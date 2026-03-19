Australský server ABC News na konci letošního ledna analyzoval záznamy o 29 milionech uniklých čtyřmístných PIN kódů používaných pro zabezpečení bankovních účtů nebo třeba mobilních telefonů.
Have I Been Pwned?
Australský projekt s názvem, jež lze přeložit jako „Byl jsem kompromitován?“ shromažďuje data o únicích citlivých dat po celém světě. Mezi ně patří jak e-mailové adresy, tak hesla nebo právě kódy PIN. Databáze je veřejně přístupná a úniky dat si může ověřit kdokoli.
Počet možností je přitom velmi vysoký – u běžného PIN kódu se čtyřmi opakujícími se číslicemi lze dosáhnout 10 000 různých kombinací.
Redaktorům se však mezi obrovským množstvím čísel podařilo najít několik kódů, které využívá vysoké množství lidí. V návaznosti na to upozorňují, že při pěti pokusech o prolomení kódu mají útočníci šanci 1:8, že PIN uhodnou.
Server také vypsal hned padesát nejčastějších kódů, které mohou útočníci vyzkoušet jako první a často se rovnou setkat s úspěchem. V první desítce jsou ty nejtypičtější.
1234 peníze neochrání
Mezi ty nejčastěji používané kombinace čtyř čísel patří dle serveru ABC News snadno zapamatovatelné sekvence. Poměrně nepřekvapivě je tím zcela nejčastějším PINem klasická sekvence 1234. Kód používá téměř jeden člověk z deseti.
Původ PIN kódu
„Personal Identification number“, tedy „Osobní identifikační číslo“ zavedla jako první v roce 1967 londýnská banka Barclays kvůli výběrům z bankomatu. Tehdy ještě nepřijímal dnešní karty, ale papírové šeky. První plastová karta přišla až o pět let později.
ABC News upozorňuje, že nemá smysl pokoušet se na jednoduché kombinace „vyzrát.“ Mezi časté kódy totiž patří i obrácená (4321) nebo přeházená (1342) sekvence. V první desítce se objevilo také číslo 0000 následované 1111 a dalšími opakovanými sekvencemi.
Mezi uživateli jsou oblíbené i kódy začínající dvojčíslím 19 a 20 – zpravidla jde o roky jejich narození. Mezi nejpopulárnější patří kombinace 1986, 1989 či 2004. Neobvyklá není ani kombinace dne a měsíce narození. V analýze je vidět i rozdíl mezi naším (den a měsíc) a americkým (měsíc a den) zápisem dat.
Stejně je tak je dle serveru chybou volit čísla podle toho, jaký na klávesnici vytvářejí vzor – například 2580 nebo 2468.
|Pořadí
|Kód
|Oblíbenost
|1
|1234
|9.0 %
|2
|1111
|1.6 %
|3
|0000
|1.1 %
|4
|1342
|0.6 %
|5
|1212
|0.4 %
|6
|2222
|0.3 %
|7
|4444
|0.3 %
|8
|1122
|0.3 %
|9
|1986
|0.3 %
|10
|2020
|0.3 %
|11
|7777
|0.3 %
|12
|5555
|0.3 %
|13
|1989
|0.3 %
|14
|9999
|0.2 %
|15
|6969
|0.2 %
|16
|2004
|0.2 %
|17
|1010
|0.2 %
|18
|4321
|0.2 %
|19
|6666
|0.2 %
|20
|1984
|0.2 %
|21
|1987
|0.2 %
|22
|1985
|0.2 %
|23
|8888
|0.2 %
|24
|2000
|0.2 %
|25
|1980
|0.2 %
|26
|1988
|0.2 %
|27
|1982
|0.2 %
|28
|2580
|0.2 %
|29
|1313
|0.2 %
|30
|1990
|0.2 %
|31
|1991
|0.2 %
|32
|1983
|0.2 %
|33
|1978
|0.2 %
|34
|1979
|0.2 %
|35
|1995
|0.2 %
|36
|1994
|0.2 %
|37
|1977
|0.2 %
|38
|1981
|0.2 %
|39
|3333
|0.2 %
|40
|1992
|0.2 %
|41
|1975
|0.2 %
|42
|2005
|0.2 %
|43
|1993
|0.2 %
|44
|1976
|0.2 %
|45
|1996
|0.2 %
|46
|2002
|0.2 %
|47
|1973
|0.2 %
|48
|2468
|0.2 %
|49
|1998
|0.1 %
|50
|1974
|0.1 %
|Zdroj: Analýza ABC News