protože si v nich nepřipadáte dobře.
Jak pečovat o sluneční brýle a jak často je měnit?
Zatímco u dioptrických brýlí většina lidí používá pouzdro, čistí čočky vhodnými prostředky a nenechává brýle povalovat kdekoli, ke slunečním brýlím většinou tak opatrní nejsme. Přesto by aspoň látkové pouzdro mělo být samozřejmostí. Jinak totiž hrozí jejich poškrábání, na které jsou náchylnější než většina dioptrických čoček.
Poškrábané, nebo dokonce popraskané sluneční brýle už svou funkci neplní a nechrání oko dostatečně. Někteří optometristé doporučují pravidelnou kontrolu slunečních brýlí a jejich případnou obměnu každé dva roky. Při správném a šetrném užívání vám ale mohou vydržet mnohem déle.