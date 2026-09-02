Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v kaši pro batolata nadlimitní množství aflatoxinu B1. Laboratorní rozbor prokázal koncentraci 0,69 mikrogramu na kilogram. Maximální povolený limit činí 0,1 mikrogramu. Množství toxinu tak bylo téměř sedminásobně vyšší.
|
České děti mohly pít výživu s toxinem. Výsledky testu odhalily nebezpečné koncentrace
„Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které vznikají jako produkt metabolismu plísní, řadí se ke karcinogenním látkám a mohou se vyskytovat v potravinách v důsledku kontaminace plísněmi,“ upozornila SZPI na svých webových stránkách. Zároveň uvedla, že Státní zdravotní ústav po vyhodnocení rizika potravinu označil za škodlivou pro zdraví.
Kontrola se týkala výrobku Nature’s Promise BIO Rýžová kaše s jahodami a malinami, který je určen pro malé děti od ukončeného 12. měsíce věku. Inspektoři závadnou šarži s označením LOT 50426 a datem minimální trvanlivosti 31. července 2027 odebrali v prodejně Albert na adrese Ečerova 1148/2a v Brně. Dodavatelem je společnost King Food Bohemia.
SZPI nařídila neprodlené stažení výrobku z prodeje. Současně oznámila, že s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty. Informaci o závadné potravině také vložila do evropského systému rychlého varování RASFF, aby mohlo být zjištění prověřeno také v zemi původu, kterou je podle průvodní dokumentace Slovensko.
|
Další kojenecké mléko plné toxinů. Inspekce varuje, jde již o třetí případ
Pro spotřebitele je nyní zásadní především označení šarže LOT 50426 a datum minimální trvanlivosti 31. 7. 2027. Pokud máte tuto konkrétní kaši doma, neměli byste ji dětem podávat. SZPI uvádí, že v okamžiku zveřejnění informace již bylo na potravinu uloženo opatření ke stažení z tržní sítě a spotřebitelé by se s ní v obchodech neměli setkat.