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Aquafaba: Zázrak z plechovky, který pobláznil české kuchyně. Vyšleháte z ní sníh i majonézu

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  15:20

Cizrnový nálev | foto: Canva.com

Vyléváte tekutinu z cizrnové konzervy do dřezu? Děláte chybu. Zákal zvaný aquafaba dokáže v kuchyni zázraky. Nahradí vaječné bílky a připravíte z něj nadýchané dezerty jako je Pavlova, křupavé pusinky i hustou domácí majonézu.

Obsah

Zázrak jménem aquafaba

Málokterá kuchyňská surovina končí v odpadu s takovou samozřejmostí jako tekutina z luštěninových konzerv. Zakalená voda z cizrny, v gastronomii známá jako aquafaba, přitom svými vlastnostmi téměř dokonale nahrazuje vaječný bílek. V době rostoucích cen potravin a zájmu o udržitelné vaření jde o nenápadný, ale všestranný poklad, ze kterého připravíte nadýchané dezerty, křupavé pečivo i hustou domácí majonézu.

Proč aquafaba?

Název vznikl ze spojení latinských slov pro vodu (aqua) a bob či fazoli (faba). Objev není výsledkem laboratorních experimentů potravinářských gigantů. Kolem roku 2014 a 2015 na něj nezávisle na sobě přišli nadšenci do vaření ve Francii a Spojených státech, kteří hledali způsob, jak bez živočišných produktů vytvořit stabilní pěnu pro přípravu tradičních sněhových pusinek.

Při přípravě humusu, kari nebo cizrnového salátu je běžný postup přímočarý: plechovku otevřít, scedit a tekutinu nechat odtéct do odpadu. Právě tento zdánlivý odpad přitom v posledních letech způsobil malou revoluci v rostlinné i moderní profesionální gastronomii. Tekutina, která vzniká dlouhým vařením cizrny, v sobě koncentruje specifickou kombinaci bílkovin, sacharidů a škrobů. Výsledkem je roztok, který se při mechanickém šlehání chová prakticky totožně jako čerstvý vaječný bílek.

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Věda v plechovce: Proč cizrnový nálev funguje jako bílek

Tajemství cizrnového nálevu spočívá v jeho unikátním biochemickém složení. Při varu cizrny přecházejí do vody rozpustné bílkoviny (zejména albuminy a globuliny), saponiny a rostlinné škroby. Právě saponiny v kombinaci s proteiny fungují jako přírodní tenzidy a emulgátory.

Když do tekutiny pomocí metly vháníte vzduch, vytvoří se pevná síť mikroskopických bublinek obklopených bílkovinnou mřížkou. Vzniklá pěna je překvapivě stabilní, drží tvar a snáší i pečení či sušení při nižších teplotách.

Zásadní otázkou pro většinu lidí bývá chuť a vůně. Syrová tekutina voní typicky luštěninově a v neupraveném stavu nepůsobí nijak lákavě. Po vyšlehání s cukrem, zapracování do těsta nebo dochucení kyselou složkou však tato stopa zcela mizí. Výsledný dezert nemá po luštěninách ani památku: chuťově je k nerozeznání od verze z klasických vajec.

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Konzerva, nebo vlastní hrnec? Kde vzít nejlepší

Nejjednodušším a nejspolehlivějším zdrojem aquafaby je běžná plechovka sterilované cizrny. Nálev v konzervách mívá optimální hustotu i koncentraci pěnivých látek přímo z výroby. Pro bezproblémový výsledek je dobré zkontrolovat složení na etiketě: ideální je produkt, který obsahuje pouze cizrnu, vodu a špetku soli. Vyhněte se konzervám s přidanými ochucovadly, cukrem, disiřičitany nebo zahušťovadly.

Aquafabu lze získat i při domácím vaření suché cizrny, postup však vyžaduje drobnou technologickou úpravu. Cizrnu je nutné nejprve namočit přes noc a následně uvařit doměkka bez přidané jedlé sody, která by mohla narušit strukturu bílkovin.

