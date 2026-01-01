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Čokoládová okénka už dávno nejsou jedinou možností, jak si zpříjemnit čekání na Vánoce. V obchodech jsme našli adventní kalendáře s kosmetikou, hračkami, čajem i pivem. Nechybí vánoční nářadí pro kutily ani chutné překvapení pro psy a kočky. Některé stojí stovky korun, jiné překvapí hlavně obsahem.
Autor: redakce s využitím AI, Midjourney
Jedním prvních z adventních kalendářů, kterého jsme si v drogerii dm všimli, byl kosmetický adventní kalendář Natural Beauty značky Organic Shop. Za tisíc korun může oslovit třeba ty, kteří si chtějí čekání na Vánoce zpestřit každodenní péčí o sebe.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Zatímco dospělí si mohou otevírat kosmetická překvapení, děti mohou odpočítávat dny do Vánoc se svými pohádkovými hrdiny. V adventním kalendáři Tlapková patrola za tři stovky najdeme pastelky, razítka, samolepky a další kreativní doplňky. Vhodný je pro děti od 3 let věku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
U stojanu se sezonní nabídkou jsme si nemohli nevšimnout dvou kosmetických kalendářů s minimalistickým designem. House of Gold od Catrice (vlevo) za 1 129 korun obsahuje make-up a nehtovou kosmetiku, Baked With Love od značky essence (vpravo) za 799 korun pro změnu kosmetické doplňky pro oči, rty a pleť.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V drogerii dm jsme narazili také ne adventní kalendář Natura Siberica s názvem 24 Days of Secrets to Shine. V kalendáři se ukrývá 24 doplňků pro péči o tělo, obličej a vlasy. Budete si však muset připlatit. Cenově totiž vychází na 1499 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Naši pozornost upoutal adventní kalendář Warm Wishes privátní značky Balea. Oproti jiným totiž neobsahuje jen krémy, laky či mýdla. V jednom z okýnek se skrývá i praktická kosmetická taštička. Všechny produkty jsou z limitované vánoční edice.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
U privátní značky ještě zůstaneme. Kromě značky Balea nabízí drogerie také adventní kalendář Alverde. Od ostatních kalendářů se liší především tím, že nabízí pouze certifikovanou přírodní kosmetiku s veganským složením.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Adventní kalendáře nejsou jen záležitostí dětí a žen. Balea MEN Merry Christmas je zaměřený na čistě mužskou kosmetiku. Může posloužit jako inspirace pro ty, kteří hledají vánoční dárek pro partnera, tatínka nebo kamaráda. Kromě pleťové kosmetiky a kosmetiky po holení obsahuje i fitness náramek.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Trochu netradiční podobu zvolil adventní kalendář 24 Days of Glow of trend !t up. Kostka za 699 korun v sobě ukrývá 24 překvapení pro všechny milovníky líčení. Kromě make-upu v něm ale najdete i třpytky, samolepky nebo klíčenku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pro ty, kteří si chtějí adventní kalendář sestavit podle vlastních představ, jsme v nabídce Pepca našli dekorativní variantu za 200 korun. Plátěný kalendář o rozměrech 50 × 72 centimetrů má 24 kapsiček, do kterých můžete sobě i dětem schovat cokoli, co máte rádi. Od sladkostí přes drobné hračky až po osobní vzkazy, fantazii se meze nekladou.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Předvánoční čas můžete zpříjemnit i svým čtyřnohým miláčkům. Zverimex Superzoo jich prodává hned několik. Například Magic Cat Winter Tale (vlevo) se zaměřuje na hračky pro kočky. Levnější varianta značky Rasco Premium (vpravo) pak ukrývá masové pamlsky, včetně kachního sushi s příchutí šanty kočičí.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Svůj vlastní kalendář mají i ti nejmenší chlupáči. NATUREland prodává adventní kalendář pro morčata, králíky a další drobné hlodavce. Pochutnat si mohou na 23 bezobilných srdíčkách a jednom bezobilném vánočním stromečku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Úplně jiný druh kalendáře prodává značka Yankee Candle. V kalendáři za 549 korun se skrývá 24 čajových vonných svíček. Nejde přitom o klasické vůně. Překvapit vás mohou třeba svíčky s vůní dýně nebo jablečného cideru se skořicí.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V adventním kalendáři nemusí být nutně jen čokoláda, postavičky nebo sladkosti. Koupit si můžete i čajovou alternativu. Čajový kalendář od English Tea Shop se prodává za 405 korun. Obsahuje 25 porcí sypaných čajů, nechybí ani směsi se svátečními a zimními názvy.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Adventní kalendáře seženete i na Košík.cz. Například kalendář značky Kneipp nabízí pestrý výběr koupelových a pečujících kosmetických produktů. Uvnitř najdete třeba masážní oleje či sůl do koupele.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Mezi netradičními variantami jsme na Alza.cz našli také adventní kalendář Einhell, který cílí na kutily a milovníky nářadí. Za 1 490 korun nabízí celkem 48 dílů. Nechybí bity, vrtáky do kovu, ráčnový šroubovák, mini vodováha, svinovací metr ani pracovní nůž. Vše je ukryté v krabici s vícestranným otevíráním.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Minecraft. Fenomén, který si získal fanoušky napříč generacemi. Pokud mezi jeho fanoušky patříte i vy, můžete si udělat radost adventním kalendářem za 799 korun. Ukrývá v sobě 24 krabiček s tematickými překvapeními. Najít v nich můžete mimo jiné podtácky, samolepky, puzzle, magnetky, blok nebo hrací karty.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Adventním kalendářem můžete potěšit i fanoušky kouzelnického světa Harryho Pottera. Alza.cz prodává adventní kalendář ve formě LEGO stavebnice s 278 dílky. Ukrývá osm minifigurek oblíbených postav, figurky kouzelných tvorů i sběratelské mini modely.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Dívkám udělá radost pro změnu módní adventní kalendář Barbie za 819 korun. Během 24 dní dětem postupně odhalí panenku a módní doplňky, se kterými mohou vytvářet vlastní outfity. Hned první den si mohou rozbalit panenku Barbie, v dalších okénkách pak čeká sukně, topy, boty i roztomilý pejsek.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
A na závěr něco pro milovníky české pivní klasiky. Svůj vlastní adventní kalendář letos prodává i Pilsner Urquell. Kalendář obsahuje 24 lahví zlatavého ležáku. Kalendář je k dostání na e-shopu Košík.cz za 799 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz