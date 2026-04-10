Auto jako ze salónu? Lak můžete vyčistit i doma, oproti myčce ušetříte tisíce

Autor:
  18:20
Mnoho řidičů po sezoně zamíří do automyčky a zaplatí tisíce korun za obnovu laku. Ve skutečnosti můžete většinu základní péče zvládnout doma, levněji a s překvapivě dobrým výsledkem. Jak vyčistit auto svépomocí a na kolik to vyjde?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Uplynulá zima byla pro karoserie aut náročným obdobím. Silnice pokryté solí, štěrkem a chemickou směsí zanechávají na laku vrstvy nečistot, které mohou časem způsobit nevzhledné mapy, nebo hůř, korozi. Na jaře se proto vyplatí lak co nejdříve očistit. Nemusí přitom jít o drahý profesionální detailing. Při správném postupu můžete prvotřídního výsledku dosáhnout i doma, často navíc za mnohonásobně nižší cenu.

V zimě chrání, na jaře napomáhá vzniku koroze

Sůl je důležitou součástí zimní údržby silnic. Zatímco na jednu stranu pomáhá bezpečnosti provozu, na druhou je jedním z největších nepřátel pro lak auta. Proč?

Sůl škodí laku zejména tím, že zadržuje vlhkost a urychluje vznik koroze. Když se navíc smíchá s vodou, vytváří agresivní prostředí, které může postupně narušovat ochrannou vrstvu karoserie.

Lak sice kov chrání, na jeho povrchu se však časem mohou objevovat drobné oděrky nebo praskliny. Do těch se pak snadno dostane slaná voda a pod lakem vznikne rez.

Problémem navíc je, že sůl na autě zůstává dlouho. Po zaschnutí vytváří tenkou vrstvu, která na sebe váže další vlhkost ze vzduchu. Karoserie tak zůstává déle mokrá a poškození se může rychleji rozrůstat.

Auto po zimě: Proč je sůl největší nepřítel a kde nechat umýt podvozek

Automatická myčka nestačí

Možná vás napadne, že rychlá návštěva automatické myčky by mohla tento problém vyřešit. Kartáče sice odstraní viditelnou špínu, ovšem jemné částice kovu z brzdového prachu, asfalt nebo zbytky soli na laku většinou zůstanou. Právě ty pak způsobují, že lak ztrácí lesk a působí drsně.

Pro tyto případy existuje detailing, kvalitnější verze myčky, která se o vůz postará v kompletním měřítku. Na druhou stranu, profesionální detailingové služby sice dokážou lak vrátit téměř do stavu nového vozu, jejich cena se však obvykle pohybuje v řádu tisíců korun. Základní balíček může stát tři tisíce, důkladnější péče s ochranou laku klidně jedenáct tisíc.

Návštěva v alchymistické dílně: jak myjí auta profesionálové

V myčce tisíce, doma pár stovek

V rámci detailingového balíčku neplatíte jen za použitou chemii, ale i za čas a zkušenosti zaměstnanců. Kompletní očista karoserie s dekontaminací a voskem se tak běžně může vyšplhat i na desítky tisíc korun u větších aut.

Pokud se však rozhodnete umýt auto doma, dostanete se na mnohem nižší částku. Základní výbava obvykle vyjde na několik stovek, maximálně pár tisíc korun, většinu pomůcek můžete navíc využívat opakovaně.

Jak je to možné? Doma nemusíte platit za čas, za práci ani za zbytečný luxus. Stačí, když zainvestujete do kvalitního autošamponu, pár utěrek z mikrovláken a běžně dostupného přípravku na ochranu laku. Ušetřit můžete i tím, že si pořídíte autošampon s lakem v jednom balení.

Co budete potřebovat

  • dva kýble
  • autošampon
  • mikrovláknové mycí rukavice / houbu na mytí aut
  • mikrovláknové utěrky na sušení a doleštění
  • odstraňovač kovových částic a brzdového prachu
  • dekontaminační hmotu
  • vosk na ochranu laku

Na čištění laku nikdy nepoužívejte prostředky na nádobí, drsné kuchyňské houbičky, kartáče s tvrdými štětinami ani staré hadry nebo ručníky.

