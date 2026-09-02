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Albert prodával kaši pro batolata s karcinogenem. SZPI naměřila sedminásobný limit

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  20:00

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Albert prodával kaši pro batolata s karcinogenem. SZPI naměřila sedminásobný limit. | Zdroj: SZPI | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Kaše pro batolata z Albertu obsahovala výrazně nadlimitní množství karcinogenů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v ní naměřila téměř sedminásobek povoleného limitu. Po vyhodnocení zdravotního rizika nařídila její okamžité stažení z prodeje.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v kaši pro batolata nadlimitní množství aflatoxinu B1. Laboratorní rozbor prokázal koncentraci 0,69 mikrogramu na kilogram. Maximální povolený limit činí 0,1 mikrogramu. Množství toxinu tak bylo téměř sedminásobně vyšší.

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„Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které vznikají jako produkt metabolismu plísní, řadí se ke karcinogenním látkám a mohou se vyskytovat v potravinách v důsledku kontaminace plísněmi,“ upozornila SZPI na svých webových stránkách. Zároveň uvedla, že Státní zdravotní ústav po vyhodnocení rizika potravinu označil za škodlivou pro zdraví.

Kontrola se týkala výrobku Nature’s Promise BIO Rýžová kaše s jahodami a malinami, který je určen pro malé děti od ukončeného 12. měsíce věku. Inspektoři závadnou šarži s označením LOT 50426 a datem minimální trvanlivosti 31. července 2027 odebrali v prodejně Albert na adrese Ečerova 1148/2a v Brně. Dodavatelem je společnost King Food Bohemia.

Albert prodával kaši pro batolata s karcinogenem. SZPI naměřila sedminásobný limit. | Zdroj: SZPI

Albert prodával kaši pro batolata s karcinogenem. SZPI naměřila sedminásobný limit. | Zdroj: SZPI

SZPI nařídila neprodlené stažení výrobku z prodeje. Současně oznámila, že s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty. Informaci o závadné potravině také vložila do evropského systému rychlého varování RASFF, aby mohlo být zjištění prověřeno také v zemi původu, kterou je podle průvodní dokumentace Slovensko.

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Pro spotřebitele je nyní zásadní především označení šarže LOT 50426 a datum minimální trvanlivosti 31. 7. 2027. Pokud máte tuto konkrétní kaši doma, neměli byste ji dětem podávat. SZPI uvádí, že v okamžiku zveřejnění informace již bylo na potravinu uloženo opatření ke stažení z tržní sítě a spotřebitelé by se s ní v obchodech neměli setkat.

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