Tesco po třech desetiletích opustí český trh. Jeho prodejny má převzít skupina Ahold Delhaize, která už v Česku provozuje prodejny Albert. Zákazníci tak možná přijdou o víc než jen známé logo nad vchodem. Prošli jsme obchody a dali dohromady seznam věcí, které nám na Tescu budou nejvíce chybět.
Autor: Tesco, iDNES.cz
Tesco vstoupilo na český trh v roce 1996, kdy převzalo šest obchodních domů amerického řetězce K-Mart. Na Národní třídě v Praze působí na stejné adrese od samotného začátku. První hypermarket otevřelo o dva roky později na pražském Zličíně. Dnes provozuje 87 hypermarketů, 58 supermarketů a 39 prodejen Express, společně tedy 184 vlastních obchodů. Dalších 126 prodejen funguje pod franšízovou značkou Žabka.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Jednou z věcí, které si člověk při návštěvě Tesca všimne na první pohled, je dostatek prostoru. Široké uličky mezi regály umožňují pohodlný pohyb i s plným nákupním vozíkem a zákazníci se nemusejí neustále vyhýbat ostatním. Výraznou část prodejní plochy zabírají také mrazicí boxy, kterých tu najdete podstatně více než v řadě menších supermarketů.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
V Tescu nemusíte za sezonní nabídkou chodit do jednoho vyhrazeného kouta. Různé tematické stojany a vystavené zboží najdete přímo uprostřed hlavních nákupních tras. Jednotlivé ostrůvky přitom rozdělují prostor podobně jako středová bariéra na silnici – po obou stranách zůstává dost místa pro pohodlný průchod. Nabídka se navíc během roku mění podle aktuálního období, svátků i právě probíhajících akcí.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Tesco se může pochlubit opravdu pestrým výběrem pečiva. Kromě klasických rohlíků, housek, chlebů a baget tu zákazníci najdou také desítky druhů sladkých i slaných dobrot. Nechybějí donuty, plněné croissanty, skořicové šneky ani nejrůznější pizza placky.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Někteří zákazníci si na tuto vychytávku zvykli natolik, že si už nákup bez ní nedokážou představit. Se Scan & Shop si při procházení obchodu sami skenujete jednotlivé produkty a rovnou je ukládáte do tašky. Na displeji průběžně vidíte cenu každé položky i celkovou útratu. Na konci pak stačí načíst kód na samoobslužné pokladně a zaplatit. V roce 2025 tuto službu využilo přes 200 tisíc zákazníků, kteří s ní uskutečnili více než 2,7 milionu nákupů.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Clubcard patří k nejvýraznějším poznávacím znamením Tesca. Věrnostní program funguje už od roku 2009, a patří tak k průkopníkům velkých věrnostních programů na českém trhu. Zákazníci mohou používat klasickou plastovou kartu, virtuální kartu nebo mobilní aplikaci. Rozdíly mezi běžnou a Clubcard cenou přitom bývají někdy opravdu výrazné, u vybraných produktů dosahují i desítek procent. Za každých utracených 10 korun navíc zákazník získá jeden bod, který může později proměnit ve slevovou poukázku.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Tesco není jen obchod s potravinami. V hypermarketech zákazníci najdou také samostatné módní oddělení F&F, které nabízí oblečení pro ženy, muže i děti. Vybírat lze z běžných každodenních kousků i sezonních kolekcí, a to často za příznivé ceny. Na jednom místě tak pořídíte kalhoty, trička, mikiny, šaty, košile nebo bundy pro celou rodinu.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Značka F&F nezapomíná ani na ty nejmenší. V oddělení oblečení najdou rodiče kojenecké a dětské kousky, ale také oblečení pro školáky a dospívající. Nechybějí pyžama, spodní prádlo, ponožky ani sezonní výbava. Dospělí si zase mohou vybrat z kolekcí pro každodenní nošení, do práce i na volný čas. Výhodou je, že se při jednom nákupu dá obléknout prakticky celá domácnost, aniž by člověk musel objíždět několik specializovaných obchodů.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Samostatnou kapitolou nabídky F&F je obuv. Zákazníci tu mohou narazit na dámské, pánské i dětské boty, od jednoduchých tenisek a balerín přes domácí pantofle až po sezonní obuv. Sortiment se mění podle ročního období, takže nechybějí ani letní sandály nebo teplejší boty do chladnějších měsíců.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
V Tescu lze při jedné návštěvě pořídit také spoustu věcí, které s potravinami příliš nesouvisejí. Domácnost vybavíte dekoracemi, lůžkovinami, nádobím nebo drobnými doplňky. Nechybějí hračky, papírenské potřeby, knihy ani DVD. Pokud navíc sháníte dárky na Vánoce, s vánočním katalogem můžete pořídit vše na jednom místě. V hypermarketech narazíte také na vybavení do auta či hobby nářadí značky Reikel.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Privátní značka Tesco pokrývá obrovskou část sortimentu. Zákazníci si mohou vybrat vlastní alternativy ke známým značkovým výrobkům, a to od trvanlivých potravin přes chlazené zboží až po mražené produkty. V nabídce jsou základní suroviny, konzervy, těstoviny, omáčky, oleje, mléčné výrobky i hotová jídla. Hlavním lákadlem bývá především cena, která je u řady položek nižší než u zavedených značek.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Vlastní značka Tesca se neomezuje jen na základní potraviny. Velký výběr je také mezi slanými a sladkými pochoutkami. Zákazníci tu najdou chipsy, tyčinky, sušenky, bonbony i čokolády. Některé alternativy známých chipsů lze pořídit i za méně než 20 korun. U čokolád zase nechybějí různé příchutě a varianty, od klasických tabulek přes plněné až po menší sladkosti.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Pod privátní značkou existuje také spousta produktů v chladicích regálech. Kromě mléka, smetany a dalších základních výrobků tu zákazníci najdou i širokou nabídku sýrů. Jsou tu i sladké dezerty, například smetanový Lumpík. Tesco navíc čas od času zařazuje také limitované edice a netradiční příchutě, které v jiných řetězcích nemusejí být k dostání.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Rodiče malých dětí si v Tescu zvykli také na značku Fred & Flo. Ta zahrnuje plenky, vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby, ale také oblečení pro kojence a batolata. Vedle vlastní značky je v nabídce i řada dalších výrobců dětské výživy, příkrmů a kojeneckých potřeb. Výhodou je možnost nakoupit většinu základní výbavy pro miminko během jedné návštěvy
