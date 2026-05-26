Albert stahuje z prodeje eidam. Oblíbený sýr neprošel kontrolou, lidé ho mohou vrátit

  10:02
Řetězec Albert upozornil zákazníky na stažení strouhaného eidamu z prodeje kvůli nevyhovujícím laboratorním výsledkům. Zákazníci mohou výrobek vrátit na prodejně a získat zpět peníze. Musí však splnit tuto podmínku.
ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Albert na svých stránkách informoval o tom, že stahuje z prodeje strouhaný eidam. Jedná se konkrétně o výrobek CCH EIDAM 30% STROUHANÝ 200G s datem spotřeby 21. 7. 2026 a EAN kódem 8590421038857 od společnosti Jaroměřická mlékárna.

Podle vyjádření řetězce byl výrobek stažen kvůli nevyhovujícímu laboratornímu výsledku, bližší podrobnosti však nezveřejnil. Pokud jste si sýr koupili i vy, můžete jej vrátit na některé z prodejen. Aby vám však obchod vrátil peníze, musíte tak učinit nejpozději do 21. července 2026.

