Barva čoček není jen věc vkusu. Správný výběr slunečních brýlí chrání zrak

Autor:
  8:30
Sluneční brýle nejsou jen slušivým módním doplňkem. Jejich hlavní funkcí je ochrana zraku před slunečními paprsky, zejména v letních měsících, na horách a u vody.

Brýle s tradičním tvarem padnou nejen oválným tvářím, ale důležité je, že jsou polarizační, tedy zabraňují oslnění. Klasické, cena 1699 Kč | foto: Optikdodomu.cz

Slunečních brýlí je na trhu celá řada a jejich ceny se pohybují v rozpětí od několika stovek až po vyšší tisíce korun. Víc než líbivý design by zákazníky měly zajímat parametry, které nejsou na první pohled patrné. Ať už sluneční brýle kupujete v kamenném obchodě nebo online, věnujte pozornost jejich označení. Ne každé jsou vhodné pro všechny uživatele.

Výběr slunečních brýlí: na co se zaměřit

Důležité parametry bývají uvedeny na vnitřní straně nožiček a na samolepce na skle. Měly by obsahovat tyto údaje:

  • UV filtr: 100% ochranu proti UV záření typu A i B poskytují ty s filtrem UV 400.
  • Zatmavení/kategorie slunečního filtru: Čísluje se od 0 do 4, kdy 0 znamená čirou čočku, 4 pak největší zatmavení vhodné do extrémních podmínek (k moři, na ledovce).
  • Polarizační filtr: Jeho přítomnost je označena písmenem P nebo nápisem Polarized.

Podle čeho vybírat sluneční brýle?

Pro ochranu zraku před UV zářením vybírejte vždy ty, které mají UV 400. Zatmavení závisí zejména na světelných podmínkách, ve kterých budete brýle nosit.

Velké brýle, které byly trendy v čase 70. a 80. let se opět navracejí s velkou pompou na módní scénu.

Mezi slunečními brýlemi najdeme klasiku, která statečně odolává všem vrtkavým trendům: „pilotky“.

Není potřeba se bát ani okázalejších brýlí. Extravagance u tohoto módního doplňku je dokonce mnohdy vítána.

Nejsvětlejší kategorie, označená číslem 0, vaše oči před slunečním světlem neschová. Je vhodná spíš jako ochrana proti větru nebo prachu. Číslo 1 mají velmi světlé brýle, v našich podmínkách vhodné maximálně při polojasném počasí. Nejvíce uživatelů sáhne po kategorii 2 či 3. Číslo 4 se hodí do extrémních podmínek. Představuje velmi silné zatemnění, ale pozor, není vhodné pro řidiče.

Dalším důležitým faktorem je polarizace. Polarizační brýle upravují paprsky, které přes ně prochází, tak, že se minimalizují odlesky - například od mokré silnice, odrazivých ploch na značkách či fasádách nebo od vodní hladiny. Doporučují se pro řidiče.

Barvy slunečních brýlí

Zdají se vám šedě zbarvená skla nudná? Na trhu jsou sluneční brýle s různě zbarvenými skly, každá z barev má ale své pro a proti.

Sluneční brýle podle barvy skel
BarvaVýhodyNevýhody
ŠedáNejvýrazněji redukuje světlo, nezkresluje barvy.Ne každý chce vidět svět šedě.
ZelenáChrání před oslněním, ideální pro řízení.Zelená může být pro někoho extravagantní.
Hnědá, měděnáZvýrazňuje kontrast a lehce snižuje modrou část spektra.Mírně zkresluje barvy.
ŽlutáZvyšuje kontrast, výrazně tlumí modrou složku světla.Zkresluje barvy i vzdálenosti, nelze použít u řidičů.

Velikost a tvar slunečních brýlí

Při výběru slunečních brýlí je důležité i to, jak vám padnou. Sebelepší filtr vám bude k ničemu, pokud vám brýle budou odstávat od obličeje a obroučky nedosáhnou k linii obočí. Do očí vám tak bude přicházet světlo včetně neviditelného UV záření shora nebo zboku. Zkontrolujte si proto, jak vám brýle sedí na nose, nad očima v oblasti obočí a ze stran. Lenonky jsou sice efektní, většině lidí ale zrak dostatečně nechrání.

Brýle by vám měly držet za ušima, i když prudčeji skloníte hlavu. Zároveň vás nesmí tlačit. Modely, které jsou k dostání v optikách, většinou umožňují tvarování nožiček optikem, což výrazně zvýší komfort při nošení.

V neposlední řadě vybírejte sluneční brýle podle tvaru svého obličeje a podle toho, v jakých se cítíte dobře. Sebelepší a sebedražší brýle vám budou k ničemu, když je budete nosit jen v pouzdře, protože si v nich nepřipadáte dobře.

Aktuálně jsou ve světě krásy populární extravagantnější modely, jako jsou například trojúhelníkové tvary brýlí.

Jak pečovat o sluneční brýle a jak často je měnit?

Zatímco u dioptrických brýlí většina lidí používá pouzdro, čistí čočky vhodnými prostředky a nenechává brýle povalovat kdekoli, ke slunečním brýlím většinou tak opatrní nejsme. Přesto by aspoň látkové pouzdro mělo být samozřejmostí. Jinak totiž hrozí jejich poškrábání, na které jsou náchylnější než většina dioptrických čoček.

Poškrábané, nebo dokonce popraskané sluneční brýle už svou funkci neplní a nechrání oko dostatečně. Někteří optometristé doporučují pravidelnou kontrolu slunečních brýlí a jejich případnou obměnu každé dva roky. Při správném a šetrném užívání vám ale mohou vydržet mnohem déle.

Nejčtenější

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Soutěž
Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Rohový dřez Lotus značky Schock je z kompozitního materiálu Cristalite®, cena

Vyléváte do dřezu nebo do záchodu horkou vodu z vaření? Běžný zvyk vás může vyjít draho. Zvlášť pokud máte potrubí z PVC nebo dřez ze smaltu či keramiky.

Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel

ilustrační snímek

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Oblíbený řetězec trestá špatné parkování. Pokuta dosahuje až 3 000 korun

Ilustrační snímek

U britských obchodů Tesco se nedávno objevily cedule varující před postihy za špatné parkování. Řetězec se zaměřuje zejména na zneužívání vyhrazených míst pro rodiny s dětmi, ale hlídá i další...

Slevové akce je ničí. Akční ceny a běžné by měly být blíž u sebe, říká šéf mlékárny

Premium
Generální ředitel Bohušovické mlékárny Jaroslav Krajník (březen 2026).

Na dohled od vrchu Radobýlu, kterým začínají obrysy Českého středohoří, pár kilometrů od Lovosic, se už z dálky tyčí vysoký komín. Pod ním už 125 let vyrábí mléčné produkty Bohušovická mlékárna....

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

23. března 2026  8:10

Domácí beránek vás vyjde na neuvěřitelných 40 Kč. V obchodě za něj přitom dáte čtyřnásobek

Oříškový beránek

Chystáte se na velikonoční pečení? Než vyrazíte do obchodu, podívejte se, jak ušetřit stovky korun. Pondělní účtenka detailně rozkládá cenu surovin na domácího svátečního beránka a srovnává s cenami...

23. března 2026

Nevyhazujte starý tablet: Udělejte z něj chytrý ovladač a ušetřete tisíce

Velké předokenní rolety se díky moderním technologiím ovládají velmi snadno.

Našli jste při úklidu starý tablet? Nevyhazujte ho. Ukážeme vám, jak ho snadno proměnit v mozek vaší chytré domácnosti a vdechnout mu nový život bez zbytečných výdajů.

22. března 2026

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Třtinový cukr

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

22. března 2026  4:40

Velikonoční trhy 2026: Velký přehled akcí po celém Česku

Velikonoční trhy v Olomouci (7. dubna 2023)

Kraslice, pomlázky, medovina i jarní dekorace. Velikonoční trhy se během několika týdnů vrátí na náměstí většiny českých měst a nabídnou desítky stánků i doprovodný program. Největší jarmarky se...

21. března 2026

Teď přichází rozhodující týdny pro muškáty. Co udělat, aby kvetly celé léto

Až do pozdního podzimu zdobí okna truhlíky s muškáty a divoce se pnoucí růže.

Právě teď se rozhoduje, jestli budou vaše muškáty celé léto plné květů, nebo jen řídké a unavené. Pokud v těchto týdnech nezasáhnete, rostliny ztratí sílu, nasadí minimum poupat a sezonu už později...

20. března 2026  15:20

SIM karta za 79 Kč pro děti: Internet zdarma a plná kontrola nad výdaji

Ilustrační snímek

První mobil je pro dítě velký krok – a pro rodiče často velká obava. Kolik to bude stát? Nepřijde vysoká faktura? Právě proto je předplacená karta od MOBIL.CZ jedním z nejbezpečnějších řešení. Nabízí...

20. března 2026  11:45

Oblíbený řetězec trestá špatné parkování. Pokuta dosahuje až 3 000 korun

Ilustrační snímek

U britských obchodů Tesco se nedávno objevily cedule varující před postihy za špatné parkování. Řetězec se zaměřuje zejména na zneužívání vyhrazených míst pro rodiny s dětmi, ale hlídá i další...

20. března 2026  8:30

Červená řepa a její zdravotní benefity: Co se děje s tělem při pravidelné konzumaci

Červená řepa je zase plná antioxidantů.

Červená řepa je levná, dostupná a často přehlížená zelenina. Pokud ji ale dlouhodobě vynecháváte z jídelníčku, můžete přicházet o přirozenou podporu srdce, cév, imunity i trávení. Pravidelná...

20. března 2026

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Soutěž
Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

vydáno 20. března 2026

Zafixování cen plynu teď získává na významu, radí odborníci

ilustrační snímek

Eskalace situace na Blízkém východě se přelévá do nervozity na energetických trzích. Přestože v Evropě končí topná sezona, ceny zemního plynu zaznamenaly prudké výkyvy. Zatímco ještě v únoru se plyn...

19. března 2026  12:29,  aktualizováno  14:32

Analýza uniklých PIN kódů ukázala časté kombinace. Není mezi nimi i ten váš?

PIN kód měl původně šest číslic.

Nejčastější PIN kód používá téměř jeden z deseti uživatelů, jak vyplývá z analýzy australského serveru ABC News, který prozkoumal 29 milionů uniklých kódů v databázi Have I Been Pwned? shromažďující...

19. března 2026  8:30

