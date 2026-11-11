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Aplikace Můj Albert po výpadku opět funguje. Zákazníci dostanou slevy navíc

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  7:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Albert

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Ve středu zákazníkům na mobilních telefonech začala znovu fungovat aplikace Můj Albert. Mimo provoz byla od poloviny října, kdy ji řetězec vypnul po kybernetickém incidentu ve skupině Ahold Delhaize. V prvním týdnu po spuštění aplikace dostanou zákazníci slevy přímo v ní a zároveň dvojnásobný počet vybraných nabídek a kreditů.

V aplikaci Můj Albert se po spuštění zákazníkům objeví okno s nabídkou vytvoření nového účtu nebo přihlášení do toho stávajícího. Po zadání šestimístného kódu, který přijde SMS zprávou, se aplikace rozběhne. Bližší informace uvádí řetězec na svých stránkách.

Albert po měsíci znovu spustil svou zákaznickou aplikaci.

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Albert spustil aplikaci, jež byla mimo provoz od 12. října, ještě před otevírací dobou svých supermarketů. Dlouhá odstávka byla podle řetězce preventivním krokem po kybernetickém incidentu. Od té doby dostali všichni zákazníci ceny, které byly běžně určené jen pro uživatele aplikace.

„Jako poděkování za trpělivost a omluvu za dočasnou nedostupnost aplikace na uživatele aplikace čeká dvojnásobný počet slev,“ uvedl minulý týden ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Slevy jsou vidět přímo v aplikaci, zároveň jsou součástí akčního letáku platného od 11. do 17. listopadu. Uživatelé dostanou dvojnásobný počet nabídek Nejnižší ceny a dvojnásobný počet kreditů.

Aplikace Můj Albert začne po výpadku znovu fungovat. Nabídne více slev
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Akční letáky

Albert

platný do 17. 11.

Kaufland

platný do 17. 11.

Globus

platný do 17. 11.

BILLA

platný do 17. 11.

Tesco

platný do 17. 11.

Penny Market

platný do 17. 11.
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