Volejbalistům Zlína začínají klíčové zápasy o postup do předkola

Volejbal

Zvětšit fotografii Volejbalisté Zlína se radují ze zisku bodu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 13:29

Třetí zápas v pěti dnech v sobotu odehrají volejbalisté Fatry Zlín a ze všech tří bude jeho výsledek zdaleka nejdůležitější. V přímém souboji o předkolo play off extraligy si to v hale Datart od 17 hodin rozdají s Příbramí. „Je to jeden z klíčových duelů sezony. Tak to vnímají i hráči,“ přitakává trenér Zlína Přemysl Obdržálek.