Nebude těžké se vrátit do série, uklidňuje Čechmánek. Ač Zlín prohrává 0:2

„Nebude těžké se vrátit do série. Je to play off, jiná soutěž. Půjdeme do utkání úplně stejně jako do prvního. Máme v hlavách, že jsme je ve dvou setech porazili. Jsem přesvědčený, že je můžeme potrápit a hlavně ukázat, že patříme do play off,“ pronesl zlínský blokař Michal Čechmánek.

Ve slušně zaplněné hale Datart to byl diametrálně odlišný duel než v pátek v Liberci, kde Zlín dvakrát vedl. Tentokrát od začátku až do konce marně doháněl manko.

„Velký rozdíl byl v tom, že Liberec absolutně nechyboval. Jak v útoku, tak na podání. Za dva sety snad udělali dvě nevynucené chyby. Když jsme hráli u nich, bylo jich třeba patnáct, a to se hned jinak hraje,“ srovnával Čechmánek obě střetnutí.

Šanci na zdramatizování promarnili Zlínští ve třetí sadě, ve které se dvakrát přiblížili na nejtěsnější rozdíl, soupeř jim ale vzápětí bodovou šňůrou odskočil.

„Pokaždé to bylo kvůli naší chybě nebo nedůslednosti,“ litoval Čechmánek.