BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, syntetické pesticidy ani geneticky modifikované plodiny. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.
Jak BIO bezpečně poznat?
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ nebo společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
10 důvodů, proč má BIO smysl
1. Myslí na životní prostředí
Ekologické zemědělství propojuje moderní vědecké poznatky s osvědčenými tradičními postupy. Zaměřuje se zejména na ochranu půdy a kvality vod a na podporu rozmanitosti krajiny. Nepoužívá syntetické přípravky na ochranu rostlin, průmyslově vyráběná hnojiva ani geneticky modifikované organismy (GMO).
2. Přispívá k péči o vodu
Ekologické zemědělství využívá méně chemických látek, které se mohou dostat do jezer, řek, potoků a dalších vod. Vzhledem k tomu, že se nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy ani hormony a snížená spotřeba léčiv, zejména antibiotik, je nižší, klesá riziko, že by se tyto látky do vod dostávaly.
3. Podporuje rozmanitost přírody v krajině
Hospodaření v ekologickém režimu příznivě působí na rozvoj rostlin a živočichů. Například statková hnojiva podporují život mikroorganismů, žížal, pavouků a brouků v půdě a důraz na původní druhy pomáhá udržovat přirozenou pestrost různých oblastí.
4. Bere ohled na potřeby hospodářských zvířat
Ekologický chov vychází z přirozených potřeb zvířat. Počítá s nižší intenzitou chovu, venkovní pastvou a volným ustájením s dostatkem prostoru, což přispívá ke klidnějšímu prostředí, nižšímu riziku šíření nemocí a dobré kondici zvířat.
5. Má pevný právní rámec
Celý systém ekologického zemědělství, výroby i distribuce biopotravin upravuje česká i evropská legislativa. Zákon o ekologickém zemědělství se průběžně aktualizuje podle nových nařízení EU a Ministerstvo zemědělství vydává metodické pokyny, které pomáhají s jednotným výkladem a srozumitelným popisem pravidel ekologické produkce.
6. Podléhá pravidelné kontrole
Aby mohl být potravinářský výrobek prodávaný v EU označen jako ekologický, musí mít certifikaci. Každý ekozemědělec, výrobce biopotravin i obchodník má uzavřenou smlouvu o kontrole s jednou z kontrolních organizací. Celým řetězcem od prvovýroby po distribuci projde kontrola nejméně jednou ročně. Kromě toho dohlížejí na ekologické podniky stejně jako na ostatní producenty například Státní veterinární správa nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pokud nejsou zjištěna žádná porušení pravidel, kontrolní organizace vydá certifikát.
7. Stojí na jasně daných pravidlech výroby
Při výrobě biopotravin se dodržují pravidla stanovená legislativou, která vycházejí především z omezení používání chemických látek v celém procesu. Biopotraviny se vyrábějí ze surovin z ekologického zemědělství a při jejich zpracování se nesmí používat umělá dochucovadla, barviva, konzervanty ani další nepřírodní přídatné látky. Důraz se klade na kvalitní suroviny a tradiční postupy, které pomáhají zachovat přirozené vlastnosti zpracovávaného produktu.
8. Jeho původ lze snadno ověřit
Každého ekologického zemědělce, producenta nebo obchodníka, který uvádí biopotraviny na český trh a je registrován v ČR, si můžete ověřit v Registru ekologických podnikatelů na webu Ministerstva zemědělství. Najdete tam také oprávnění a certifikáty stánkových prodejců nebaleného zboží, jako jsou uzeniny, zelenina či ovoce. Registraci podléhají i e-shopy.
9. Počítá s krátkými dodavatelskými vzdálenostmi
Ekologické zemědělství klade důraz na krátké dodavatelské řetězce a regionální původ.
10. Má i sociální rozměr
V České republice přispívá ekologické zemědělství k zaměstnanosti a udržení obyvatel v regionech, které jsou ekonomicky nebo geograficky na okraji. Pečuje také o tradiční ráz krajiny a její atraktivitu, nejen pro turistický ruch.