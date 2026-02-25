Proč je sůl po zimě tak nebezpečná
Každý rok se na české silnice vysypou tisíce tun posypové soli. Její úkol je jasný – zvýšit bezpečnost provozu. Pro automobil ale znamená dlouhodobé riziko.
Sůl urychluje proces koroze. V kombinaci s vlhkostí vytváří agresivní prostředí, které napadá kovové části podvozku, výfukový systém, nápravy, brzdové komponenty i šroubové spoje. Moderní vozy mají sice lepší ochranu než před dvaceti lety, ale fyziku ani chemii obejít nelze.
Problém je v tom, že podvozek není běžně vidět. Řidič tak často reaguje až ve chvíli, kdy:
- se objeví rez na výfuku,
- zadrhávají brzdy,
- povolují šrouby nebo držáky
- nebo neprojde technickou kontrolou.
Koroze přitom nepostupuje skokově. Je to tichý, pomalý proces, který může během několika sezon způsobit škody v řádu desítek tisíc korun.
Co všechno je na podvozku ohrožené
Podvozek není jen spodek auta. Jde o složitý celek zahrnující:
- nosné části karoserie,
- nápravy,
- brzdové vedení,
- palivové potrubí,
- výfukový systém,
- plastové kryty a ochranné prvky.
Nejcitlivější jsou spoje a místa, kde se drží vlhkost. Sůl se usazuje v záhybech, na hranách a kolem šroubů. Pokud tam zůstane celé jaro, proces rezivění se výrazně zrychluje.
Starší vozy bez dodatečné ochrany podvozku jsou zranitelnější. U novějších aut bývá část podvozku zakrytá plastovými kryty, pod které se však sůl může také dostat – a paradoxně tam zůstane déle.
Kdy je ideální čas na mytí podvozku
Ideální je umýt podvozek hned po zimní sezoně, tedy na přelomu března a dubna, kdy už silničáři přestávají s plošným solením.
Pokud jezdíte často po dálnicích nebo horských silnicích, vyplatí se mytí i dvakrát během zimy. U firemních vozů nebo aut využívaných denně to není přehnaná péče, ale rozumná prevence.
Základní pravidlo zní: jakmile teploty stabilně stoupnou nad nulu a silnice jsou suché, je čas na důkladné čištění.
Ruční mytí nestačí. Podvozek potřebuje tlak a přístup
Mnoho řidičů si myslí, že stačí projet klasickou automyčkou. Jenže běžné programy často myjí hlavně karoserii. Podvozek bývá ošetřen jen okrajově.
Důkladné čištění vyžaduje:
- vysokotlaké trysky,
- dostatečný čas působení vody,
- přístup ke spodním částem vozu.
Na samoobslužných boxech lze podvozek opláchnout, ale ne vždy se podaří zasáhnout všechna problematická místa. Navíc bez zvednutí vozu nevidíte, kde se nečistoty drží.
Kde v Česku nechat profesionálně umýt podvozek
Nejspolehlivější variantou jsou profesionální myčky a sítě čerpacích stanic, které nabízejí speciální program mytí podvozku.
Mezi nejčastější poskytovatele patří:
- sítě čerpacích stanic s automatickými myčkami,
- specializované automyčky ve větších městech,
- detailingová studia.
Cena za program s mytím podvozku se obvykle pohybuje mezi 150 až 400 Kč podle typu myčky a regionu. Detailní ruční čištění může stát i více, ale jde o investici, která se vrátí v delší životnosti vozu.
Výhodou profesionálního mytí je:
- silnější tlak vody,
- lepší přístup k exponovaným místům,
- možnost následné konzervace.
Prevence koroze: co dělat kromě mytí
Samotné opláchnutí podvozku je základ. Pokud ale chcete ochranu posunout dál, zvažte další kroky.
1. Antikorozní nástřik
U starších vozů může být vhodné provést ochranný nástřik podvozku. Ten vytváří ochrannou vrstvu, která brání přímému kontaktu kovu s vlhkostí a solí.
Cena se pohybuje v řádu několika tisíc korun, ale může výrazně prodloužit životnost auta.
2. Pravidelná kontrola
Jednou ročně nechte podvozek zkontrolovat při servisní prohlídce. Servis snadno odhalí počínající korozi nebo uvolněné části.
3. Sušení po mytí
Po důkladném mytí je dobré projet se několik kilometrů, aby proudění vzduchu pomohlo vysušit vlhká místa. Dlouhodobé stání s mokrým podvozkem není ideální.
Jak velké škody může sůl způsobit
Oprava zkorodovaného výfuku může stát 5 000 až 15 000 Kč. Výměna brzdového vedení nebo nápravových dílů se může vyšplhat ještě výše. Pokud koroze zasáhne nosné části karoserie, může být oprava ekonomicky neefektivní a auto ztrácí hodnotu při prodeji.
Z pohledu české legislativy je navíc vozidlo s výraznou korozí konstrukčních částí nevyhovující na STK. To znamená nejen nutnost opravy, ale i zdržení a další náklady.
Vyplatí se to i u nového auta?
I nové vozy trpí korozí, pokud jsou dlouhodobě vystaveny soli bez následného čištění. Ochranné vrstvy nejsou nezničitelné a mikroskopické poškození může být začátkem budoucího problému.
Navíc pravidelná péče o podvozek:
- zvyšuje hodnotu vozu při prodeji,
- snižuje riziko náhlých poruch,
- prodlužuje životnost klíčových komponentů.
Z pohledu celkových nákladů na vlastnictví auta jde o relativně malou investici s výrazným efektem.