Jak na mytí autolaku v pěti krocích

1. Předmytí

Nejprve auto důkladně opláchněte vodou, ideálně tlakovou myčkou. Odstraňte hrubé nečistoty, prach a zbytky soli. Pokud máte možnost, použijte aktivní pěnu. Ruční mytí by mohlo lak poškrábat.

2. Ruční mytí

Do jednoho kýble připravte roztok autošamponu, do druhého čistou vodu. Rukavici, kterou auto myjete, vždy po přejetí části karoserie opláchněte v čisté vodě, aby se z ní odstranily nečistoty. Auto myjte jemně shora dolů.

3. Dekontaminace laku

Na umytý vůz aplikujte odstraňovač kovových částic, který rozpustí brzdový prach a další drobné nečistoty. Přípravek nechte krátce působit podle návodu, poté auto znovu opláchněte.

4. Clayování

Pomocí Claye jemně přejíždějte po navlhčeném laku. Clay je speciální hmota, která se používá podobně jako plastelína. Hmota na sebe nabalí zbytky asfaltu, pryskyřice a dalšího odpadu a povrch karoserie pak bude na dotek výrazně hladší.

5. Ochrana laku

Na čistý a suchý lak naneste vosk. Ten vytvoří tenkou ochrannou vrstvu, která zvýrazní lesk a pomůže odpudit vodu i nečistoty.

Na kolik to celkem vyjde

Mytí auta doma vám sice zabere více úsilí a času, na druhou stranu však na něm výrazně ušetříte. Pokud například koupíte autošampon s voskem, můžete ušetřit i přes 300 korun.

Se základní výbavou se obvykle vejdete do dvou tisíc, většinu pomůcek navíc můžete používat opakovaně i několik sezón za sebou.

PoložkaOrientační cena*
Autošampon (1 l)170 Kč
Utěrky z mikrovlákna (6 ks)60 Kč
Ochranná vložka Grit Guard300 Kč
Odstraňovač polétavé rzi (500 ml)390 Kč
Clay bar (200 g)700 Kč
Vosk (500 ml)260 Kč
Celkem1 880 Kč

*Orientační cena produktů byla vypočítána na základě aktuálních cen na e-shopu Auto Kelly. Ceny v jiných obchodech se mohou lišit.

Oproti tomu profesionální mytí laku vyjde na několik tisíc, detailní program s dekontaminací laku a voskem mnohdy i na víc než deset tisíc. Na druhou stranu, myčka vás nezdrží déle než hodinu či dvě, navíc vám poměrně dost usnadní práci.

SlužbaOrientační cena
Základní ruční mytí990–1 190 Kč
Detailní mytí s voskem1 990–3 290 Kč
Leštění / renovace lakuod 6 900 Kč

Pět fíglů, kterými si ve skutečnosti zničíte lak

Přestože může mytí auta vypadat na první pohled jednoduše, ve skutečnosti stačí málo k tomu, aby se lak poškodil. Často k tomu může přispět některý z těchto pěti tipů.

1. Mytí auta na přímém slunci

Jednou z nejčastějších chyb, které mohou lak auta poškodit, je mytí auta na přímém slunci. Voda a čisticí prostředky totiž na rozpáleném laku rychleji zasychají a zanechávají na něm viditelné skvrny.

2. Jedna houba na celé auto

Používáte jednu houbu na celé auto? Pak si můžete zadělat na pěkný problém. Spodní části karoserie jsou totiž mnohem špinavější než kapota nebo střecha, a když touto houbičkou přejedete celé auto, hrubé nečistoty se přenesou na čistší části a mohou lak snáze poškrábat.

3. Krouživé pohyby

Auto byste vždy měli mýt přímými tahy shora dolů. Pokud jej myjete krouživými pohyby, můžou na laku vzniknout jemné škrábance, které pak na slunci vytvářejí typické pavučiny.

