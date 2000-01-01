náhledy
Tibetská doga, nazývaná též jako Tibetský mastif, je známá svou bujnou hřívou a nezávislou povahou. V Česku pořídíte štěně s PP přibližně za 35 až 70 tisíc korun. V Číně je však symbolem neuvěřitelného luxusu. Například červeně zbarvené štěně jménem Hong Dong se prodalo v přepočtu za rekordních téměř 27 milionů korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Lvíček je drobný, elegantní a velmi společenský pes, který byl v minulosti chován především na královských dvorech. Svůj název získal díky tradičnímu střihu připomínajícímu malého lva. Vzhledem k obrovské vzácnosti tohoto plemene zaplatíte za štěně z chovatelské stanice v ČR 40 až 120 tisíc korun. Na světovém trhu se však cena může vyšplhat i na 260 tisíc korun. | Foto: Adult Lowchen Gaiting od Jk9dat / Wikimedia Commons
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Usměvavý polární pes s nádhernou sněhobílou srstí a přátelskou povahou. Tak by se dal popsat Samojed, ideální rodinný společník, který však vyžaduje dostatek pohybu a pravidelnou péči o srst. V České republice se cena štěněte s průkazem původu pohybuje od 15 do 35 tisíc korun. Špičkové mezinárodní rodokmeny s výstavními předpoklady vyjdou zájemce i na více než 70 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Asi každý už někdy slyšel jméno Čau-čau. Toto starobylé čínské plemeno vás uchvátí huňatým kožichem a charakteristickým modročerným jazykem. Málokdo ví, že je to pes odtažitý, věrný a teritoriální. Štěně s PP pořídíte obvykle od 20 tisíc korun výše. Většinou se ale vejdete do 50 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Československý vlčák vznikl křížením německého ovčáka a karpatského vlka. Nejen proto vyniká vysokou inteligencí, vytrvalostí a věrností své smečce. V Česku a na Slovensku se sice prodává i za méně než 30 tisíc korun, v zámoří jde ale o extrémně žádanou raritu. V USA či Asii přesahuje cena exportovaných štěňat sto tisíc korun, v mnoha případech za ně zájemci zaplatí i více než 150 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Azavak je štíhlý a ušlechtilý africký chrt pocházející z oblasti Sahelu, kde byl chován jako lovec a strážce kočovných kmenů. Je to hrdý, nezávislý a velmi rychlý pes, který je velmi vzácný především v Severní Americe. V Česku se vejdete do 50 tisíc korun za štěně, v zahraničí se jeho cena běžně pohybuje nad 60 tisíc korun. | Foto: Azawakh od Lilly M / Wikimedia Commons
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kanadský eskymácký pes je jedním z nejstarších a nejvzácnějších pracovních plemen Severní Ameriky, které stálo na pokraji vyhynutí. Tento odolný tažný pes je přísně chráněný a běžně na něj v inzerátech prakticky nenarazíte. Štěňata z oficiálních chovných programů vyjdou v přepočtu na 100 až 160 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Věděli jste, že Faraonský pes je národním psem ostrova Malta a že jeho kořeny sahají tisíc let do historie? Elegantní a atletický chrt s jemnou ryšavou srstí zaujme schopností červenat se na nose a uších, když má radost. V Česku se štěňata s PP prodávají za 30 až 40 tisíc korun. V zahraničí se cena pohybuje v rozmezí 40 až 70 tisíc korun, elitní linie ale mohou dosáhnout i na více než 120 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Argentinskou dogu poznáte podle mohutné, svalnaté postavy s čistě bílou srstí. Původně byla vyšlechtěna pro lov velké zvěře. Nejen proto vyžaduje zkušenou a důslednou ruku. V Česku byste štěně pořídili v rozmezí od 15 do 35 tisíc korun, výstavní linie ze zahraničí pak zhruba za 50 až 80 tisíc korun. | Foto: Argentine Dogo od Ricardo Martins / Wikimedia Commons
