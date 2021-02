Vypadlá čočka: jak se zlínští volejbalisté na poslední chvíli nespasili

Zlín se celou sezonu plácal u dna extraligové tabulky, ale v hodině dvanácté mohl proklouznout do desítky. Jenže to by musel v moravském derby získat aspoň bod.

„Před týdnem jsme vyhráli v Ostravě. Najednou jako bychom se lekli, že máme šanci. Byli jsme hodně nervózní. S Brnem přitom šlo úplně v pohodě hrát. Výkonnostně jsme na podobné úrovni,“ podotkl Šulc, že rivaly od sebe dělil před zápasem jeden bod.

„Letmo jsem se podíval na statistiky, což nemívám ve zvyku. Ale měli jsme nějakých 29 chyb. To je hodně,“ vypíchl Šulc důvody sobotního nezdaru.

Střetnutí se lámalo už v koncovce úvodní sady. Zlín si do ní nesl nadějné vedení 22:20, jenže pak zaúřadovala náhoda. Šulcovi vypadla kontaktní čočka. Aby si ji stihl nasadit, musel si domácí tým vzít oddechový čas.

„Hned prvním balonem v zápase jsem dostal od Hrazdiry do hlavy. Pohnula se mi čočka, trochu mi to vadilo, slzel jsem. Před koncovkou mi vypadla úplně. Naštěstí jsem ji chytil do ruky a mohl si ji nasadit,“ líčil Šulc.

Kuriózní moment však domácí tým totálně rozhodil. „Nechci se vymlouvat, ale ovlivnilo to nejen první set, ale celý zápas,“ připomněl zlínský trenér Přemysl Obdržálek, že ve zbytku sady už jeho výběr nevyhrál ani jednu výměnu.

Hned po time outu měl 23. bod na ruce Adamec, jenže míč nesložil. „Nedá se na něho spolehnout. Jeden zápas odehraje dobře, dva blbě,“ zkritizoval Obdržálek univerzála, který útočil se sotva třetinovou úspěšností.

Ještě hůře vyšel z derby první smečař Daniel Čech. „První set útočil na 13 procent. Uhrál jednu nahrávku z osmi. To pak můžu smečovat já,“ láteřil Obdržálek.

Z tria zlínský útočníků tak měl nejlepší čísla Lukáš Čeketa, který v lednu přestoupil z Brna do Zlína.

„Nemůže nás tahat z bryndy devatenáctiletý junior. Měli to uhrát kluci, kteří tady jsou od toho,“ zmínil Obdržálek dvojici Adamec–Čech, kteří dostali po minulé sezoně nové smlouvy.

Extraligové play off tak bude potřetí v řadě bez zlínských volejbalistů. „Mohli jsme se zachránit, ale sezonu jsme ztratili jindy. Zápasů, ze kterých jsme mohli získat více, bylo několik,“ pronesl Šulc.

„V Příbrami půjde o to, abychom neskončili poslední,“ prohodil Obdržálek.

Sestupu se Zlín naštěstí bát nemusí. Zrušený byl už před startem sezony.