Voda, ve které se luštěnina vařila, bývá zpočátku příliš řídká. Po vyjmutí uvařených zrn je proto nutné zbylou tekutinu v hrnci zredukovat pomalým varem na mírném plameni zhruba na třetinu až polovinu původního objemu. Hotová je ve chvíli, kdy získá lehce nažloutlou barvu a viskózní konzistenci připomínající syrový bílek.

Před samotným šleháním musí být nálev vždy zcela vychlazený. Tekutina přímo z chladničky má vyšší viskozitu, lépe váže vzduch a vytváří výrazně pevnější pěnu než tekutina pokojové teploty.

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Pravidla šlehání Jak z luštěniny dostat pevný sníh

Práce s aquafabou se v mnohém podobá klasickému sněhu z bílků, existuje však několik technologických odlišností, které rozhodují o úspěchu:

Jak nahradit vejce aquafabou

Přepočet je velmi jednoduchý a v kuchyni funguje spolehlivě:

  • 1 velký bílek = 3 polévkové lžíce (cca 45 ml)
  • 1 vaječný žloutek (v emulzích) = 2 polévkové lžíce (cca 30 ml)
  • 1 celé střední vejce (v litých těstech) = 4 polévkové lžíce (cca 60 ml)

Aquafabu před šleháním nechte vždy důkladně vychladit v chladničce. Studená tekutina lépe váže vzduch a vytvoří pevnější a stabilnější pěnu.

1. Výkonný robot a dostatek času: Ruční metličkou pevný sníh z cizrny prakticky neušleháte. Použijte výkonný elektrický šlehač nebo kuchyňský robot s balonovou metlou. Zatímco bílek se vyšlehá za 3 až 5 minut, aquafaba vyžaduje trpělivost. Stabilní špičky se začnou tvořit zhruba po 8 až 12 minutách nepřetržitého šlehání na nejvyšší výkon.

2. Čisté a odmaštěné náčiní: Stejně jako u vajec platí, že mísa i metly musí být dokonale čisté, suché a zbavené jakýchkoliv stop mastnoty. Ideální jsou nerezové nebo skleněné mísy, které na rozdíl od plastu nezadržují mikroskopický tukový film.

3. Kyselina jako zpevňovač: Pro maximální stabilitu sněhu se vyplatí přidat malé množství kyseliny. Postačí půl lžičky citronové šťávy, jablečného octa nebo špetka vinného kamene. Kyselina sníží pH roztoku, což pomůže bílkovinným řetězcům vytvořit pevnější strukturu, která nespadne.

4. Správné načasování cukru: Cukr nepřidávejte na začátku. Počkejte, až tekutina vytvoří bílou polotuhou pěnu. Teprve poté začněte přisypávat jemný krupicový cukr: postupně, po lžících, za stálého šlehání. Cukr se musí v pěně zcela rozpustit, což zajistí lesklý a pevný výsledek.

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Co všechno v kuchyni dokáže Od pusinek k majonéze

Univerzálnost cizrnové vody umožňuje její použití v desítkách receptů, kde plní buď funkci kypřidla a provzdušňovače, nebo vazebného emulgátoru.

Pavlova s třešňovým kompotem

Roláda Pavlova s třešněmi: Recept na nadýchaný sněhový dezert s třešňovým kompotem

Recept

Střední

50 min

Luxusní čokoládová pěna ze dvou surovin

Jeden z nejefektivnějších dezertů moderní kuchyně. Ve vodní lázni rozpusťte 150 gramů kvalitní hořké čokolády (s obsahem kakaa 70 procent a více) a nechte ji zchladnout na vlažnou teplotu. Z nálevu z jedné plechovky cizrny a lžíce citronové šťávy vyšlehejte tuhý sníh. Třetinu sněhu rychle vmíchejte do čokolády, aby se hmota odlehčila, a zbylé dvě třetiny pak velmi opatrně zapracujte stěrkou. Pěnu rozdělte do skleniček a nechte alespoň 4 hodiny tuhnout v chladu. Výsledkem je lehký dezert bez laktózy, cholesterolu a přidaného tuku.

