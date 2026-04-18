Jak používat AI na vaření?
Umělá inteligence není jen pracovní nástroj. Při správném používání funguje jako osobní šéfkuchař a správce nákupů v jednom, který je vám neustále k dispozici přímo v mobilu. „Většina lidí si myslí, že AI jim maximálně napíše nákupní seznam,“ uvádí David Strejc, AI specialista a architekt Apertia.ai. To už podle něj v současnosti neplatí.
„Řeknete například, že jsme dva dospělí a jedno dítě, co nesnáší brokolici. Máme volný víkend, chceme vařit něco lehkého. V lednici mám ještě půlku květáku a balkánský sýr. A AI vám navrhne celý jídelníček na víkend, k tomu přesný nákupní seznam rozřazený po sekcích obchodu, abyste nebloudili od regálu k regálu,“ vysvětluje Strejc.
Co umí umělá inteligence v kuchyni?
AI dokáže na základě fotky vaší lednice okamžitě navrhnout recepty a propočítat nutriční hodnoty každého pokrmu. „Stačí napsat seznam surovin nebo je jednoduše vyfotit, například obsah lednice či spíže. AI rozpozná potraviny a navrhne konkrétní recepty, které z nich můžete uvařit,“ doporučuje Lucia Karli, která na sociálních sítích sdílí tipy na práci s umělou inteligencí pod přezdívkou mamachatuje.
Takto lze umělou inteligenci vytrénovat jako chytrý inventář, který vás upozorní, jaké suroviny je potřeba spotřebovat prioritně, aby skončily na talíři, a nikoliv v koši. „V praxi to znamená méně stresu, méně plýtvání potravinami a větší přehled,“ říká Karli.
Tip Spotřebitele: Prompt podle Mamachatuje
Základem práce s umělou inteligencí je podle Lucie Karli alias Mamachatuje konkrétnost. Než vyrazíte na nákupy, můžete si práci vyzkoušet se surovinami, které už máte doma.
Příklad promptu, který napsat do AI:
Mám doma tyto suroviny: (seznam). Navrhni mi jídla na 3 dny tak, abych všechno spotřebovala. Zohledni, že mám malé děti a málo času na vaření.
„AI pak dokáže nejen navrhnout jídla, ale také logicky uspořádat jejich přípravu tak, aby se potraviny stihly spotřebovat včas,“ vysvětluje Karli.
Co vařit s umělou inteligencí
„Velkou výhodou je i to, že můžeme do AI nahrát například slevový leták konkrétního supermarketu. Umělá inteligence z něj vybere nejvýhodnější potraviny a na jejich základě dokáže vytvořit jídelníček na celý týden. Takto dokážeme výrazně ušetřit,“ popisuje Karli.
Pokud stojíte v obchodě a vidíte slevu na sezónní surovinu, AI vám bleskově navrhne menu, které ji využije v několika různých jídlech. Stačí zadat časový limit pro přípravu a počet strávníků, aby vám asistent vygeneroval postup přesně na míru vašim aktuálním možnostem.
Jak na chytré nákupy s AI
S AI mluvte jako s člověkem
Podle Strejce je důležité umělé inteligenci vyprávět, nepoužívat ji jako vyhledávač.
„Klíčové je říct tři věci: co máte, co nechcete kupovat, a pro kolik lidí vaříte. Čím víc kontextu dáte, tím míň vyhodíte. Je to jako byste měli šéfkuchaře, který se vám dívá do lednice,“ objasňuje Strejc.
Při nákupu s umělou inteligencí je nejdůležitější interaktivita. „Největší chyba lidí je, že napíšou jedno slovo, dostanou generickou odpověď a řeknou si, že to je k ničemu. AI je ale tím lepší, čím víc mu řeknete,“ radí Strejc. „Když stojíte v obchodě a napíšete: „Je pátek večer, jsem unavená, mám 20 minut a dvě děti, co jedí jenom těstoviny. Co koupím, abych měla za půl hodiny hotovo a nebyla to zase ta samá omáčka?“ dostanete odpověď, se kterou reálně odejdete z obchodu za 5 minut. Nebo prostě vyfoťte regál a zeptejte se „Co z tohohle dám dohromady?“ popisuje Strejc.
Tento přístup nejen eliminuje impulzivní nákupy zbytečností, ze kterých následně doma nedáte jídlo dohromady, ale zároveň zajistí, že z obchodu odejdete pouze s tím, co skutečně dokážete smysluplně zpracovat. „Když řeknete, že máte například 100 korun na osobu na den, AI počítá i s rozpočtem. A to nejlepší je, že se můžete ptát dál. Třeba, co kdybychom to jedno jídlo udělali na grilu? A celý plán se přepočítá. AI není vyhledávač receptů, je to osobní kuchařský poradce, který vás zná,“ zdůrazňuje Strejc.
Jak psát prompty na nákupy?
Pro správné uchování potravin pište prompty specificky: „Vytvoř tabulku skladování pro tento nákup a napiš, co musím uvařit do tří dnů.“ Nezapomeňte uvést, že chcete minimalizovat odpad, což AI donutí kombinovat suroviny tak, aby se využily i zbytky, jako jsou natě nebo odřezky.