Fenomén skleněné vitríny: Od opovržení k luxusu
Robustní sekretáře, leštěné vitríny a masivní skříně už dávno putovaly na skládky, do sklepů nebo v lepším případě na chalupy. Nahradily je lehké, levné a snadno sestavitelné sestavy z dřevotřísky, které sice zářily novotou, ale postrádaly jakoukoli osobitost a trvanlivost.
Dnes se karta obrací. Generace Z a mileniálové objevují kouzlo řemeslné práce a poctivých materiálů. To, co bylo dříve vnímáno jako staré, je dnes retro nebo vintage.
Skleněná vitrína s porcelánem se stala ústředním prvkem interiérů, které se objevují na obálkách prestižních architektonických magazínů. Proč tomu tak je? Protože v době sériové výroby hledáme něco unikátního.
Proč je prosklený nábytek opět v kurzu?
Důvodů pro návrat vitrín je několik. Tím hlavním je vizuální odlehčení prostoru. Na rozdíl od plných skříní, které v místnosti působí jako těžký blok, sklo propouští světlo a vytváří iluzi hloubky. Moderní byty jsou často malé a skleněná vitrína je ideálním způsobem, jak do nich dostat úložný prostor, aniž by působily stísněně.
Dalším faktorem je nostalgie kombinovaná s udržitelností. Lidé si začínají uvědomovat, že nábytek po babičce přežil padesát let a při správné péči přežije dalších padesát. To se o levných kusech z obchodních řetězců říci nedá. Renovace starého kusu nábytku je navíc projevem ekologického smýšlení. Věci nevyhazujeme, ale dáváme jim nový život.
Není vitrína jako vitrína: Co má největší cenu?
Pokud máte na půdě starý kousek, zbystřete. Největší zájem je o nábytek z období tzv. bruselského stylu a kousky Jindřicha Halabaly nebo Jiřího Jiroutka. Tyto vitríny se vyznačují subtilními nožkami, čistými liniemi a kombinací světlého dřeva s výraznými skleněnými plochami.
Jak integrovat babiččinu vitrínu do moderního interiéru
Mnoho lidí se obává, že starý nábytek bude v moderním bytě vypadat nepatřičně. Opak je pravdou. Kontrast je základem moderního designu. Zde je několik tipů, jak na to:
Nátěr a kování
Pokud se vám nelíbí tmavý lak, nebojte se vitrínu zbrousit a natřít matnou barvou (např. v odstínu šalvěje nebo antracitu). Výměna úchytek za mosazné nebo minimalistické černé dokáže zázraky.
Vnitřní podsvícení
Instalace LED pásků do vnitřních rohů vitríny ji okamžitě promění v moderní výstavní galerii.
Vystavte jen poklady
Zapomeňte na přeplněné police. Vitrína by měla dýchat. Zkombinujte starý porcelán s moderními knihami, rostlinami nebo minimalistickou keramikou.
|Styl vitríny
|Jak vypadá
|Kolik stojí renovovaný kus?
|Do jakého interiéru se hodí?
|Bruselský typ (60. léta)
|Šikmé nožky, subtilní konstrukce, posuvná skla
|8 000–15 000 Kč
|Skandinávský, retro, moderní minimalismus
|Leštěný sektor (70. léta)
|Tmavý lak, robustnější tělo, skleněná horní část
|3 000–7 000 Kč
|Industriální, eklektický
|Meziválečný art deco
|Masivní dýha, geometrické tvary
|15 000–35 000 Kč
|Klasický, luxusní apartmán
|Selská prosklená skříň
|Masivní dřevo, často s patinou, vyřezávané detaily
|5 000–12 000 Kč
|Venkovský, provensálský, chalupářský
Co s obsahem? Křišťál a porcelán jako investice
Součástí vitrín byl vždy sváteční servis a broušené pohárky. I tyto předměty zažívají renesanci. Český křišťál je ve světě pojmem a mladá generace ho začíná oceňovat pro jeho řemeslnou dokonalost. Pokud ve vitríně najdete cibulákové kousky z porcelánky Dubí nebo porcelánové figurky z Duchcova (Royal Dux), máte v rukou cennosti, jejichž hodnota s časem neklesá.
Důležité je však neudělat z vitríny muzeum. Moderní přístup radí používat tyto věci v běžném životě. Pít víno z broušené sklenice po babičce v úterý večer není hřích, ale oslava každodennosti.