Na co je dobrá bublinková fólie?
Bublinková fólie je díky vzduchovým polštářkům naprosto nepřekonatelná při ochraně křehkých předmětů před nárazy a poškozením během dopravy. Kromě bezpečného balení slouží jako efektivní a levná tepelná izolace, která dokáže ochránit rostliny před mrazem nebo udržet nápoje v chladu. V neposlední řadě funguje jako okamžitý nástroj pro odbourání stresu, kdy praskání bublinek pomáhá uvolnit napětí a zlepšit soustředění.
Jak použít bublinkovou fólii?
Stačí trocha kreativity a obyčejná bublinková fólie se promění v neocenitelného pomocníka, kterého využijete v dílně, na zahradě i při péči o domácnost.
1. První pomoc pro vaše rostliny
Bublinková fólie je skvělý tepelný izolátor, který poslouží i vašim rostlinám, ať už na zahradě, na balkoně, za oknem nebo třeba na terase.
- Obalte květináče: Stačí pár vrstev kolem venkovních nádob a kořeny rostlin budou v mnohem větším bezpečí před mrazem.
- Mini skleník: Máte sazenice za oknem? Překryjte je fólií bublinkami dolů. Vytvoříte jim stabilní mikroklima a ochráníte je před chladem i menším mrazem.
Vybavení pro vášnivého malíře: bublinková folie a barvy ve stříkačkách
2. Nákup v bezpečí a v chladu
Letní nákupy mražených potravin a masa už nemusíte ukládat do speciálních termotašek nebo chladicích boxů. Stačí vystlat dno nákupní tašky nebo bedýnky v kufru bublinkovou fólií. Vzduchové polštářky fungují jako bariéra proti teplu a udrží mražené produkty v tuhém stavu o něco déle.
3. Stop otlačeným kolenům
Práce na zahradě nebo drhnutí podlahy? Stačí fólii několikrát přeložit a vytvořit si z ní improvizované klekátko. Vaše klouby vám poděkují a po skončení práce ji prostě otřete nebo vyhodíte, aniž byste museli prát drahé chrániče.
4. Perfektní tvar bot i kabelek
Aby si vysoké kozačky nebo designové kabelky udržely svůj tvar i mimo sezónu, nemusíte kupovat drahé výztuže. Srolujte fólii, vsuňte ji dovnitř a máte hotovo. Na rozdíl od novinového papíru fólie nebarví a nepřenáší pachy.
Historie bublinkové fólie
Bublinková fólie vznikla v roce 1957 jako pokus inženýrů Alfreda Fieldinga a Marca Chavannese vytvořit moderní 3D plastovou tapetu. Tento nápad se však neuchytil. Úspěch vynálezu přišel až v roce 1960, kdy se bublinková fólie začala využívat jako obalový materiál pro bezpečnou přepravu předmětů.
5. Stop studené podlaze v dílně
Pokud trávíte čas v garáži nebo dílně, kde je betonová podlaha, bublinková fólie je skvělý pomocník. Stačí ji položit pod kus starého koberce nebo rohožku v místě, kde nejčastěji stojíte u ponku. Nebude vám táhnout na nohy a zároveň fólie funguje jako parozábrana, která nepustí zemní vlhkost do koberce.
6. Bezpečné kempování
Chystáte se pod stan nebo spát pod širákem? Dejte vrstvu fólie pod svou karimatku. Nejenže získáte extra vrstvu pohodlí, ale hlavně vytvoříte další izolační bariéru mezi vámi a studenou zemí. Bublinkovou fólii můžete přibalit i dětem na tábory. Získají nejen větší pohodlí ve stanech s podsadou, ale společným praskáním bublin si získají nové kamarády.
7. Legendární antistresový parťák
Nesmíme zapomenout na klasiku. Praskání bublinek pomáhá uvolňovat svalové napětí a snižuje hladinu stresu. Je to v podstatě takový analogový způsob mindfulness, během kterého se soustředíte na přítomný okamžik a na to, která bublina ještě zbývá.