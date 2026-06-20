Češi patří mezi národy, které na dovolenou rády vyrážejí vlastním automobilem. Nejčastěji míří do Chorvatska, Itálie, Rakouska, Slovinska nebo Maďarska. A mají pro to jednoduchý důvod.
Cesta autem bývá (zejména pro rodiny) nejvýhodnější z hlediska nákladů. Zatímco za letenky do přímořských destinací by čtyřčlenná rodina zaplatila i několik desítek tisíc korun, náklady na cestu autem se často pohybují jen v řádu tisíců.
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Kolik stojí cesta autem k moři?
Autem do Chorvatska z Prahy do Zadaru a zpět je to přibližně 1 800 kilometrů. Auto při spotřebě 6 litrů na sto kilometrů spálí asi 108 litrů paliva. Při ceně benzinu kolem 38 korun za litr tedy vyjde palivo na zhruba 4 100 korun. Pokud k tomu připočítáme poplatky za dálniční známky a mýtné, dostaneme se na 5 500 až 6 500 korun.
Do italského města Bibione jezdí Češi už od otevření hranic. Letovisko je od Prahy vzdálené asi 750 kilometrů, cesta tam i zpět tedy představuje okolo 1 500 kilometrů. Náklady na palivo se pohybují kolem 3 500 korun. Po započítání dálničních poplatků vás tedy cesta vyjde přibližně na pět až šest tisíc korun.
Chcete si vyrazit k rakouským jezerům nebo do Alp? Pak vás dovolená může vyjít ještě levněji. U kratších tras totiž často nepřesáhne víc než tři až čtyři tisíce korun.
Dovolená autem tedy při srovnání s leteckou dopravou vyjde ve většině případů výrazně levněji. To ovšem platí pouze tehdy, pokud se během cesty nic nepokazí.
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Jedna porucha může spolknout celý rozpočet
Základní chybou mnoha řidičů je, že se soustředí jen na cenu pohonných hmot a zapomínají na rizika, která jsou s cestou autem do zahraničí spojena. Porucha převodovky, elektroniky nebo motoru dokáže dovolenou nepěkně prodražit, odtah vozidla v zahraničí může stát desítky tisíc korun. Nebývá tedy výjimkou, že za dovolenou přeplatí 30 000 korun jen za auto.
O to horší jsou situace, kdy není možné opravit auto na místě. V takovém případě si musíte zavolat převoz vozidla zpět do České republiky, vyřídit zapůjčení náhradního automobilu a v nejhorších případech i zajistit náhradní ubytování. A pokud nejste řádně pojištění, jdou všechny tyto náklady za vámi.
Škody se mohou vyčíslit na miliony
Ještě závažnější situace nastává při dopravní nehodě. Zatímco u běžných nehod se škody pohybují v řádu desítek až stovek tisíc korun, vážné nehody mohou dosahovat klidně milionových částek. Pokud navíc při nehodě dojde ke zranění dalších osob, velmi rychle narostou i náklady na léčbu a odškodnění.
Jakkoliv strašidelně to zní, stát se to může, bohužel, každému. Přesně z tohoto důvodu se nevyplatí pojištění podceňovat. Vždy byste si měli sjednat kvalitní pojištění auta do zahraničí a ještě před odjezdem si ověřit, zda je rozsah krytí opravdu dostačující.
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Jen povinné ručení nestačí
Řada řidičů se mylně domnívá, že pokud mají platné povinné ručení, mají vše vyřešeno. To sice kryje škody způsobené jiným účastníkům provozu, neřeší však poškození vlastního vozidla, vandalismus ani mnoho dalších situací, které mohou během dovolené nastat.
Velký význam má proto také havarijní pojištění či připojištění auta do zahraničí, které může zahrnovat například:
- asistenční služby v zahraničí
- odtah vozidla
- opravu na místě
- náhradní vozidlo
- ubytování při poruše
- repatriaci vozidla do ČR
Vedle pojištění samotného vozidla je pak důležité myslet také na cestovní pojištění. Náklady za hospitalizaci po úrazu nebo zásah horské služby se totiž mohou vyčíslit do řádu stovek tisíců korun.
Správně nastavené cestovní pojištění navíc nechrání jen řidiče, ale i všechny spolucestující. Většinou bývá v ceně zahrnuto také pojištění odpovědnosti, úrazu nebo zavazadel.
SROVNÁNÍ S pojištěním vs. bez pojištění
Mnoho lidí při plánování dovolené řeší každou stokorunu. Přitom právě pojištění patří mezi nejlevnější položky celé cesty. Rozdíl mezi pojištěnou a nepojištěnou dovolenou může být ovšem obrovský.
|Situace
|S pojištěním
|Bez pojištění
|Porucha motoru a odtah do servisu
|Hradí pojišťovna
|15 000 – 40 000 korun
|Náhradní ubytování během opravy
|Hradí pojišťovna
|3 000 – 10 000 korun
|Náhradní vozidlo
|Hradí pojišťovna
|5 000 – 20 000 korun
|Hospitalizace po úrazu v zahraničí
|Hradí pojišťovna
|Desítky až stovky tisíc korun
Za pojištění pro celou rodinu můžete zaplatit klidně i jen 500 korun. Naproti tomu výdaje za škodu se mohou snadno vyšplhat k padesáti či rovnou sto tisícům korun. U vážnější nehody nebo zdravotních komplikací pak mohou být škody ještě několikanásobně vyšší.
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Podle čeho vybrat pojištění na dovolenou?
Češi si nejčastěji vybírají pojištění podle ceny. Jenže ne vždy se jim to vyplatí. Levnější varianta totiž nemusí obsahovat potřebné limity ani důležitá připojištění.
Odborníci proto doporučují zaměřit se především na:
- výši limitů léčebných výloh
- rozsah asistenčních služeb
- krytí poruchy vozidla
- možnosti odtahu a repatriace
- pojištění odpovědnosti
- výši spoluúčasti
Stále více řidičů se proto raději obrací na specializované srovnávače, které dokážou během několika minut porovnat nabídky vícero pojišťoven na jedno místě.
Jedním z takových srovnávačů je třeba kalkulačka cestovního pojištění na Top-Pojištění.cz, která na základě vámi zadaných údajů provede srovnání cestovního pojištění a do tří sekund zjistí, jaké varianty jsou pro vás nejvýhodnější. Stejně tak si můžete jednoduše porovnat i možnosti pojištění vozidla do zahraničí nebo krátkodobé pojištění auta do zahraničí.
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