United Airlines začne novou variantu sezení testovat letos na podzim na vybraných vnitrostátních linkách. Na mezinárodních trasách ji chce nasadit ve druhé polovině roku 2026, a to na letadlech Airbus A321XLR. Uspořádání nese označení Economy Plus a ve vybraných řadách odstraňuje prostřední sedadlo. Vzniklý prostor mění ve sdílenou plochu s velkým stolem vyrobeným na míru pro cestující u okna a u uličky.
Podle aerolinky se produkt objeví přednostně na dálkových linkách jako prostornější alternativa běžné ekonomické třídy a jako první řešení svého druhu mezi americkými dopravci. Stůl má i držák na nápoje a cestující v těchto řadách budou mít víc místa na loketních opěrkách než v běžné ekonomické třídě. Aerolinka chce toto uspořádání standardizovat na padesáti strojích Airbus A321XLR a nastolit tak nový trend na trhu prémiové ekonomické třídy, uvádí server RocketNews.
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Economy Plus
United popisuje koncept jako sdílené vybavení, nikoli jako bonus pro jednoho cestujícího. Pevný stůl v prostoru po prostředním sedadle mají využívat společně cestující u okna i u uličky. „Navrhli jsme to tak, aby se cestující na dálkových mezinárodních linkách mohli u okna i u uličky pohodlněji natáhnout,“ uvedla společnost s tím, že „prostor prostředního sedadla se promění ve sdílenou plochu s velkým stolem vyrobeným na míru“. Aerolinka naznačila, že by se konfigurace mohla rozšířit i na další typy letadel nad rámec původních dálkových úzkotrupých strojů. V třímístných řadách tak zůstanou dvě sedadla, aniž by se v kabině snížil celkový počet řad.
Ceny zatím aerolinka nezveřejnila a podrobnosti slibuje do konce letošního roku. Koncept připomíná nabídku některých evropských dopravců na krátkých linkách, kde se prázdné prostřední sedadlo často prodává jako produkt business třídy. Interně platí prostřední sedadlo dlouhodobě za nejméně oblíbené místo v kabině a podle některých měřítek i za nejméně efektivní z hlediska využití prostoru. Tím, že se z něj stane funkční prvek s velkým stolem a žlábkem na nápoje, chce United lépe využít půdorys stávajících řad, aniž by zásadně narušil ekonomiku kabiny.
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Někteří letečtí odborníci upozorňují, že vyřazení prostředního sedadla může být také strategickou úsporou nákladů – aerolinka by díky němu mohla létat s o jednoho palubního průvodčího méně. Dopravce ale dopady nového uspořádání na složení posádky zatím nespecifikoval. Nároky cestujících na osobní prostor a komfort na palubě od pandemie znatelně vzrostly a roste i poptávka mezi lidmi, kteří hlídají rozpočet, ale chtějí víc pohodlí než v běžné ekonomické třídě – a bez ceny vyšší cestovní třídy.
Relax Row
United pracuje hned na několika inovacích sezení, které míří do mezery mezi business třídou a ekonomickou třídou. Dříve představila koncept Relax Row s rozkládacími sedadly, jež se ve širokotrupých letadlech mění v lůžka, a nyní zvažuje, zda nové uspořádání se stolem rozšíří i mimo flotilu A321XLR. „Investujeme do toho, abychom zákazníkům nabídli víc možností a hodnoty,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný viceprezident United Andrew Nocella, kterého cituje USA Today. Jeho slova odrážejí obecný posun odvětví k širšímu mixu doplňkových produktů a prémiových kategorií – dopravci se snaží zpeněžit pohodlí ve chvíli, kdy se priority cestujících proměňují.
Konkurenční tlak mezi světovými aerolinkami sílí. Dopravci se snaží odlišit designem sedadel, měnit uspořádání kabin a vylepšovat prvky služeb cílené na cestující, kteří chtějí víc místa a flexibility, ale nechtějí platit plnou cenu prémiové třídy. Souběžně s tím upravují svou produktovou nabídku i další američtí dopravci – nedávno zavedené tarify segmentují benefity a možnosti sezení podle různých rozpočtů a očekávání na dálkových linkách.