Podložka na sušení nádobí
Odkapávací podložka je novým trendem moderních kuchyní. Je vhodná především do menších prostor nebo k dřezům bez odkapávací plochy, kde oceníte její skladnost. Vyrábí se z několika různých materiálů od mikrovlákna až po silikon. Kromě měkkého mikrovlákna, které skvěle saje vodu, a hygienického silikonu, jenž odolává vysokým teplotám, se můžete setkat i s variantami z přírodního bambusu nebo křemeliny.
Možná vás překvapí, že podobného efektu lze dosáhnout i pomocí několika bavlněných či lněných utěrek. Poslouží stejně dobře a stačí je jen rozprostřít vedle dřezu.
Jak pečovat o odkapávací podložku?
Pravidelná údržba je klíčem k tomu, aby vám podložka sloužila co nejdéle a nestala se zdrojem bakterií. Držte se jednoduchých pravidel:
- Důkladné sušení: Po každém použití nechte podložku volně proschnout na vzduchu, aby v ní nezůstávala vlhkost.
- Mytí neporézních materiálů: Silikonové varianty občas umyjte horkou vodou s kapkou saponátu.
- Praní textilu: Podložky z mikrovlákna a jiných látek pravidelně perte v pračce, aby zůstaly svěží a hygienicky čisté.
Skříň na sušení nádobí
Elegantní víceúčelové řešení je pro ty, kteří plánují novou kuchyň. Ve Finsku je známé jako „astiankuivauskaappi“, setkáte se s ním ale také ve Španělsku nebo Itálii. Jde o vestavěný odkapávač ukrytý přímo v horní skříňce nad dřezem. Tato skříňka nemá klasické plné dno, ale je vybavena nerezovými nebo plastovými rošty, pod kterými se buď nachází odkapávací miska, nebo voda kape přímo do dřezu.
Toto řešení maximálně šetří místo na pracovní desce, která zůstává volná bez nevzhledných plastových odkapávačů. Skříň navíc slouží dvojím způsobem. Umyté nádobí v ní nejen uschne, ale rovnou v ní zůstává uložené jako v běžné polici, takže odpadá i zdlouhavé uklízení suchých talířů a sklenic.
Odkapávací trávník
Tuto pomůcku na sušení drobnějších předmětů znají především maminky. Odkapávací tráva slouží k hygienickému vysychání menších věcí, jako jsou kojenecké lahve, savičky, víčka nebo části odsávaček, které v běžném odkapávači mezi hrnci snadno zapadnou. Pružná stébla „trávy“ udrží drobnosti ve vzpřímené poloze, což zajišťuje dokonalé proudění vzduchu a rychlé schnutí bez rizika vzniku plísní.
Přestože je tento trávník primárně spojován s dětským sortimentem, skvěle poslouží i milovníkům vína na sušení skleniček nebo na odkládání drobných kuchyňských vychytávek, které nechcete lovit z hromady ostatního nádobí.
Odkapávací strom
Druhou vychytávkou maminek, kterou se lze inspirovat v jakékoli kuchyni, je vertikální vysoušení pomocí odkapávacího stromu. Ten se hodí na lahve, skleničky a další nádobí, ze kterých díky důmyslnému umístění snadno odkape voda a vzduch se postará o zbytek sušení. Odkapávací strom je zároveň úsporná varianta, která pracuje s využitím prostoru i ve výšce, takže nezabírá pracovní plochu vedle dřezu jako klasické podložky.
Sušte v myčce bez zapnutí
Pokud vlastníte myčku, ale trvalo by vám týdny, než byste ji naplnili na plnohodnotný cyklus, můžete ji využít jako skrytý vestavěný odkapávač. Stačí nádobí umýt v dřezu a naskládat ho do přihrádek myčky tak, jak jste zvyklí. Hlavním trikem je nechat dvířka myčky pootevřená, aby mohl vlhký vzduch volně unikat. Nádobí uschne mnohem rychleji než na podložce a vaše pracovní deska přitom zůstane dokonale uklizená a prázdná.
Jak často čistit myčku?
Aby se myčka při tomto stylu používání nestala zdrojem zápachu nebo se v ní neusazovaly nečistoty z odkapávající vody, je potřeba dodržovat pár pravidel:
- Pravidelné čištění naprázdno: I když myčku nepoužíváte k mytí, usazuje se v ní vodní kámen a zbytky vlhkosti. Ideálně jednou za měsíc ji pusťte na prázdno na program s vysokou teplotou a použijte speciální čisticí tabletu nebo tekutý čistič myček.
- Kontrola filtru: Voda odkapávající z ručně umytého nádobí s sebou může spláchnout drobné nečistoty. Pravidelně vyndávejte a proplachujte spodní sítko, aby v něm voda nestála.
- Čištění těsnění: Vlhkost se ráda drží v gumovém těsnění kolem dvířek. Jednou za čas ho otřete hadříkem s octovou vodou, abyste zabránili vzniku plísní.
- Pozor na pachy: Pokud v myčce sušíte nádobí často, můžete do ní zavěsit vůni do myčky. Ta zajistí, že po otevření dvířek ucítíte svěžest, nikoliv zatuchlinu.
- Otevřená dvířka jsou základ: Nikdy nenechávejte myčku s mokrým nádobím úplně zavřenou. Bez cirkulace vzduchu se uvnitř vytvoří ideální klima pro množení bakterií.
Utřít a uklidit
Závěrečný tip patří k těm nejtradičnějším, ale také mnohdy neoblíbeným. Pokud nemáte v kuchyni místo pro odkapávač, nezbyde vám jiná možnost než nádobí po umytí ihned utřít a uklidit. Přestože tato varianta vyžaduje více vašeho času a lehký pohyb, přináší velké uspokojení v podobě uklizené kuchyně. Pokud si k utírání pustíte oblíbený pořad nebo hudbu, můžete si takto vytvořit příjemný rituál péče o domácnost.