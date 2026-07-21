Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Americká aerolinka ruší prostřední sedadlo: místo něj přijde sdílený stůl

Autor:
  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Qantas

Pokud létáte ekonomickou třídou, to nejhorší místo v letadle znáte. United ho ve vybraných letadlech ruší a mění ve velký stůl na míru, o který se dělí cestující u okna a u uličky. Testovat začne na podzim, na dálkové linky chce novinku nasadit v roce 2026.

United Airlines začne novou variantu sezení testovat letos na podzim na vybraných vnitrostátních linkách. Na mezinárodních trasách ji chce nasadit ve druhé polovině roku 2026, a to na letadlech Airbus A321XLR. Uspořádání nese označení Economy Plus a ve vybraných řadách odstraňuje prostřední sedadlo. Vzniklý prostor mění ve sdílenou plochu s velkým stolem vyrobeným na míru pro cestující u okna a u uličky.

Podle aerolinky se produkt objeví přednostně na dálkových linkách jako prostornější alternativa běžné ekonomické třídy a jako první řešení svého druhu mezi americkými dopravci. Stůl má i držák na nápoje a cestující v těchto řadách budou mít víc místa na loketních opěrkách než v běžné ekonomické třídě. Aerolinka chce toto uspořádání standardizovat na padesáti strojích Airbus A321XLR a nastolit tak nový trend na trhu prémiové ekonomické třídy, uvádí server RocketNews.

Hledáte levné letenky na dovolenou? S tímto jednoduchým trikem ušetříte stovky korun

Economy Plus

United popisuje koncept jako sdílené vybavení, nikoli jako bonus pro jednoho cestujícího. Pevný stůl v prostoru po prostředním sedadle mají využívat společně cestující u okna i u uličky. „Navrhli jsme to tak, aby se cestující na dálkových mezinárodních linkách mohli u okna i u uličky pohodlněji natáhnout,“ uvedla společnost s tím, že „prostor prostředního sedadla se promění ve sdílenou plochu s velkým stolem vyrobeným na míru“. Aerolinka naznačila, že by se konfigurace mohla rozšířit i na další typy letadel nad rámec původních dálkových úzkotrupých strojů. V třímístných řadách tak zůstanou dvě sedadla, aniž by se v kabině snížil celkový počet řad.

Ceny zatím aerolinka nezveřejnila a podrobnosti slibuje do konce letošního roku. Koncept připomíná nabídku některých evropských dopravců na krátkých linkách, kde se prázdné prostřední sedadlo často prodává jako produkt business třídy. Interně platí prostřední sedadlo dlouhodobě za nejméně oblíbené místo v kabině a podle některých měřítek i za nejméně efektivní z hlediska využití prostoru. Tím, že se z něj stane funkční prvek s velkým stolem a žlábkem na nápoje, chce United lépe využít půdorys stávajících řad, aniž by zásadně narušil ekonomiku kabiny.

Umělá inteligence radí i s nákupem letenek. Vyplatí se ji poslouchat?

Někteří letečtí odborníci upozorňují, že vyřazení prostředního sedadla může být také strategickou úsporou nákladů – aerolinka by díky němu mohla létat s o jednoho palubního průvodčího méně. Dopravce ale dopady nového uspořádání na složení posádky zatím nespecifikoval. Nároky cestujících na osobní prostor a komfort na palubě od pandemie znatelně vzrostly a roste i poptávka mezi lidmi, kteří hlídají rozpočet, ale chtějí víc pohodlí než v běžné ekonomické třídě – a bez ceny vyšší cestovní třídy.

Relax Row

United pracuje hned na několika inovacích sezení, které míří do mezery mezi business třídou a ekonomickou třídou. Dříve představila koncept Relax Row s rozkládacími sedadly, jež se ve širokotrupých letadlech mění v lůžka, a nyní zvažuje, zda nové uspořádání se stolem rozšíří i mimo flotilu A321XLR. „Investujeme do toho, abychom zákazníkům nabídli víc možností a hodnoty,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný viceprezident United Andrew Nocella, kterého cituje USA Today. Jeho slova odrážejí obecný posun odvětví k širšímu mixu doplňkových produktů a prémiových kategorií – dopravci se snaží zpeněžit pohodlí ve chvíli, kdy se priority cestujících proměňují.

Připlatili byste si za economy sedadlo bez souseda?

Konkurenční tlak mezi světovými aerolinkami sílí. Dopravci se snaží odlišit designem sedadel, měnit uspořádání kabin a vylepšovat prvky služeb cílené na cestující, kteří chtějí víc místa a flexibility, ale nechtějí platit plnou cenu prémiové třídy. Souběžně s tím upravují svou produktovou nabídku i další američtí dopravci – nedávno zavedené tarify segmentují benefity a možnosti sezení podle různých rozpočtů a očekávání na dálkových linkách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

KVÍZ: Jste vinař jako zvon? Tento kvíz prověří, jak dobře znáte česká i světová vína

Podobně ovlivňuje spánek i víno.

Patříte mezi milovníky vína, nebo při výběru tápete a vybíráte podle líbivé etikety? Ať už je pro vás víno zpestřením dobrého jídla, nebo se považujete za pokročilého fajnšmekra, prověřte své...

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Polsku?

Polskou cestu zakončujeme ve Gdaňsku, jednom z nejkrásnějších měst severní...

Polsko láká Čechy na levnější potraviny, drogerii i nákupy ve velkých řetězcích. Ačkoliv to za hranicemi mnohdy vypadá téměř stejně, ne všechno funguje jako u nás. Vyznáte se v polských názvech...

