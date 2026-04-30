Babiččina prosklená skříň míří zpět do obýváků. Sběratelé za ni dávají tisíce

Možná jste ho při vyklízení pozůstalosti považovali za nemoderní harampádí, které jen zabírá místo a práší se na něj. Staré skleněné vitríny, dříve neodmyslitelná součást každého československého obývacího pokoje, však zažívají nečekaný comeback. Pokud jste se své prosklené skříně ještě nezbavili, gratulujeme: vlastníte poklad, za který jsou dnes sběratelé a milovníci designu ochotni platit tisíce. Ignorováním tohoto trendu se připravujete nejen o stylový prvek interiéru, ale i o kus historie, který do moderního minimalismu vnáší tolik potřebnou duši.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Fenomén skleněné vitríny: Od opovržení k luxusu

Robustní sekretáře, leštěné vitríny a masivní skříně už dávno putovaly na skládky, do sklepů nebo v lepším případě na chalupy. Nahradily je lehké, levné a snadno sestavitelné sestavy z dřevotřísky, které sice zářily novotou, ale postrádaly jakoukoli osobitost a trvanlivost.

Dnes se karta obrací. Generace Z a mileniálové objevují kouzlo řemeslné práce a poctivých materiálů. To, co bylo dříve vnímáno jako staré, je dnes retro nebo vintage.

Skleněná vitrína s porcelánem se stala ústředním prvkem interiérů, které se objevují na obálkách prestižních architektonických magazínů. Proč tomu tak je? Protože v době sériové výroby hledáme něco unikátního.

Proč je prosklený nábytek opět v kurzu?

Důvodů pro návrat vitrín je několik. Tím hlavním je vizuální odlehčení prostoru. Na rozdíl od plných skříní, které v místnosti působí jako těžký blok, sklo propouští světlo a vytváří iluzi hloubky. Moderní byty jsou často malé a skleněná vitrína je ideálním způsobem, jak do nich dostat úložný prostor, aniž by působily stísněně.

Dalším faktorem je nostalgie kombinovaná s udržitelností. Lidé si začínají uvědomovat, že nábytek po babičce přežil padesát let a při správné péči přežije dalších padesát. To se o levných kusech z obchodních řetězců říci nedá. Renovace starého kusu nábytku je navíc projevem ekologického smýšlení. Věci nevyhazujeme, ale dáváme jim nový život.

Není vitrína jako vitrína: Co má největší cenu?

Pokud máte na půdě starý kousek, zbystřete. Největší zájem je o nábytek z období tzv. bruselského stylu a kousky Jindřicha Halabaly nebo Jiřího Jiroutka. Tyto vitríny se vyznačují subtilními nožkami, čistými liniemi a kombinací světlého dřeva s výraznými skleněnými plochami.

Jak integrovat babiččinu vitrínu do moderního interiéru

Mnoho lidí se obává, že starý nábytek bude v moderním bytě vypadat nepatřičně. Opak je pravdou. Kontrast je základem moderního designu. Zde je několik tipů, jak na to:

Nátěr a kování

Pokud se vám nelíbí tmavý lak, nebojte se vitrínu zbrousit a natřít matnou barvou (např. v odstínu šalvěje nebo antracitu). Výměna úchytek za mosazné nebo minimalistické černé dokáže zázraky.

Vnitřní podsvícení

Instalace LED pásků do vnitřních rohů vitríny ji okamžitě promění v moderní výstavní galerii.

Vystavte jen poklady

Zapomeňte na přeplněné police. Vitrína by měla dýchat. Zkombinujte starý porcelán s moderními knihami, rostlinami nebo minimalistickou keramikou.

Styl vitrínyJak vypadáKolik stojí renovovaný kus?Do jakého interiéru se hodí?
Bruselský typ (60. léta)Šikmé nožky, subtilní konstrukce, posuvná skla8 000–15 000 KčSkandinávský, retro, moderní minimalismus
Leštěný sektor (70. léta)Tmavý lak, robustnější tělo, skleněná horní část3 000–7 000 KčIndustriální, eklektický
Meziválečný art decoMasivní dýha, geometrické tvary15 000–35 000 KčKlasický, luxusní apartmán
Selská prosklená skříňMasivní dřevo, často s patinou, vyřezávané detaily5 000–12 000 KčVenkovský, provensálský, chalupářský

Co s obsahem? Křišťál a porcelán jako investice

Součástí vitrín byl vždy sváteční servis a broušené pohárky. I tyto předměty zažívají renesanci. Český křišťál je ve světě pojmem a mladá generace ho začíná oceňovat pro jeho řemeslnou dokonalost. Pokud ve vitríně najdete cibulákové kousky z porcelánky Dubí nebo porcelánové figurky z Duchcova (Royal Dux), máte v rukou cennosti, jejichž hodnota s časem neklesá.

Důležité je však neudělat z vitríny muzeum. Moderní přístup radí používat tyto věci v běžném životě. Pít víno z broušené sklenice po babičce v úterý večer není hřích, ale oslava každodennosti.