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Tesco nezapomíná ani na mazlíčky. V regálech najdeme krmiva pro psy a kočky pod značkami Brunos a Pet Specialist, ale i potřeby pro drobné hlodavce. Sortiment doplňují pamlsky, hračky, vodítka, pelíšky a další vybavení. Zákazníci tak mohou při běžném nákupu potravin nakoupit i pro své čtyřnohé parťáky, aniž by museli zamířit do specializovaného zverimexu.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Vedle levnějších privátních výrobků nabízí Tesco také prémiovou řadu Finest. Ta se zaměřuje na produkty s vyšší přidanou hodnotou, ať už díky výběru surovin, jejich původu, způsobu zpracování nebo originálním recepturám. V nabídce se objevují potraviny, které mají konkurovat kvalitnějším značkovým výrobkům a nabídnout zákazníkům něco navíc. Najdeme tu například delikatesy, sladkosti, sýry, uzeniny, ale také hotová a mražená jídla.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Zvláštní pozornost si zaslouží uzeniny a lahůdky Tesco Finest. V této řadě se objevují výrobky, které se snaží zaujmout nejen obalem, ale především složením a chutí. Zákazníci mohou vybírat z různých druhů šunek, salámů, sýrů a dalších pochoutek, které se hodí na slavnostnější pohoštění i běžnou večeři.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Mražená pizza nemusí vždy znamenat jen rychlou nouzovou večeři. V řadě Tesco Finest se objevují varianty, které se od běžných levných pizz liší použitými surovinami, těstem i celkovým provedením. Pro zákazníky, kteří nemají čas vařit, ale zároveň nechtějí sáhnout po úplně nejlevnější variantě z mrazáku, jde o zajímavou možnost. A právě takový výběr může v běžných supermarketech chybět.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Jednou z nejvýraznějších předností Tesca je široká nabídka hotových jídel. Kdo nemá čas ani chuť vařit, může sáhnout po české klasice, například svíčkové nebo řízku, ale také po asijských specialitách, pikantních omáčkách, těstovinách či bezmasých pokrmech. Nechybějí různé druhy masa, zeleninová pyré ani masové kuličky připomínající ty z IKEA. Některá jídla se navíc prodávají v cenově zvýhodněných menu s nápojem. Pro lidi, kteří si chtějí rychle obstarat oběd nebo večeři, jde o velmi praktickou část nabídky.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Hotová jídla v Tescu, to nejsou jen klasické obědy v plastových miskách. Výběr zahrnuje také proteinově zaměřené varianty, různé druhy masa, kebab, žebírka a další pokrmy, které stačí ohřát. Mimo to Tesco umožňuje nakoupit si zvlášť maso a zvlášť přílohu. Spoustu jídel si tak můžete sestavit přímo na míru.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Podobně jako v Albertu, i v Tescu narazíme na značku pro milovníky grilování. V regálech s výrobky značky Grill Master si mohou zákazníci vybrat z mnoha marinovaných mas a dalších produktů připravených tak, aby je stačilo vytáhnout z obalu a položit na rozpálený gril. Nabídka se mění podle aktuální sezony a zahrnuje různé druhy masa, marinád a grilovacích specialit.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Vánoce patří k obdobím, kdy se Tesco proměňuje v jeden velký sezonní obchod. Kromě adventních kalendářů a mikulášské nadílky tu zákazníci najdou také cukroví, čokoládové figurky, vánoční dekorace, ozdoby a někdy i vánoční stromečky. Nechybí ani dárkové sady, hračky a další zboží pro děti i dospělé.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Tesco není jen maloobchodní řetězec, ale také značka spojená s mobilními službami. Tesco Mobile funguje v Česku jako virtuální mobilní operátor a nabízí předplacené služby i tarify. Zákazníci si mohou vybrat kombinaci dat, volání a SMS podle svých potřeb. Operátor láká také na propojení s nákupy v Tescu a další výhody pro uživatele aplikace.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
Vedle tarifů a předplacených služeb nabízí operátor také výhody spojené s aplikací, například nižší ceny, poukázky na nákupy v Tescu nebo rodinné volání zdarma. Při platbě kartou v aplikaci mohou zákazníci získat také další datové bonusy. Služby lze spravovat online a zákazník si může tarif podle potřeby upravit.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz
U vybraných hypermarketů jsou součástí areálu také čerpací stanice, kde lze natankovat běžná i aditivovaná paliva Ultra 95 a Ultra Diesel. Zákazníci zde stejně jako u jiných čerpacích stanic najdou základní sortiment občerstvení a příslušenství pro automobily. Za každý natankovaný litr navíc získávají jeden bod do věrnostního programu Clubcard. Některé areály nabízejí také automyčky, takže si řidiči mohou během jedné zastávky vyřídit nákup, doplnit palivo i umýt auto.
Autor: Miriam Shubbarová, iDNES.cz