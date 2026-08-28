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1 Kvalitní kousky místo rychlé spotřeby
Modernímu světu sice stále vládne rychlé nakupování s nejnižší cenou za kus, ale čím dál více lidí si uvědomuje skryté problémy extrémně levného zboží.
- Nejlevnější produkty mají mnohdy kratší životnost. Trika rychleji žmolkují, boty vydrží jednu sezónu. Opakované nákupy se tak ve finále prodraží, navíc nejsou „přínosné“ ani pro životní prostředí.
- Kvalitně zpracovaný výrobek představuje podstatně nižší ekologickou zátěž s delší životností.
- Volba odolnějších alternativ není jen o ekologickém přesvědčení, ale je také projevem zdravého selského rozumu a finanční gramotnosti.
2 Tipy na opravy poškozených věcí
Obrovské množství odpadu vzniká zbrklým vyhazováním předmětů, které by po drobné opravě mohly fungovat dál. Místo okamžitého nákupu náhrady se vyplatí vyhledat servis nebo si poradit svépomocí.
- Výměna zipu, oprava švu, podrážky či renovace kožených produktů prodlouží životnost i o několik let.
- Tím, že si necháte po sezóně opravit například boty u švece, podporujete navíc lokální ekonomiku.
- Na internetu jsou v současnosti návody na opravu téměř všeho, značnou část proto zvládnete svépomocí.
- V rámci různých projektů, například ReUse na školách, vám s opravou pomohou také odborníci.
|Co je potřeba opravit?
|Oprava svépomocí
|Profesionální oprava (švec, švadlena)
|Nákup nového zboží
|Oblečení (drobné vady jako zašití díry, přišití knoflíku vs. nové tričko)
|0 Kč (s vlastní jehlou a nití)
|50 až 150 Kč
|100 až 1 200 Kč (biobavlna, len a další)
|Obuv (renovace šmouh barvou, nové podrážky vs. nové kožené boty)
|150 až 300 Kč (cena speciální barvy/krému)
|300 až 800 Kč (barvení, podražení obuvi, oprava patky)
|900 až 5 500 Kč (kožené boty)
|Kabelka (výměna zipu vs. švadlena vs. nová kožená kabelka)
|30 až 80 Kč (cena nového zipu)
|250 až 500 Kč
|1 200 až 6 000 Kč (kožená kabelka)
3 Pozor na levnou módu
Speciální kategorií je levná móda, takzvaná fast fashion, jejíž masová produkce značně zatěžuje životní prostředí. V levném textilu se navíc mohou vyskytovat látky, které jsou škodlivé i pro naše zdraví.
- Při nákupu hledejte kvalitní materiály, ideálně přírodní, jako je například 100% bavlna. Nejen, že se v takovém tričku nebo šatech budete méně potit, ale tyto materiály vám i déle vydrží než levnější syntetické směsi.
- Kousky v dobrém stavu můžete najít i v second handech. Jejich přední výhoda u rychlé módy spočívá v tom, že kousky byly pravděpodobně několikrát vyprané předtím, než k vám doputovaly, tudíž se tím odstranila i část škodlivin.
- Oblečení i další produkty z druhé ruky navíc přispívají k cirkulární ekonomice a redukci „nadspotřeby“.
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4 Složení materiálů u oblečení i obuvi
Udržitelnější volba začíná už při samotném výběru zboží v obchodě. Vyplatí se zkoumat, z čeho jsou produkty vyrobeny a v jakých podmínkách vznikaly.
- Volte raději organické přírodní materiály (např. biobavlnu, len či konopí), které se pěstují bez chemických pesticidů a po dožití kousku se přirozeně rozloží nebo zrecyklují. Naopak syntetická vlákna (jako polyester nebo nylon) jsou v podstatě plasty, které při každém praní uvolňují do vody neviditelné mikroplasty.
- Oblečení ušité z jednoho typu materiálu (např. 100% bavlna nebo 100% vlna) lze na konci jeho životního cyklu snadno zrecyklovat. Směsi různorodých vláken (např. kombinace bavlny, polyesteru a elastanu) je dnes technologicky téměř nemožné od sebe oddělit, a takové kousky bohužel končí téměř výhradně na skládkách nebo ve spalovnách.
- Pokud vyžadujete funkční vlastnosti syntetiky (např. u sportovního oblečení), hledejte na štítku recyklovaný polyester (rPET). Vždy se vyplatí sledovat také nezávislé certifikace materiálu (např. GOTS pro ekologický textil nebo OEKO-TEX Standard 100), které garantují, že látka neobsahuje toxické chemikálie a těžké kovy.
5 Péče o domácnost bez chemie
Ekologičtější přístup lze snadno zavést i při péči o domácnost. Agresivní chemické čističe lze nahradit šetrnými přírodními alternativami i moderními technologiemi, které vyčistí domov do hloubky bez zbytečné zátěže pro zdraví a životní prostředí.
- Ocet, jedlá soda a kyselina citronová jsou tradiční pomocníci v domácnosti již od doby našich babiček. Ocet spolehlivě odstraňuje vodní kámen a dezinfikuje, jedlá soda pohlcuje pachy, zatímco kyselina citronová vrátí lesk bateriím i rychlovarné konvici.
- Zvolit můžete také přírodní alternativy na poli kosmetiky i drogerie, jako jsou přírodní mýdla, prací gely a další produkty. Jejich používání je šetrnější nejen k vašemu organismu a domácnosti, ale také nezatěžují vodní ekosystémy.
- Pro účinný úklid bez kapky saponátu skvěle slouží také parní čističe. Suchá horká pára bez problému rozpouští mastnotu, ničí běžné bakterie i alergeny a zanechává povrchy hygienicky čisté pouze za použití čisté vody.
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6 Omezte obalový odpad
Opravdu si při každé návštěvě supermarketu musíte vzít mikrotenové sáčky na každý kousek ovoce a na pokladně zakoupit další igelitku? Právě obaly z obchodu tvoří podstatnou část odpadu, který prakticky ihned vyhazujeme do koše. Výrazného snížení této zátěže dosáhnete tak, že zaměříte pozornost na způsob, jakým je zboží zabaleno, a upřednostníte udržitelnější alternativy.
- Do obchodu si můžete přinést vlastní sáčky na ovoce, zeleninu a pečivo i tašky na celý nákup. Nakupováním ovoce, zeleniny či pečiva na váhu bez jednorázových plastových sáčků ušetříte desítky zbytečných obalů ročně.
- U trvanlivých potravin, drogerie a kosmetiky kupujte větší výhodnější balení nebo koncentrované náplně. Spotřebujete tak výrazně méně plastového materiálu než při opakovaném nákupu malých lahviček a krabiček.
- Pokud je obal nevyhnutelný, vybírejte produkty v papíru, skle nebo kovu. Zásadní je také tyto obaly roztřídit a vrátit do oběhu.