Albert na svých stránkách informoval o tom, že stahuje z prodeje strouhaný eidam. Jedná se konkrétně o výrobek CCH EIDAM 30% STROUHANÝ 200G s datem spotřeby 21. 7. 2026 a EAN kódem 8590421038857 od společnosti Jaroměřická mlékárna.
Podle vyjádření řetězce byl výrobek stažen kvůli nevyhovujícímu laboratornímu výsledku, bližší podrobnosti však nezveřejnil. Pokud jste si sýr koupili i vy, můžete jej vrátit na některé z prodejen. Aby vám však obchod vrátil peníze, musíte tak učinit nejpozději do 21. července 2026.