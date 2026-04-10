Uplynulá zima byla pro karoserie aut náročným obdobím. Silnice pokryté solí, štěrkem a chemickou směsí zanechávají na laku vrstvy nečistot, které mohou časem způsobit nevzhledné mapy, nebo hůř, korozi. Na jaře se proto vyplatí lak co nejdříve očistit. Nemusí přitom jít o drahý profesionální detailing. Při správném postupu můžete prvotřídního výsledku dosáhnout i doma, často navíc za mnohonásobně nižší cenu.
V zimě chrání, na jaře napomáhá vzniku koroze
Sůl je důležitou součástí zimní údržby silnic. Zatímco na jednu stranu pomáhá bezpečnosti provozu, na druhou je jedním z největších nepřátel pro lak auta. Proč?
Sůl škodí laku zejména tím, že zadržuje vlhkost a urychluje vznik koroze. Když se navíc smíchá s vodou, vytváří agresivní prostředí, které může postupně narušovat ochrannou vrstvu karoserie.
Lak sice kov chrání, na jeho povrchu se však časem mohou objevovat drobné oděrky nebo praskliny. Do těch se pak snadno dostane slaná voda a pod lakem vznikne rez.
Problémem navíc je, že sůl na autě zůstává dlouho. Po zaschnutí vytváří tenkou vrstvu, která na sebe váže další vlhkost ze vzduchu. Karoserie tak zůstává déle mokrá a poškození se může rychleji rozrůstat.
Automatická myčka nestačí
Možná vás napadne, že rychlá návštěva automatické myčky by mohla tento problém vyřešit. Kartáče sice odstraní viditelnou špínu, ovšem jemné částice kovu z brzdového prachu, asfalt nebo zbytky soli na laku většinou zůstanou. Právě ty pak způsobují, že lak ztrácí lesk a působí drsně.
Pro tyto případy existuje detailing, kvalitnější verze myčky, která se o vůz postará v kompletním měřítku. Na druhou stranu, profesionální detailingové služby sice dokážou lak vrátit téměř do stavu nového vozu, jejich cena se však obvykle pohybuje v řádu tisíců korun. Základní balíček může stát tři tisíce, důkladnější péče s ochranou laku klidně jedenáct tisíc.
V myčce tisíce, doma pár stovek
V rámci detailingového balíčku neplatíte jen za použitou chemii, ale i za čas a zkušenosti zaměstnanců. Kompletní očista karoserie s dekontaminací a voskem se tak běžně může vyšplhat i na desítky tisíc korun u větších aut.
Pokud se však rozhodnete umýt auto doma, dostanete se na mnohem nižší částku. Základní výbava obvykle vyjde na několik stovek, maximálně pár tisíc korun, většinu pomůcek můžete navíc využívat opakovaně.
Jak je to možné? Doma nemusíte platit za čas, za práci ani za zbytečný luxus. Stačí, když zainvestujete do kvalitního autošamponu, pár utěrek z mikrovláken a běžně dostupného přípravku na ochranu laku. Ušetřit můžete i tím, že si pořídíte autošampon s lakem v jednom balení.
Co budete potřebovat
Na čištění laku nikdy nepoužívejte prostředky na nádobí, drsné kuchyňské houbičky, kartáče s tvrdými štětinami ani staré hadry nebo ručníky.
Jak na mytí autolaku v pěti krocích
1. Předmytí
Nejprve auto důkladně opláchněte vodou, ideálně tlakovou myčkou. Odstraňte hrubé nečistoty, prach a zbytky soli. Pokud máte možnost, použijte aktivní pěnu. Ruční mytí by mohlo lak poškrábat.
2. Ruční mytí
Do jednoho kýble připravte roztok autošamponu, do druhého čistou vodu. Rukavici, kterou auto myjete, vždy po přejetí části karoserie opláchněte v čisté vodě, aby se z ní odstranily nečistoty. Auto myjte jemně shora dolů.
