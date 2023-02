Velká úleva pro Zlín. Po pěti letech si zahraje vyřazovací část

Už je to hotovo, už je to uděláno. Volejbalisté Fatry Zlín si po pěti letech zahrají vyřazovací část extraligy. Definitivní razítko na postup do předkola extraligového play off dali domácí výhrou 3:1 nad Beskydy. Z jakého místa a s kým se o čtvrtfinále střetnou, rozhodnou závěrečná dvě kola základní části.