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ačkoliv může Rotvajler svou vizáží nahánět strach, je to pes s velkým srdcem. Běžné štěně s PP v ČR pořídíte klidně i za 35 tisíc korun. U elitních německých krevních linií však ceny dramaticky rostou. Štěňata po pracovních šampionech se špičkovým rodokmenem se na mezinárodním trhu prodávají i za více než 80 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Aristokrat mezi psy s dlouhou hedvábnou srstí a vznešeným držením těla. Afgánský chrt vyžaduje náročnou péči o kožich a majitel by se měl připravit na silný lovecký instinkt. V tuzemsku stojí štěně s PP přibližně 20 až 30 tisíc korun. Špičkoví jedinci určení pro mezinárodní výstavy vyjdou v zahraničí na 60 000 až 100 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Viděli jste film Hačikó? Pak určitě znáte tradiční japonské plemeno Akita Inu, proslavené věrností a důstojnou povahou. Akita je odvážný a dominantní pes s huňatým kožichem a zatočeným ocasem. V Česku si jej můžete pořídit za méně než třicet tisíc korun. Pokud však toužíte po přímém importu z rodné kolébky v Japonsku, mohli byste za štěně zaplatit i více než 200 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Saluki, známý též jako Perský chrt, je jedno z nejstarších psích plemen na světě. Protože je neuvěřitelně rychlý, arabští šejkové ho využívali pro lov gazel. V České republice stojí štěně s PP kolem 25 tisíc korun. V prestižních chovech na Blízkém východě se však setkáte s desetinásobkem. Cena za jedno štěně se zde může vyšplhat i na 300 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Búrský buldok, známější pod jménem Boerboel, je mohutný a neohrožený pastevecký pes pocházející z Jižní Afriky. Vyniká přirozeným teritoriálním instinktem, obrovskou silou a bezmeznou oddaností své rodině. V Česku pořídíte štěně s průkazem původu zhruba od 20 tisíc korun výše. Štěně ze zahraničí pak vyjde v přepočtu na 70 až 100 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Italský vodní pes (Lagotto Romagnolo) s kudrnatou srstí se proslavil jako nejlepší specialista na vyhledávání drahých lanýžů. Za tohoto aktivního společníka byste zaplatili zhruba 30 až 50 tisíc korun. Cena v zahraničí se však běžně pohybuje v rozmezí 50 až 100 tisíc korun. | Foto: Female Lagotto Romagnolo od Entheta / Wikimedia Commons
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Černý ruský teriér je mohutný a silný služební pes, vyšlechtěný na zvládání náročných klimatických podmínek. Je to spolehlivý obránce rodiny s hustou vlnitou srstí. V českých chovatelských stanicích se cena za štěně s PP pohybuje kolem 30 tisíc korun. V zahraničí pak dosahuje zhruba 70 až 90 tisíc korun. | Foto: Malahovkaja Serenada od Guidopatek / Wikimedia Commons
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Oblíbený městský společník s netopýříma ušima a rozkošným kukučem. Štěňata francouzského buldočka s PP vyjdou v ČR i na méně než 25 tisíc korun. Existují však netradiční zbarvení srsti, u kterých ceny dosahují astronomických čísel. Nejdráže vyjdou zejména Fluffy Lilac/Isabella Merle a Fluffy New Shae Isabella, za které si zahraniční kupci účtují i 300 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Portugalský vodní pes je aktivní a inteligentní plemeno s kučeravou hypoalergenní srstí, které miluje vodu a plavání. Plemeno získalo na popularitě zejména díky americkému prezidentovi Baracku Obamovi. V Česku koupíte štěně s PP za 30 až 50 tisíc korun. V zahraničních chovatelských stanicích se ceny běžně pohybují od 40 do 80 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Peruánský naháč, starobylé vzácné plemeno z jihoamerického Peru, patřil k pokladům říše Inků. Je známé svou bezsrstou kůží, vyžadující ochranu před sluncem i chladem, a velmi jemnou povahou. V České republice se cena za štěně s PP většinou pohybuje od 30 tisíc korun výše. V zahraničí však cenovka u špičkových linií dosahuje i více než 70 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
A nakonec anglický buldok. Dobromyslný zavalitý pes s typickým vrásčitým obličejem a náročným chovem. Jen málokdo ví, že se štěňata často rodí císařským řezem, což pochopitelně zvyšuje jejich pořizovací cenu. V ČR stojí štěně s PP 30 až 50 tisíc korun, v zahraničí pak okolo 100 tisíc korun. Cena za raritní zbarvení se pak může vyšplhat i na více než dvojnásobek.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz