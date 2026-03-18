15 minut kola zdarma a sleva do Zoo Praha. Kde s Lítačkou ušetříte?

Veronika Reicheltová
  8:30
Symbolem cestování po Praze a Středočeském kraji se v posledních letech stala zelená karta Lítačka. Věděli jste, že tato průkazka slouží nejen k používání ve veřejné dopravě, ale získáte s ní celou řadu výhod a slev?

Rok a půl stará samička gorily nížinné Gaia | foto: ZOO PRAHA – PETR HAMERNÍK

Jak funguje Lítačka?

PID Lítačka je oficiální identifikátor Pražské integrované dopravy (PID). Slouží především jako nosič pro předplatné jízdné (měsíční, čtvrtletní nebo roční kupony) v Praze a Středočeském kraji. Existuje ve dvou hlavních podobách:

  • Fyzická karta: Plastová čipová karta s fotografií.
  • Mobilní aplikace: Aplikace PID Lítačka pro chytré telefony (iOS i Android), která umožňuje mít jízdenky i kupony přímo v mobilu.

Jak funguje Lítačka v mobilu?

Aplikace PID Lítačka slouží jako plnohodnotná digitální verze karty, která vám umožní mít kupony i jízdenky neustále u sebe, přičemž je jen na vás, zda se rozhodnete využívat fyzickou plastovou kartu, nebo právě mobilní aplikaci. Kromě samotného odbavení nabízí chytrý vyhledávač spojení s aktuálními odjezdy a příjezdy spojů v reálném čase, takže máte dokonalý přehled o každém zpoždění. Velkým benefitem je také integrovaná správa parkování, díky které v aplikaci snadno zaplatíte za parkování v pražských zónách placeného stání a na některých P+R.

Kde všude platí PID Lítačka?

Lítačka v současnosti slouží nejen k usnadnění správy jízdného, ale je také klíčem k řadě kulturních a volnočasových akcí v metropoli. Díky ní získáte zvýhodněné vstupné například do pražské zoo nebo botanické zahrady, využít ji můžete také na zlevněnou vyhlídkovou plavbu po Vltavě. S platným kuponem si můžete dvakrát denně vypůjčit sdílené kolo na 15 minut zdarma.

Jak ušetřit s Lítačkou?

Dlouhodobé kupony vám nepřinesou pouze výhodnější cestování. Můžete díky nim získat celou řadu dalších výhod. Zde je výběr těch nejzajímavějších benefitů, které z vaší cesty městem udělají mnohem levnější zážitek:

1. Doprava a mobilita

  • Sdílená kola zdarma: Pokud máte na Lítačce nahraný platný časový kupon pro Prahu (pásma P, 0, B), máte nárok na dvě jízdy denně po dobu 15 minut zdarma u operátorů Nextbike a Rekola.
  • Jednoduché platby za parkování: Aplikace Lítačka umožňuje snadné placení parkovného v pražských placených zónách i P+R parkovištích.

2. Zoo, zahrady a volný čas

  • Zoo Praha: S platným ročním kuponem na Lítačce můžete při osobním nákupu na pokladně získat slevu 5 %.
  • Botanická zahrada Praha: Držitelé mohou čerpat zvýhodněnou slevu 5 % na vstupné do venkovních expozic i skleníku Fata Morgana.
  • Království železnic: Oblíbená expozice modelových kolejišť na Smíchově nabízí držitelům karty slevu 10 % na vstupenky.

3. Kultura a památky

  • Galerie hlavního města Prahy (GHMP): Sleva 20 % na výstavy v objektech, jako je Dům U Kamenného zvonu, Zámek Troja nebo Bílkova vila.
  • Židovské muzeum v Praze: S ročním kuponem získáte zvýhodněné vstupné se slevou 30 % do historických objektů pražského Josefova.
  • Muzeum smyslů: Interaktivní expozice v centru Prahy nabízí s Lítačkou slevu 10 %.
  • Lobkowiczký palác: Sleva 40 % na prohlídku soukromých sbírek na Pražském hradě.
4. Plavby po Vltavě

  • Pražské Benátky: Sleva 50 % při osobním nákupu vstupenek na vyhlídkové plavby historickými loděmi po Vltavě.
  • River Boats Prague: Na vyhlídkové plavby z paluby historických lodí lze získat slevu 20 % při osobním nákupu vstupenek.

5. Další praktické výhody

  • Městská knihovna v Praze: Lítačku si můžete nechat zaregistrovat jako svůj čtenářský průkaz, nemusíte tedy nosit další kartu.
  • Nabíjení elektromobilů: Karta může sloužit jako identifikátor pro nabíjení v síti PRE point.
18. března 2026  8:30

