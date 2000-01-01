náhledy
Savanová kočka patří mezi nejdražší kočky na světě. Vznikla totiž křížením servala a domácí kočky. Cena kotěte se odvíjí především od generace. Zatímco kotě nižší generace pořídíte už od 25 tisíc korun, nejvzácnější koťata mohou stát i čtvrt milionu. Nejdražší jsou koťata, která mají blízko k divokému předkovi.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ačkoliv by si mnoho lidí spletlo Bombajskou kočku s obyčejnou černou kočkou, pravdou je, že v Česku patří mezi mimořádně vzácná plemena a jako zájemce byste si pro ni museli jet do zahraničí. Cena za jedno kotě se obvykle pohybuje v desítkách tisíc korun, u některých jedinců se však může vyšplhat i do stovek tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kdo má slabost pro exotické kočky, ten neodolá Karakalovi. V minulosti se využíval k lovu drobné zvěře. Dnes se s cenou od 160 do 220 tisíc korun stal spíše symbolem luxusu. Odborníci jeho chov nedoporučují, protože může být nebezpečný. V mnoha zemích podléhá jeho chov přísným omezením nebo je zcela zakázán.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Vzácné thajské plemeno Khao Manee proslavila sněhově bílá srst a často různobarevné oči. V USA stojí kotě v přepočtu přibližně 140 až 230 tisíc korun. U nás se chová pouze pár desítek jedinců, což jeho cenu ještě zvyšuje. Plemeno bylo v minulosti spojováno s královskými dvory a mělo symbolizovat štěstí.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Chiméra není samostatné plemeno, ale vzácný genetický jev, kdy má kočka dvě různé sady DNA. Typickým znakem bývá dokonale rozdělené zbarvení obličeje na dvě poloviny. Prokázané chiméry patří mezi nejvzácnější kočky na světě. Za jedno kotě můžete utratit 25 ale i 150 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Málokdo ví, že si může domů pořídit i afrického servala. Chov této divoké kočky s je však finančně i časově velmi náročný. Vyžaduje mimo jiné povolení veterinární správy a registraci v systému CITES. Kotě odchované matkou vyjde na 90 tisíc korun, ručně dokrmované kotě vás pak může přijít i na více než sto tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Minskin vznikl křížením dvou vzácných plemen, tedy Munchkina a Sphynxe. S krátkýma nohama a téměř bezsrstým tělem patří mezi nejvzácnější kočičí plemena moderní doby. V Česku se prakticky nechovají a pro kotě si tak často musíte dojet do zahraničí. Jeho cena se běžně pohybuje mezi 35 a 115 tisíci korunami.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kdo by v obýváku nechtěl malého tygra nebo leoparda? Není divu, že bengálská kočka patří mezi nejoblíbenější exotická plemena současnosti. Základní cena kotěte začíná na 15 tisících, výstavní a chovné kočky se ale běžně prodávají za mnohonásobně více. Stříbrné bengálky mohou vyjít i na 80 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Bezsrstý sphynx je známý svým neobvyklým vzhledem i mimořádně mazlivou povahou. Zatímco koťata bez PP seženete klidně za patnáct tisíc, v chovatelských stanicích se většinou nedostanete pod 35 tisíc korun. Chovní jedinci pak mohou stát i dvojnásobek.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Mezi nejdražší kočky patří i munchkin, jedno z nejroztomilejších plemen. Munchkin je známý pro své krátké packy, které jsou výsledkem genetické mutace. Cena za jedno kotě se pohybuje přibližně okolo 15 až 30 tisíc korun, bez PP se pak můžete dostat i na šest tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Birma je elegantní a klidná kočka s bílými ponožkami. Kotě posvátné birmy s čistým rodokmenem vyjde obvykle na dvacet až třicet tisíc korun. Levnější koťata pak pořídíte za zhruba patnáct tisíc. O ceně rozhoduje zejména zbarvení a původ.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Mnoho lidí si Birmu plete s Ragdollem, který se jí svým vzhledem nápadně podobá. Ragdoll si pro svou schopnost dokonale se uvolnit v náručí vysloužil přezdívku hadrová panenka. Koťata s průkazem původu stojí obvykle 15 až 30 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Siamské kočky patří mezi nejstarší orientální plemena. Jsou velmi inteligentní, komunikativní a silně se vážou na svého majitele. Za jedno kotě utratíte okolo patnácti až třiceti tisíc korun. Koťata bez PP pořídíte i pod deset tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pokud máte rádi postavu Sphynx, ale nechcete zcela bezsrstou kočku, můžete si pořídit plemeno Devon rex. Za standardně zbarvené kotě zaplatíte přibližně 15 až 25 tisíc korun. Méně obvyklé barvy nebo chovní jedinci se však mohou vyšplhat i na více než 40 tisíc korun. Koťata bez průkazu původu začínají okolo deseti tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Mainská mývalí kočka patří mezi největší domácí kočky na světě. V chovatelských stanicích vyjde kotě obvykle na 20 až 40 tisíc korun, bez PP ji však pořídíte už za sedm tisíc. Vyšší ceny dosahují zejména velcí jedinci s kvalitním rodokmenem.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Sibiřská kočka pochází z Ruska a pyšní se hustou srstí odolnou vůči mrazu. Čistokrevná koťata se běžně prodávají za 15 až 25 tisíc korun, pokud ovšem chcete kočku uchovnit, může cena přesáhnout 30 tisíc.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Britská krátkosrstá kočka patří k nejoblíbenějším plemenům v Česku. Nejznámější je stříbřité zbarvení, které lidé mylně přezdívají Whiskas. Cena papírového kotěte se pohybuje mezi 15 a 25 tisíci korunami, výstavní jedinci ale mohou stát i více.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Skotskou klapouchou kočku proslavily charakteristicky sklopené uši způsobené genetickou mutací. Ta je však spojována také s vyšším rizikem zdravotních problémů. Za jedno kotě dáte okolo dvaceti tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ruská modrá je elegantní plemeno s hedvábnou modrošedou srstí a nádherně zelenýma očima. Plemeno je ceněno pro svou klidnou povahu a nenáročnou péči. Koťata s průkazem původu vás vyjdou přibližně na 20 tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Perská kočka patří mezi nejstarší a nejznámější dlouhosrstá plemena. Přestože patří k cenově dostupnějším čistokrevným kočkám, vyžaduje každodenní péči o srst. Čistokrevné kotě stojí zpravidla deset až patnáct tisíc korun. Bez průkazu původu bývají nabízeny za šest až devět tisíc korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz