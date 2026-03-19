Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Analýza uniklých PIN kódů ukázala časté kombinace. Není mezi nimi i ten váš?

Matouš Waller
  8:30
Nejčastější PIN kód používá téměř jeden z deseti uživatelů, jak vyplývá z analýzy australského serveru ABC News, který prozkoumal 29 milionů uniklých kódů v databázi Have I Been Pwned? shromažďující informace o únicích citlivých dat po celém světě. Přitom PIN kód je při krádeži karty tím posledním, co stojí mezi zlodějem a vašimi penězi.

PIN kód měl původně šest číslic. | foto: Londonist.comProfimedia.cz

Australský server ABC News na konci letošního ledna analyzoval záznamy o 29 milionech uniklých čtyřmístných PIN kódů používaných pro zabezpečení bankovních účtů nebo třeba mobilních telefonů.

Have I Been Pwned?

Australský projekt s názvem, jež lze přeložit jako „Byl jsem kompromitován?“ shromažďuje data o únicích citlivých dat po celém světě. Mezi ně patří jak e-mailové adresy, tak hesla nebo právě kódy PIN. Databáze je veřejně přístupná a úniky dat si může ověřit kdokoli.

Počet možností je přitom velmi vysoký – u běžného PIN kódu se čtyřmi opakujícími se číslicemi lze dosáhnout 10 000 různých kombinací.

Redaktorům se však mezi obrovským množstvím čísel podařilo najít několik kódů, které využívá vysoké množství lidí. V návaznosti na to upozorňují, že při pěti pokusech o prolomení kódu mají útočníci šanci 1:8, že PIN uhodnou.

Server také vypsal hned padesát nejčastějších kódů, které mohou útočníci vyzkoušet jako první a často se rovnou setkat s úspěchem. V první desítce jsou ty nejtypičtější.

1234 peníze neochrání

Mezi ty nejčastěji používané kombinace čtyř čísel patří dle serveru ABC News snadno zapamatovatelné sekvence. Poměrně nepřekvapivě je tím zcela nejčastějším PINem klasická sekvence 1234. Kód používá téměř jeden člověk z deseti.

Původ PIN kódu

„Personal Identification number“, tedy „Osobní identifikační číslo“ zavedla jako první v roce 1967 londýnská banka Barclays kvůli výběrům z bankomatu. Tehdy ještě nepřijímal dnešní karty, ale papírové šeky. První plastová karta přišla až o pět let později.

ABC News upozorňuje, že nemá smysl pokoušet se na jednoduché kombinace „vyzrát.“ Mezi časté kódy totiž patří i obrácená (4321) nebo přeházená (1342) sekvence. V první desítce se objevilo také číslo 0000 následované 1111 a dalšími opakovanými sekvencemi.

Mezi uživateli jsou oblíbené i kódy začínající dvojčíslím 19 a 20 – zpravidla jde o roky jejich narození. Mezi nejpopulárnější patří kombinace 1986, 1989 či 2004. Neobvyklá není ani kombinace dne a měsíce narození. V analýze je vidět i rozdíl mezi naším (den a měsíc) a americkým (měsíc a den) zápisem dat.

Stejně je tak je dle serveru chybou volit čísla podle toho, jaký na klávesnici vytvářejí vzor – například 2580 nebo 2468.

50 nejčastějších PIN kódů a jejich popularita
PořadíKódOblíbenost
112349.0 %
211111.6 %
300001.1 %
413420.6 %
512120.4 %
622220.3 %
744440.3 %
811220.3 %
919860.3 %
1020200.3 %
1177770.3 %
1255550.3 %
1319890.3 %
1499990.2 %
1569690.2 %
1620040.2 %
1710100.2 %
1843210.2 %
1966660.2 %
2019840.2 %
2119870.2 %
2219850.2 %
2388880.2 %
2420000.2 %
2519800.2 %
2619880.2 %
2719820.2 %
2825800.2 %
2913130.2 %
3019900.2 %
3119910.2 %
3219830.2 %
3319780.2 %
3419790.2 %
3519950.2 %
3619940.2 %
3719770.2 %
3819810.2 %
3933330.2 %
4019920.2 %
4119750.2 %
4220050.2 %
4319930.2 %
4419760.2 %
4519960.2 %
4620020.2 %
4719730.2 %
4824680.2 %
4919980.1 %
5019740.1 %
Zdroj: Analýza ABC News
Vstoupit do diskuse
Témata: Pin, ABC news, Barclays

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.