Jak funguje Lítačka?
PID Lítačka je oficiální identifikátor Pražské integrované dopravy (PID). Slouží především jako nosič pro předplatné jízdné (měsíční, čtvrtletní nebo roční kupony) v Praze a Středočeském kraji. Existuje ve dvou hlavních podobách:
- Fyzická karta: Plastová čipová karta s fotografií.
- Mobilní aplikace: Aplikace PID Lítačka pro chytré telefony (iOS i Android), která umožňuje mít jízdenky i kupony přímo v mobilu.
Jak funguje Lítačka v mobilu?
Aplikace PID Lítačka slouží jako plnohodnotná digitální verze karty, která vám umožní mít kupony i jízdenky neustále u sebe, přičemž je jen na vás, zda se rozhodnete využívat fyzickou plastovou kartu, nebo právě mobilní aplikaci. Kromě samotného odbavení nabízí chytrý vyhledávač spojení s aktuálními odjezdy a příjezdy spojů v reálném čase, takže máte dokonalý přehled o každém zpoždění. Velkým benefitem je také integrovaná správa parkování, díky které v aplikaci snadno zaplatíte za parkování v pražských zónách placeného stání a na některých P+R.
|
Lítačku čeká modernizace. Chystaná nová verze aplikace slibuje praktické změny
Kde všude platí PID Lítačka?
Lítačka v současnosti slouží nejen k usnadnění správy jízdného, ale je také klíčem k řadě kulturních a volnočasových akcí v metropoli. Díky ní získáte zvýhodněné vstupné například do pražské zoo nebo botanické zahrady, využít ji můžete také na zlevněnou vyhlídkovou plavbu po Vltavě. S platným kuponem si můžete dvakrát denně vypůjčit sdílené kolo na 15 minut zdarma.
Jak ušetřit s Lítačkou?
Dlouhodobé kupony vám nepřinesou pouze výhodnější cestování. Můžete díky nim získat celou řadu dalších výhod. Zde je výběr těch nejzajímavějších benefitů, které z vaší cesty městem udělají mnohem levnější zážitek:
1. Doprava a mobilita
- Sdílená kola zdarma: Pokud máte na Lítačce nahraný platný časový kupon pro Prahu (pásma P, 0, B), máte nárok na dvě jízdy denně po dobu 15 minut zdarma u operátorů Nextbike a Rekola.
- Jednoduché platby za parkování: Aplikace Lítačka umožňuje snadné placení parkovného v pražských placených zónách i P+R parkovištích.
2. Zoo, zahrady a volný čas
- Zoo Praha: S platným ročním kuponem na Lítačce můžete při osobním nákupu na pokladně získat slevu 5 %.
- Botanická zahrada Praha: Držitelé mohou čerpat zvýhodněnou slevu 5 % na vstupné do venkovních expozic i skleníku Fata Morgana.
- Království železnic: Oblíbená expozice modelových kolejišť na Smíchově nabízí držitelům karty slevu 10 % na vstupenky.
|
Příští rok skončí platnost nejstarších karet Lítačka. Obnovit je nepůjde
3. Kultura a památky
- Galerie hlavního města Prahy (GHMP): Sleva 20 % na výstavy v objektech, jako je Dům U Kamenného zvonu, Zámek Troja nebo Bílkova vila.
- Židovské muzeum v Praze: S ročním kuponem získáte zvýhodněné vstupné se slevou 30 % do historických objektů pražského Josefova.
- Muzeum smyslů: Interaktivní expozice v centru Prahy nabízí s Lítačkou slevu 10 %.
- Lobkowiczký palác: Sleva 40 % na prohlídku soukromých sbírek na Pražském hradě.
4. Plavby po Vltavě
- Pražské Benátky: Sleva 50 % při osobním nákupu vstupenek na vyhlídkové plavby historickými loděmi po Vltavě.
- River Boats Prague: Na vyhlídkové plavby z paluby historických lodí lze získat slevu 20 % při osobním nákupu vstupenek.
5. Další praktické výhody
- Městská knihovna v Praze: Lítačku si můžete nechat zaregistrovat jako svůj čtenářský průkaz, nemusíte tedy nosit další kartu.
- Nabíjení elektromobilů: Karta může sloužit jako identifikátor pro nabíjení v síti PRE point.