Mini Pavlova s passion fruit

Mini Pavlova s passion fruit: Recept na luxusní a křehké dortíky

Recept

Střední

80 min

Sněhové pusinky a pečená Pavlova

Vyšlehanou aquafabu s cukrem a špetkou škrobu lze tvarovat cukrářským sáčkem na plech vyložený pečicím papírem. Suší se v troubě vyhřáté na 90 až 100 stupňů Celsia přibližně hodinu a půl až dvě hodiny podle velikosti tvarů. Troubu během pečení neotvírejte a po vypnutí nechte pusinky uvnitř pomalu doschnout. Výsledné kousky jsou sněhově bílé, křehké a uvnitř jemně vláčné.

Majonéza + stepy

Blesková majonéza tyčovým mixérem za 30 vteřin – Jednoduchý trik, který funguje

Recept

Lehké

10 min

Domácí majonéza za šedesát sekund

Díky vysokému obsahu přírodních emulgátorů dokáže cizrnový nálev bleskově navázat olej. Do vysoké úzké nádoby odměřte 3 lžíce aquafaby, lžičku plnotučné nebo dijonské hořčice, lžíci citronové šťávy a půl lžičky soli. Na dno vložte tyčový mixér a přilijte 150 až 200 ml neutrálního rostlinného oleje (např. řepkového či slunečnicového). Mixér zapněte na plný výkon u dna a po pár sekundách jej pomalu táhněte vzhůru. Během jedné minuty vznikne hustá, krémová majonéza, která se nesráží a v chladničce vydrží až dva týdny.

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Nadýchané palačinky, lívance a piškotová těsta

Při pečení buchet, muffinů nebo vafí může tekutá či lehce napěněná aquafaba nahradit celá vejce. Těstu dodá potřebnou vláčnost a strukturu, aniž by ovlivnila výslednou chuť. Pokud sníh z cizrny opatrně vmícháte do lívancového těsta těsně před smažením, získáte mimořádně nadýchanou strukturu připomínající japonské soufflé lívance.

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Hlavní trumfy Úspora v peněžence i bezpečnost na talíři

Používání aquafaby představuje ukázkový příklad přístupu zero waste, tedy bezezbytkového hospodaření se surovinami. Z jedné jediné plechovky cizrny v ceně kolem třiceti korun získáte základ na syté hlavní jídlo a zároveň surovinu na rodinný dezert i sklenici čerstvé majonézy. V době, kdy ceny vajec i dalších základních potravin kolísají, jde o významnou finanční úsporu.

Vedle ekonomického rozměru přináší aquafaba i zdravotní a bezpečnostní benefity:

  • Nulové riziko salmonely: Tradiční nepečené pěny, krémy, polevy a domácí majonézy připravované ze syrových vajec představují zejména v teplých měsících mikrobiologické riziko. Aquafaba je tepelně zpracovaný produkt, u kterého toto nebezpečí zcela odpadá.
  • Vhodná pro alergiky: Alergie na vaječný bílek patří k nejčastějším potravinovým intolerancím u dětí i dospělých. Cizrnový nálev umožňuje připravit plnohodnotné alternativy tradičního pečiva bez nutnosti kupovat drahé syntetické náhražky.
  • Nízká kalorická hodnota: Samotná aquafaba má zanedbatelný obsah kalorií a nulový obsah tuku, což z ní dělá ideální základ pro odlehčené dezerty a dresinky.

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Jak aquafabu správně skladovat a zamrazit

Pokud při vaření scedíte cizrnu a nemáte pro nálev okamžité využití, rozhodně ho nevylévejte. V čisté, vzduchotěsně uzavřené skleničce vydrží v chladničce bez úhony 4 až 6 dní. Čerstvost poznáte snadno: zkažená tekutina ztratí neutrální vůni, začne kysele zapáchat nebo se v ní objeví zákal s bublinkami.

Pro dlouhodobé uchování je nejlepší volbou zamrazení. Cizrnovou vodu jednoduše nalijte do tvořítek na led: jedna standardní kostka obvykle odpovídá zhruba jedné polévkové lžíci. Po zmrazení kostky přesypte do uzavíratelného sáčku. V mrazáku vydrží až 6 měsíců. Před použitím stačí potřebný počet kostek nechat pozvolna rozmrznout při pokojové teplotě; proces mrazení funkční vlastnosti bílkovin nijak nepoškozuje.

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Témata: majonéza, sníh, tekutina

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