3. Dekontaminace laku
Na umytý vůz aplikujte odstraňovač kovových částic, který rozpustí brzdový prach a další drobné nečistoty. Přípravek nechte krátce působit podle návodu, poté auto znovu opláchněte.
4. Clayování
Pomocí Claye jemně přejíždějte po navlhčeném laku. Clay je speciální hmota, která se používá podobně jako plastelína. Hmota na sebe nabalí zbytky asfaltu, pryskyřice a dalšího odpadu a povrch karoserie pak bude na dotek výrazně hladší.
5. Ochrana laku
Na čistý a suchý lak naneste vosk. Ten vytvoří tenkou ochrannou vrstvu, která zvýrazní lesk a pomůže odpudit vodu i nečistoty.
Na kolik to celkem vyjde
Mytí auta doma vám sice zabere více úsilí a času, na druhou stranu však na něm výrazně ušetříte. Pokud například koupíte autošampon s voskem, můžete ušetřit i přes 300 korun.
Se základní výbavou se obvykle vejdete do dvou tisíc, většinu pomůcek navíc můžete používat opakovaně i několik sezón za sebou.
|Položka
|Orientační cena*
|Autošampon (1 l)
|170 Kč
|Utěrky z mikrovlákna (6 ks)
|60 Kč
|Ochranná vložka Grit Guard
|300 Kč
|Odstraňovač polétavé rzi (500 ml)
|390 Kč
|Clay bar (200 g)
|700 Kč
|Vosk (500 ml)
|260 Kč
|Celkem
|1 880 Kč
*Orientační cena produktů byla vypočítána na základě aktuálních cen na e-shopu Auto Kelly. Ceny v jiných obchodech se mohou lišit.
Oproti tomu profesionální mytí laku vyjde na několik tisíc, detailní program s dekontaminací laku a voskem mnohdy i na víc než deset tisíc. Na druhou stranu, myčka vás nezdrží déle než hodinu či dvě, navíc vám poměrně dost usnadní práci.
|Služba
|Orientační cena
|Základní ruční mytí
|990–1 190 Kč
|Detailní mytí s voskem
|1 990–3 290 Kč
|Leštění / renovace laku
|od 6 900 Kč
Pět fíglů, kterými si ve skutečnosti zničíte lak
Přestože může mytí auta vypadat na první pohled jednoduše, ve skutečnosti stačí málo k tomu, aby se lak poškodil. Často k tomu může přispět některý z těchto pěti tipů.
1. Mytí auta na přímém slunci
Jednou z nejčastějších chyb, které mohou lak auta poškodit, je mytí auta na přímém slunci. Voda a čisticí prostředky totiž na rozpáleném laku rychleji zasychají a zanechávají na něm viditelné skvrny.
2. Jedna houba na celé auto
Používáte jednu houbu na celé auto? Pak si můžete zadělat na pěkný problém. Spodní části karoserie jsou totiž mnohem špinavější než kapota nebo střecha, a když touto houbičkou přejedete celé auto, hrubé nečistoty se přenesou na čistší části a mohou lak snáze poškrábat.
3. Krouživé pohyby
Auto byste vždy měli mýt přímými tahy shora dolů. Pokud jej myjete krouživými pohyby, můžou na laku vzniknout jemné škrábance, které pak na slunci vytvářejí typické pavučiny.
4. Jar, houbička a stará hadra
Lak není nádobí. Pokud byste jej myli klasickým čisticím prostředkem na nádobí, mohli byste narušit ochrannou vrstvu a lak poškrábat. Stejný problém se týká i drsnějších houbiček či starých hader.
5. Kartáčová automatická myčka
Chcete si usnadnit práci? Pak rozhodně nejezděte do kartáčových automatických myček. Kartáče mohou zadržovat zbytky písku nebo drobných kamínků z čištění předchozích aut a mohou tak lak ještě více poškodit.