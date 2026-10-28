Zákazníci o slevy dostupné běžně přes aplikaci nepřijdou. Albert je po dobu výpadku promítl přímo do cen výrobků. Mimořádně také nabízí slevu 15 procent na nezlevněné produkty Nature’s Promise a Albert Bio. Odečte se automaticky při nákupu.
„Omlouváme se, že obnovení aplikace trvá déle, než jsme původně předpokládali. Naší prioritou je vrátit zákazníkům aplikaci až ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že všechny systémy fungují bezpečně a spolehlivě,“ uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.
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Aplikace Můj Albert nefunguje. Nizozemskou centrálu zasáhl incident, data neunikla
Firma nyní dokončuje dodatečná bezpečnostní opatření a prověřuje systémy. Před opětovným spuštěním aplikace chce zákazníky včas informovat.
Zachovány zůstávají také kredity nasbírané před výpadkem. Po obnovení aplikace budou opět k dispozici. Do zákaznických výhod řetězec podle svého vyjádření investuje dvacet milionů korun týdně.
Preventivní odstávka
Před několika týdny řešil nizozemský řetězec Ahold bezpečnostní incident ve své počítačové síti. Proto některé systémy preventivně odpojil, aby ochránil svou infrastrukturu. Problémy se tak projevily i v českém Albertu, především u aplikace Můj Albert.
„IT týmy s maximální prioritou pracují na prověření incidentu a na bezpečném obnovení dotčených systémů,“ uvedl Mareček ke stanovisku mateřské společnosti.
Incident zasáhl také provoz Albert Heijn v Nizozemsku, kde se před dvěma týdny zastavila práce v některých ze šesti distribučních center. V místních prodejnách proto pak chybělo zboží.
Potíže s IT systémy zaznamenal také belgický řetězec Delhaize, který stejně jako Albert Heijn patří společnosti Ahold Delhaize. Dopad incidentu v Belgii byl podle řetězce omezený.