Allegro rozdává milion korun. Každý týden můžete vyhrát 100 tisíc i iPhone Air

Podzimní nákupy na Allegro mohou být letos zajímavé i pro zákazníky, kteří by si jinak podobných soutěží nevšímali. Allegro totiž spouští soutěž Smart! s hlavní výhrou 1 000 000 korun.
Soutěž potrvá šest týdnů, od 28. září do 8. listopadu 2026. Kromě hlavní milionové výhry rozdává marketplace také spoustu dalších cen. Každý týden se mohou soutěžící těšit na týdenní výhru 100 000 korun, ve hře je i 18 chytrých telefonů iPhone Air.
Tři způsoby, jak můžete vyhrát
Soutěž nabízí hned několik typů výher. O milion korun se bude losovat až po skončení soutěže, konkrétně 12. listopadu 2026. Týdenní ceny se losují celkem šestkrát. Při každém losování získá jeden ze soutěžících 100 tisíc korun a další tři iPhone Air.
Losování týdenních cen proběhne 8., 15., 22. a 29. října a 5. a 12. listopadu. Vedle toho Allegro nabízí také okamžité výhry. Zda jste získali některou z cen, se dozvíte ihned po dokončení nákupu.
Kromě týdenních výher nabízí Allegro ještě okamžité výhry. Získat můžete například kupón v hodnotě 600 nebo 300 korun na další nákup na Allegro, měsíční členství Allegro Smart! nebo další šanci zapojit se do losování o týdenní a hlavní cenu.
|Typ výhry
|Co můžete získat
|Kdy se losuje / vyhodnocuje
|Hlavní cena
|1 × 1 000 000 korun
|12. listopadu 2026
|Týdenní ceny
|6 × 100 000 korun a 3 × iPhone Air
|8., 15., 22. a 29. října, 5. a 12. listopadu
|Okamžité výhry
|Kupóny za 600 a 300 korun, měsíční Smart! a další šance na losování
|Ihned po dokončení nákupu
Jak se do soutěže zapojit?
Abyste se mohli soutěže účastnit, musíte nejprve splnit tři podmínky:
- mít aktivní předplatné Allegro Smart!
- přihlásit se do soutěže na soutěžní stránce Allegro
- nakoupit se Smart! za nejméně 299 korun
Samotný nákup tedy nestačí.
Podrobnosti, způsob výběru výherců a další podmínky účasti stanovují úplná pravidla soutěže.
Allegro Smart! nabízí i další výhody
Allegro Smart! není pouze vstupenkou do soutěže. Jde o předplatné určené zákazníkům, kteří na marketplace nakupují pravidelně.
Smart! si můžete i vyzkoušet
Pokud Allegro Smart! zatím nevyužíváte, nemusíte se hned zavazovat k dlouhodobému předplatnému. Vybrat si můžete mezi měsíční a roční variantou, stejně tak můžete využít bezplatnou zkušební verzi.
U vybraných objednávek označených jako Smart! mohou předplatitelé využívat neomezené doručení bez dalších poplatků a také možnost vrácení zboží bez dalších poplatků, pokud objednávka splňuje stanovenou minimální hodnotu.
Pro zákazníka, který na Allegro nakupuje častěji, tak může Smart! představovat způsob, jak si snížit náklady spojené s jednotlivými objednávkami. Konkrétní podmínky se řídí aktuální nabídkou služby.
Soutěž Allegro Smart
Účast v soutěži Allegro Smart je možná od 28. září 2026 do 8. listopadu 2026 (včetně). Pouze pro osoby starší 18 let. Podrobné informace naleznete v pravidlech soutěže na webových stránkách Allegro.
Organizátor: Somebody&Somebody CZ s.r.o.