Sprchy v úrovni podlahy se staly novým standardem. Firmám šetří čas i náklady

Ve spolupráci
Čím dál častěji nahrazují klasické sprchové vaničky moderní sprchy v úrovni...

U rekonstrukcí koupelen se postupně opouští od tradičních řešení. Důvodem není jen design, ale také snaha zkrátit dobu výstavby, omezit stavební rizika a usnadnit realizaci bezbariérových prostor....

Kuřecí křídla v Mekáči? Na tuto novinku čekáme roky, cena nás ale šokovala

McDonald’s představil letní kuřecí novinky.

McDonald’s rozšiřuje své menu o několik novinek. Vedle kuřecích burgerů a wrapu s caesar omáčkou nově nabídne také smažená kuřecí křídla, která byla doposud doménou KFC a Popeyes. Novinka vypadá...

Nejlepší mobilní klimatizace 2026: přehled modelů, které opravdu chladí

Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace dokáže bez montáže venkovní jednotky ochladit přehřátou ložnici, pracovnu i menší byt. Hodí se zejména do nájmu nebo domu, kde klimatizaci nepovolí SVJ či památkáři. Před nákupem...

21. července 2026  8:30

Americká aerolinka ruší prostřední sedadlo: místo něj přijde sdílený stůl

Přípravou interiéru pro ekonomickou třídu a Premium Economy strávil dopravce...

Pokud létáte ekonomickou třídou, to nejhorší místo v letadle znáte. United ho ve vybraných letadlech ruší a mění ve velký stůl na míru, o který se dělí cestující u okna a u uličky. Testovat začne na...

21. července 2026  8:30

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Rakousku?

Náhorní plošina Ahorn je skvělou vstupní branou do vysokohorského přírodního...

Chystáte se na výlet k našim jižním sousedům? Rakousko láká na kvalitní potraviny a luxusní chaty v Alpách. Víte ale, kdy se zavírají obchody, kolik zaplatíte za zálohovanou láhev nebo jak se...

vydáno 21. července 2026

Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil

Premium
Grilování se neobejde bez omáček.

V Norimberku klobásy grilují nejraději na bukovém dříví, to my se spokojíme i s méně vytříbeným otopem. Na obou stranách Šumavy ale chceme, aby byly klobásy z kvalitního vepřového masa a bez aditiv....

21. července 2026

Poctivému jogurtu stačí dvě suroviny. Zbytek etikety je jen zahušťovadlo

Etiketa na jogurtu

Poctivý jogurt si zpravidla vystačí s mlékem a jogurtovými kulturami. Stačí otočit kelímek a zkontrolovat složení – přidaný škrob, želatina či další zahušťovadla napoví, že výrobce upravil...

20. července 2026  15:20

Supermarkety sázejí na vaši pohodlnost. Sehněte se a ušetříte

Trik supermarketů

Každá návštěva supermarketu je soubojem mezi vaší peněženkou a špičkovými týmy marketingových specialistů. Aniž si to uvědomujete, uspořádání zboží v regálech do detailu diktuje, kolik peněz u...

20. července 2026  11:45

Kyselina listová: kdy začít, kolik jí denně potřebujete a kde ji najdete

Když se na těhotenském testu objeví dvě čárky, vývoj nervové trubice už může...

Kyselina listová (vitamin B9) je nezbytná pro správné dělení buněk a tvorbu DNA. Nejčastěji se o ní mluví v souvislosti s těhotenstvím, protože hraje klíčovou roli ve vývoji nervové trubice plodu....

20. července 2026  8:30

V Lidlu koupíte plynový gril v akci. Má tři hořáky, oblíbil si ho i Roman Paulus

Lidl zlevnil plynový gril značky Grillmeister se třemi hořáky Memphis.

Lidl přichází s jednou z nejzajímavějších akcí tohoto léta. Od čtvrtka zařazuje do akční nabídky plynový gril se třemi hořáky, který používá i kuchař Roman Paulus. Akce platí pro všechny prodejny...

20. července 2026

Pozor na triky na benzínkách: Proč je prémiové palivo v létě často jen mýtus?

Tankování v létě

Dražší benzín či nafta nemusí běžnému automobilu přinést vyšší výkon ani nižší spotřebu. Rozhodující jsou požadavky výrobce vozu, nikoli letní vedra nebo marketingová hesla u čerpacích stojanů.

19. července 2026  15:20

Sytě červená barva mletého masa je jen trik. Skutečnou kvalitu prozradí etiketa

Mleté maso ze supermarketu

Úhledná vanička a sytě červená barva ještě nezaručují kvalitní mleté maso. Rozhodující je název výrobku a jeho složení, které odhalí přidanou vodu, sůl, vlákninu i další látky.

19. července 2026  11:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Coca-Cola zavádí v Česku novinku, plechovka má jiný rozměr i design

Coca-Cola Original bude nově v červeno-bílém provedení. Coca-Cola Zero Cukru...

Nápojářský gigant Coca-Cola mění design obalů a na český trh uvádí i nové menší balení. Nápoje se nově objeví v plechovkách o objemu 200 mililitrů. Firma také představila nový vizuální styl svých...

19. července 2026  8:30

KVÍZ: Jste vinař jako zvon? Tento kvíz prověří, jak dobře znáte česká i světová vína

Podobně ovlivňuje spánek i víno.

Patříte mezi milovníky vína, nebo při výběru tápete a vybíráte podle líbivé etikety? Ať už je pro vás víno zpestřením dobrého jídla, nebo se považujete za pokročilého fajnšmekra, prověřte své...

vydáno 19. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.