4. Jar, houbička a stará hadra

Lak není nádobí. Pokud byste jej myli klasickým čisticím prostředkem na nádobí, mohli byste narušit ochrannou vrstvu a lak poškrábat. Stejný problém se týká i drsnějších houbiček či starých hader.

5. Kartáčová automatická myčka

Chcete si usnadnit práci? Pak rozhodně nejezděte do kartáčových automatických myček. Kartáče mohou zadržovat zbytky písku nebo drobných kamínků z čištění předchozích aut a mohou tak lak ještě více poškodit.

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

Otevírací doba na Velikonoční pondělí. Mají obchody otevřeno, nebo zavřeno?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Na Velikonoční pondělí 6. dubna 2026 musí mít obchody dle zákona zavřeno. Kde a kdy ve státní svátek nakoupíte?

Káva není vždy vítěz. Srovnání tří povzbuzovačů ukazuje překvapivého favorita

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Káva, matcha a čaj patří mezi nejoblíbenější povzbuzující nápoje na světě. Zatímco káva a čaj jsou již po mnoho let nestárnoucí klasikou, matcha se stala hitem poměrně nedávno. Každý z těchto nápojů...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Kávová sedlina jako hnojivo. Kterým rostlinám lógr prospívá a jak ho použít

Kávová sedlina je úžasným hnojivem i odpuzovačem zápachu.

Většina z nás končí ranní rituál pití kávy tím, že zbytek v šálku či kávovaru bezmyšlenkovitě vyklepne do odpadkového koše. Tím se však dobrovolně připravujete o jeden z nejúčinnějších a zcela...

Nekupujte vejce z chladicího boxu. Chyby při nákupu, které vám ničí zdraví i peněženku

ilustrační snímek

Při nakupování potravin se často řídíme cenou, akcí nebo známou značkou. Mnohem víc než samotná etiketa nám však dokážou napovědět drobné detaily, kterých si většina lidí ani nevšimne. Například...

10. dubna 2026  8:30

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

10. dubna 2026

Pijete špatně, ne málo. 5 chyb v pitném režimu, které tiše ničí metabolismus

Většině z nás by měl stačit litr tekutin na den, říká lékař Václav Šafka z...

Většina Čechů žije v mírné, ale chronické dehydrataci, aniž by o tom věděla. To, co považujeme za běžnou odpolední únavu nebo nevyhnutelné přibírání s věkem, je často jen důsledkem fatálních chyb v...

9. dubna 2026

SOS pro suché a unavené oči: Tipy od lékaře pro rychlou úlevu a regeneraci

Ilustrační fotografie

Trápí vás řezání v očích, suchost nebo pocity únavy? Tyto symptomy se často objevují, pokud trávíte hodiny před monitorem. Přinášíme několik tipů od očního lékaře, jak pomocí jednoduchých pravidel...

9. dubna 2026  15:20

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

9. dubna 2026  14:51

Velikonoční prázdniny 2027

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

9. dubna 2026  14:12

Wellness bez lidí? Tento rakouský resort změní váš pohled na odpočinek

Ve spolupráci
Wellness resort Therme Laa

Někdy nestačí jen ležet ve vířivce a doufat, že stres zázračně zmizí. Skutečný restart těla i mysli vyžaduje vědomé zpomalení v prostředí, které vás nenechá sklouznout zpět do každodenního shonu....

9. dubna 2026  11:45

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

9. dubna 2026  9:40

Řez švestek se nesmí podcenit. Špatný termín nebo technika zničí celý strom

Švestkám se letos dařilo jen někde, hlásí ovocnáři i palírny. Leckde švestky...

Mnoho zahrádkářů se dopouští osudové chyby: nechávají švestky růst nadivoko v domnění, že si příroda poradí sama. Realita je však neúprosná. Zanedbaný řez vede k postupnému prosychání koruny,...

9. dubna 2026

