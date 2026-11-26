Kvíz: Podvod, nebo důvěryhodná nabídka? Otestujte si, jestli poznáte rozdíl
Podvodné zprávy, falešní bankéři, podezřelé odkazy i výhodné nabídky. Otestujte si, jestli dokážete rozpoznat nebezpečí a správně zareagovat. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 3. 12. do 17:00. Vyhrát může každý, kdo správně zodpoví více než 80 % otázek.
Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy
Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.
Chytrý Kvíz pořádá vědomostní kvízy v podnicích po celé České republice. Pravidelně připravuje také tematické speciály, například na téma Harry Potter nebo Retro. Tentokrát se fanoušci komiksových hrdinů mohou těšit na Marvel speciál, který proběhne 25. a 29. listopadu. Hráče čeká 55 otázek ze světa Marvelu, superhrdinů, padouchů, slavných hlášek i zásadních momentů, které rozhodovaly o osudu celých galaxií.
Stačí sestavit tým o 3 až 8 hráčích, vybrat si podnik a zaregistrovat se na www.kvizovespecialy.cz. V obou termínech se hraje stejný kvíz, startovné činí 150 Kč za hráče. Na nejlepší týmy čekají atraktivní tématické výhry.
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